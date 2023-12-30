MATADOR MH2氫能發電零碳未來

為實現2050年全球淨零排放的目標，意味着石化燃料時代將步向終結，人類的零碳未來將由不同的可替代潔淨能源主導。當中氫氣可說是近年最常聽到的潛在替代能源，單睇愈來愈多以氫氣作發電「燃料」的氫動力概念車便可知一二。所謂氫「燃料」，其實是指氫氣和氧氣結合的化學反應，單純由化學能轉換成電能，最後只排出水蒸氣，純淨得很。

革命性超跑 續航力約600km 擁有逾百年歷史的Matador集團總部設於斯洛伐克，憑藉多年來先進的自動化機械技術及汽車零部件製造經驗，與Kosice科技大學合作開發斯洛伐克首款氫動力概念跑車MH2。不僅擁有極貼地車身、肌力十足的外拋沙板、大尺寸空氣動力輪圈及大型碳纖擾流套件等，外觀最搶眼是由車頭一直向車頂延伸的超長流線型擋風玻璃，為置身兩座位車廂的駕駛者和乘客，提供無可比擬的極佳視野。

車尾設計雖然驟眼睇似足一般中後置引擎跑車，但只要揭起尾冚，便會發現內藏由4個散熱風扇、多個串連式小型儲氫缸及氫燃料電池組成的革命性氫動力系統。此系統採用創新的低壓儲氫技術，完全顛覆了大家對高壓儲氫認知。最大賣點莫過於能在更低壓力下儲存更多氫氣，確保行駛時高度安全性，兼能提供更長續航里程。據廠方表示，此氫動力跑車擁有600hp最大馬力，3.9秒可完成0~100km/h加速，極速達250km/h。而且入一次氫跟入油一樣快，可續航約600km。

同場加映：ENERGY 雙「電源」齊下 揸電動車最擔心是行到一半冇電，若然能在車上自帶一組「備用發電機」，可以邊行駛邊為車上電池充電，聽起來很不錯吧？美國新能源科技公司REVO ZERO，正開發一款既搭載插電式充電池，同時內置氫燃料電池的6座位電動概念車ENERGY，以雙「電源」齊下解決用家疑慮。廠方研發了一款名為pFC（Plug-in Fuel Cell Technology）的革新技術，最大特色是將插電式充電池和氫燃料電池結合到ENERGY概念SUV中，置於車底的插電式充電池組會作為主要電源。而置於車頭的pFC氫燃料電池如同「備用發電機」般，通過分別置於前軸及後軸的多個儲氫缸，邊行車邊將氫和氧結合的化學能轉為電能。廠方表示此技術可為車長接近5.1米的概念SUV，提供逾1,120km超長續航力，並強調「入氫」時間最快7分鐘搞掂。

本地車訊：Spectre現身香港 豪華王者風範 勞斯萊斯（Rolls-Royce）旗下首款純電動車型Spectre，最近駕臨香港陳列室，即日起開放予公眾參觀。同場展出品牌經典車型Phantom Coupé，彰顯兩代奢華傑作一脈相承的王者風範。作為全球首款超豪華電動超級轎跑車（Ultra-Luxury Electric Super Coupé），Spectre標誌着勞斯萊斯邁向嶄新時代，它可說是Phantom Coupé的精神繼承者，車身外觀承襲了雙門4座位轎跑車造型，流線利落的斜背輪廓沿車頭弧形向尾部收束。此外，其車長5,475mm、寬2,107mm、高1,573mm，軸距3,210mm的寬大比例展現磅礴氣勢，不僅車上的萬神殿面罩是品牌史上最闊、約1.5米的無柱式車門亦是品牌史上最長，腳下的23吋輪圈更是Goodwood廠房有史以來打造過的最大Size。

撰文：林登麗