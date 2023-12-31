中醫解構！擊退宿醉勁有效

每逢年頭年尾應酬聚會特別多，少不免會開懷暢飲。但當盡興過後，不少人隔天便要面對宿醉情況，過程令人十分難受。想快速消除酒後不適，其實有很多簡單方法，請來註冊中醫師劉芷寧教授解酒良方，只需靠飲食及按摩穴道，便能將身體的不適大幅紓緩，看似簡單但卻有竅妙，愛杯中物的朋友記得要學定傍身！

基因決定酒量 相信不少人都曾經飽受宿醉的煎熬，但何謂宿醉？劉醫師指出酒精會經胃和小腸進入血液，透過肝臟進行代謝。如果肝細胞未能將乙醛（酒精代謝物）全部處理，便會影響腦部的運作，她進一步說明：「乙醛會引發多項宿醉症狀，而人體的乙醛脫氫酶能力強弱決定了一個人酒量。每個人的宿醉症反應和程度都不同，常見的有頭暈頭痛、惡心、嘔吐和冇胃口。」

解酒毒醒脾胃 坊間有不少紓緩宿醉的方法，想簡單有效的話，劉醫師建議可喝蜜糖水或番茄汁，她解釋：「蜂蜜及番茄中含有一種特殊果糖，可促進酒精分解吸收，有效減輕尤其是紅酒引起的頭痛。」劉指宿醉時亦可參照韓國人用豆芽湯來醒酒的習慣，她說：「豆芽屬甘味、涼性，清熱解毒，能去除囤積在體內的熱和水、改善因吃太多而引起的胃部不適或水腫、緩解宿醉等作用。」另外食用葡萄、香蕉和喝椰子水等也可減輕宿醉反胃及惡心等症狀，亦可飲用以葛根、葛花及枳椇子煎煮的葛花解酒茶來解酒醒脾。

飲酒前先打底 要避免宿醉，最好當然是飲少點酒。若無法避免，不妨參考劉醫師的提議，無論是飲酒前或飲酒時都應多飲水，前者可以減輕酒後缺水症狀，後者可幫助加速酒精代謝兼緩解宿醉情況。也可多吃富含優質蛋白質的食物如雞蛋、雞肉、魚肉、鮮奶等，減緩酒精吸收，她強調：「切忌空腹喝酒，否則酒精會吸收更快並更易喝醉，宿醉的機會也自然愈大。」另外，劉醫師亦表示可透過按摩百會穴、合谷穴及內關穴來緩和醉酒後的不適。

撰文：李芷玲

部分圖片：互聯網

酒精會經胃和小腸進入血液，透過肝臟進行代謝。 葡萄和香蕉同樣能幫助緩和宿醉情況。 飲酒時多飲水，可幫助加速酒精代謝兼緩解宿醉症狀。 註冊中醫師劉芷寧 韓國人喜愛飲酒，豆芽湯可說是解酒必備。 按百會穴有助減輕醉酒後的頭痛和宿醉。 蜜糖能促進酒精分解吸收，有效解除酒後引起的頭痛。 多吃雞肉及魚肉等含有優質蛋白質的食物，可減緩酒精吸收。 按合谷穴可疏散風邪和止胃痛，紓緩酒後頭痛和胃部不適。