按時辰養生 迎接健康新一年

踏入2024年的第一天，當大家為自己訂下新年目標時，可有一項與健康有關？中醫學經典《黃帝內經》提出了「十二時辰養生法」，意思指每日十二個時辰各有相應的經絡或臟腑值班，只要日常作息能夠配合，即可達到養生效果。大家不妨依照以下提示，調整生活習慣，新一年向健康進發！

臟腑經脈 運作有序 人作為大自然一部分，應與自然和諧共處，因此中醫學主張人的生活習慣須符合自然規律。古籍《黃帝內經》將一日24小時分為十二個時辰，只要在特定時段內對相應的臟腑、經絡作保養，可保身體健康。註冊中醫師李灼梅解說：「中醫理論認為，一天之內氣血會沿着十二臟腑經絡運行全身，自哪裏進，由哪裏出影響着人體健康的關鍵。依這個法則進行休息，就能夠順時排毒，使氣血舒暢通透，達到養生祛病、健康延年的功效。」

子時至巳時 先保陽氣 十二時辰由子時的膽經開始，至亥時的三焦經為一個循環，由李醫師為大家解說每個時辰的「當值」臟腑及該做甚麼來保養。子時（午夜11時至凌晨1時）為膽經活躍之時，若能處於熟睡狀態，可保陽氣。丑時（凌晨1時至3時）為肝經當令之時，肝臟正為身體全日積聚的毒素進行分解，同時造血。熬夜晚睡的人特別容易耗損肝氣肝陰，當功能耗損會使毒素愈積愈多，所以最好保持充足睡眠。寅時（凌晨3時至5時）為肺經活躍之時，肺部負責調和呼吸和促進新陳代謝，最佳養生方式就是維持熟睡狀態來養肺。若老年人習慣早起，要注意保暖來養肺，避免感冒，也可以進行和緩的深呼吸吐納運動來養肺。

卯時（上午5時至7時）乃大腸經吸收血氣的當令時間，建議在這段時間起床者趁空腹喝一杯500ml的暖水，有助通宿便排毒，補充身體在夜間所流失的水分。辰時（上午7時至9時）則是胃經值班時段，早餐一定要吃，豐富的早餐可以讓一天開始有着滿滿的能量，建議多攝取高纖與低GI飲食，亦可配合按摩足陽明胃經合穴「足三里」，有增強免疫力、調理脾胃的作用。巳時（上午9時至11時）轉由脾經當值時段，脾臟開始消化食物，適量飲水可讓脾經進行更好的營養消化吸收，讓氣血好好的傳輸濡養器官組織，維持大腦的清醒與運作。

午時至亥時 護心排毒 去到午時（上午11時至下午1時），氣血走到心經，這段時間通常是陽氣最旺盛的時候，吃午飯後午休10到15分鐘可以幫助養心安神，調養心氣，才不會心火過旺造成血脈運行紊亂。未時（下午1時至3時）輪到小腸經值班，小腸能分別清濁，使清氣上升，吸收精微部分輸送全身，濁氣下走，將糟粕送入大腸。因此早前吃的午飯要吃得有營養，小腸才可以接續心經，在精力最旺的時候消化，吸收營養。申時（下午3時至5時）是膀胱經的活躍期，這段主要是喝水時間，喝水或茶都利於人體的雜質排出。開水可加速腸道蠕動，減少有害物質停留在腸道的時間。

來到黃昏時段的酉時（下午5時至晚上7時），亦是腎經的活躍期，它主宰人體水液代謝、流通，工作完畢最好稍作休息，不宜過分操勞。這亦是吃晚餐的時間，減糖料理是不錯的選擇，減少碳水化合物分量，使血糖較不會波動，最好配合低脂高纖飲食。另外可按摩足少陰腎經原穴「太溪」，具有益腎、降火的功效。戌時（晚上7時至9時）是主管心臟功能的心包經處於活躍期，它與體內氣血循環相關，此時應放鬆心情，在家多做擴胸、伸展手臂的運動達到放鬆情緒、幫助睡眠的效果。最後是亥時（晚上9時至11時），為三焦經當令時段，此時段最宜平靜心情準備休息，可以使五臟六腑得到充分休養與調整，對身心有益。

撰文：明藹寧

趁辰時吃一頓營養均衡的早餐，有助身體應付一整天的工作。 亥時是三焦經最旺的時段，宜好好休息，盡量在晚上11時前就寢。更可透過日常保養，如睡前泡腳，將邪氣從三焦經中排走，人就不容易生病，也能調節身體的自律神經、穩定情緒。 按摩足三里穴，有增強免疫力、調理脾胃的作用。 註冊中醫師李灼梅 於戌時可多做擴胸、伸展手臂的運動達到放鬆情緒、幫助睡眠的效果。