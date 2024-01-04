外星人下海？EcoSphere Living 妙想天開

天災、戰禍、污染、海平面上升……人類原有的家園有可能遭逢毀滅性衝擊，如何應對這潛在危機？不少建築設計師試圖於海洋、沙漠，甚至外太空，另覓落腳點，創造了林林總總的奇妙建築。像今次介紹的「EcoSphere Living」，猶如在海岸降落的UFO，且具備超強適應性，使未來人類的宜居空間變得跟想像空間一樣大！

貌似UFO 坊間不時流傳疑似不明飛行物（UFO）的圖片，加上受科幻片影響，讓不少設計師獲得靈感，成就了各種貌似UFO的奇特構思，出自Studio Delora的概念建築「EcoSphere Living」就是好例子。從預想圖所見，一個個白色圓頂建築，通過陽台與梯級連結起來，猶如分子球的結構，而每個獨立單位都有不止一扇呈圓狀的大窗戶，看起來極像一群UFO！

節能建築 項目名字反映了設計師的初心，希望實現永續生活，舉例，呈球形的外觀就有提高能源效率的作用，因自然彎曲的表面可有限減少熱量流失，配合注入氣凝膠的面板，有助空氣流通。另外，面板的物料不但輕便、易運輸、壽命長，還可保溫隔熱，適應性超強，換句話說，無論外部氣候如何惡劣，它都能夠給住客創造一個舒適的生活環境。

力求簡約 室內的布局跟一般豪宅無異，客廳、飯廳、睡房、廚房、浴室等間隔一應俱全。設計風格則力求簡約，以金色和乳白色為主調，配上流線型鍍金家具作點綴，可謂融合了實用和未來主義。順帶一提，建築物的窗口特大，頂部又加設天窗，有利採光和通風，可減少照明和開空調的需要，達到節能效果，還可令室內空間顯得更開揚。

Habitable Cacti:Sustainable Settlements On Mars 當人類真的可以移居火星，曾經貧瘠的紅土地，有可能受惠於設計師的無限創意而一夜變天，衍生類似「Habitable Cacti: Sustainable Settlements On Mars」的永續城市！該構思由設計師Manas Bhatia利用chatGPT和midjourney生成，預想2187年的火星已有人聚居，其設計靈感源自生命力超強的沙漠仙人掌，「建造」了一系列造型各異的半圓頂綠色建築，令人如走進仙人掌種植基地。

另外，這些貌似植物的建築將加入遮陽和冷卻系統，保護居民免受高溫和輻射影響，又會倣效仙人掌儲水於莖部的特性，加入水循環系統，讓人們能更好地適應火星的生活環境。

Martian Home 出自設計師Setareh Ilka的構思，預示人類移居火星的可能性！從預想圖所見，一個又一個表面被貌似金屬覆蓋的橢圓球體，屹立於赤紅色的岩土上，令人聯想起電影《Blade Runner》的末世廢墟。建築物的造型前衞，一身赤褐色，猶如科幻片才會見到的航天器，在霧氣襯托下，營造出超現實的氛圍。值得一提，每個單位均設有偌大的窗戶，除了令室內空間顯得開揚，住客即使足不出戶，仍能飽覽周邊的異世界風景，讓人類對移居火星的期望值大大增加。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

建築物表面採用保溫隔熱的氣凝膠面板，有助適應各種氣候環境。（ig@delora.design） 窗口特大之餘，又加設天窗，令室內空間更見開揚。（ig@delora.design） 建築物模仿仙人掌的儲水方式，加入水循環系統。(ig@manasbhatiadesign) 建築物表面用上跟火星景觀相協調的赤褐色。（c Setareh Ilka） 室內空間寬敞，客廳、睡房、浴室等設施一應俱全。（ig@delora.design） 每個單位均附設陽台。（ig@delora.design） 表面具遮陽功能，讓居民免受高溫和輻射影響。(ig@manasbhatiadesign) 偌大的窗戶不但為住戶帶來美景，亦令室內空間顯得開揚。（c Setareh Ilka） 內部布置以金色和乳白色為主，配上鍍金家具，甚具氣派。（ig@delora.design） 「Habitable Cacti: Sustainable Settlements On Mars」的設計靈感源自仙人掌。（ig@manasbhatiadesign） 「Martian Home」的設計前衞，像在科幻片出沒的太空船。（c Setareh Ilka）