獨特裝潢 非凡滋味

日本A5和牛配味噌大根

和牛肉眼配傳統的汁煮大根外，再按季節加入肥美的日本冬菇，醬汁以蠔豉、昆布和牛肉汁調配，層次豐富。

想來一趟獨特用餐體驗，享用精緻菜餚及悅耳音樂的同時，還有獨特的裝潢及氛圍，絕對令人賞心悅目，今次帶大家走進鬧市的Glamping圓拱帳篷及歐式復古圖書館內用餐，猶如走進另一國度，感受不一樣的非凡滋味。

鬧市私密Glamping 近年流行的豪華露營Glamping，無論是帳篷、設備和美食都力求盡善盡美，別以為去一次Glamping要到偏遠的地方，其實近日在尖沙咀鬧市，一樣有得「豪華露營」。新開的意日風味創作割烹餐廳，室內環境和一般高級日本料理店無異，但只要走出室外露台位置，就會發現「外」有乾坤。露天平台設置了4個透明圓拱形星空帳篷，內裏設有暖風機和音樂設備，可容納2至4人，自成一角私隱度十足。最重要是，大家甚麼都不用帶便可擁有去露營的感覺，無論是下午或晚上，都可感受到不一樣的氣氛。

西日創意割烹料理 盡情打卡後，便可品嘗主廚Manson精心設計的8道菜意日風味晚市嘗味菜單（需預訂）；頭盤以不同海鮮作配搭，好似即日新鮮刺身按時令供應，採訪當日就有油甘魚配混合王林蘋果的柚子醋啫喱、赤海蝦配自家製無花果醬及脆蝦餅，以及豐腴的大閘蟹配水牛芝士最中餅。炸得香脆的意大利黃瓜花天婦羅，內裏釀明太子芝士醬，一咬爆「芝」添美味。香口的吞拿魚腩三文魚籽黑松露多士，法式多士和吞拿魚之間塗上黑松露醬，搭配清酒浸漬的三文魚籽，層次豐富。

主菜方面，先由意大利鄉村風味作靈感改良的「利沃內塞式烤穴子」打頭陣，惹味海鰻配用辣肉腸、山椒和香料等製作的醬汁，味道出奇地夾。燒香的日本岩手縣A5和牛肉眼配汁煮大根和日本冬菇，輕蘸蠔豉牛肉汁享用，質感滿滿。意日合璧的

帕爾馬火腿舞茸釜飯，特別選用富山的富富富米，這種米和黏口的越光米相比，大廚認為更適合用來做釜飯，香口又富層次，最後以加入紫薯慕絲的福岡無花果焦糖布丁和各式小甜點作結。一邊歎美食一邊抬頭看看鬧市的天空，分外舒暢。

（查詢電話：9301 3108）

華麗復古圖書館 小時候去圖書館，總會被提醒要保持安靜和不准飲食。但來到銅鑼灣一間復古圖書館，大家不僅可以盡情品嘗時尚歐陸菜，還可以觀賞美麗日落和夜景，以及欣賞現場樂隊表演。這間時尚歐陸餐廳的店名在古代英語世界中可意譯為藏書室或圖書館；餐廳主用餐區牆身以嵌入式書架打造而成，擺放了海量的古典書籍作裝飾，配胡桃木、古典方格紋的天花板飾，再加墨綠真皮梳化和復古百褶燈等設計，讓人猶如走進上世紀歐陸貴族的私人書室，又或是來到歐洲風格的古老圖書館之內。

歐陸菜添創意 在這個圖書館內，大家可盡情品嘗創意的美食。吞拿魚特別加入中式五香粉醃製，配加入蘋果和柑橘的蜜糖汁，帶來一股獨特的香氣。法日混搭的法式日本夢見鳥雞卷配紅菜頭沙律，質感結實而富雞味的夢見鳥，捲起不同配料再慢煮，柔軟又富肉味。另一道燒烤新鮮原隻平原雞，雞隻醃製後慢煮再風乾，上桌前以高溫燒至外皮香脆，配清新沙律剛好平衡。

富有新意的西班牙紅蝦配蝦籽麵，選用有70年歷史的本地老字號麵廠出品，用西班牙紅蝦汁去煮，麵條的魚蝦風味配火炙紅蝦和意大利烏魚子，恰到好處。飽擦一頓，以一口酸甜的檸檬草蘋果乳酪慕絲蛋糕作結，清新味蕾又去膩。最令人印象深刻的是，在這個圖書館大擦一餐，過程愉快又毫無罪疚感，非常好玩。

（查詢電話：3613 0092）

意日食材拼出火花 意大利和日本的食材各有特色，Manson指只要識配搭，味道亦相當不錯；好像傳統意大利芝士番茄羅勒沙律，可以用紫蘇葉來代替羅勒，香味特別濃郁。日本蟹肉鮮香嫩滑，混合蟹膏後，加點水牛芝士，原來好好食。大廚指水牛芝士經發酵後，甜香餘韻和蟹膏好夾，入口層次豐富，是個不錯的下酒菜。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

室外露台設置了4個圓拱星空帳篷，置身其中，享受不一樣的用餐體驗。 帕爾馬火腿舞茸釜飯

圓潤乾爽的日本米加昆布水煮熟，面層放燒香舞茸和焗至脆口的帕爾馬火腿，拌勻吃鹹香入味。 主廚Manson 法式日本夢見鳥雞卷配紅菜頭沙律

雞肉卷內是雞肉慕絲、鵝肝和煎野菌等食材，以攝氏63度慢煮，肉嫩細膩。 芝士番茄沙律加點紫蘇葉，增加香氣。 晚上還有月亮與星空作伴，情調十足！ 本枯節明太子釀意大利黃瓜花天婦羅

天婦羅內釀明太子芝士醬，另配紫蘇葉天婦羅，表面灑木魚花和七味粉，香口惹味。 蜜糖蘋果汁醃吞拿魚

吞拿魚加黑糖、鹽和五香粉醃24小時，配加入柑橘的蜜糖蘋果汁，清新酸爽。 主用餐區中央為墨綠真皮梳化，周邊是巨型書架，華麗壯觀。 經發酵的水牛芝士和豐腴的日本蟹膏，配合得剛好。 利沃內塞式烤穴子

改良版的意式醬汁以辣肉腸、青花椒、羅勒和山椒等調配，配鮮嫩的烤海鰻，香辛醬汁和海鮮配合得剛好。 帳篷內備有暖爐和音樂設備等，溫度幾低都唔怕凍！ 法國牛骨髓及手切法國牛肉他他

軟腍的法國牛柳配油香十足的牛骨髓，完美融合，是地道法國經典菜。 餐廳特別打造的復古格仔窗框，晚上欣賞維港對岸的燈光，別具情調。