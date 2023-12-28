Amethyste具潛質超級遊艇坐享水下風光
近在咫尺的海洋世界，千奇百趣，卻有80%以上的領域未被人探索過，難怪許多人對於潛入水世界趨之若鶩。像今次介紹的概念遊艇「Amethyste」，具有潛艇的特質，船體極深，大部分地方隱藏於水平線之下，換句話說，一次巡航已能同時體會水上馳騁與水下探秘的樂趣，可謂一舉兩得！
像海上紫水晶
海洋的美，除了一望無際的水平線和波光粼粼的海面，還有神秘莫測的水下世界。由設計師Elena Nappi構思的概念遊艇「Amethyste」，參考半潛艇的設計，好讓船主和乘客從不同角度發掘出海的樂趣，大開眼界。
先由外觀說起，以紫水晶命名的「Amethyste」，長52米，採用深排水型錐形船體，當中超過三分之二的船體隱藏在水平線之下，只有呈橢圓形的上層甲板及上層建築露出水面。船體的顏色為珍珠白併粉紫，頂部的玻璃天窗貌似經過切割打磨的紫水晶，使「Amethyste」成為海上一枚耀眼的寶石。
設水下休閒區
說到「Amethyste」的最大賣點，莫過於可以欣賞到水下風光，而為了實現這個初心，其甲板布局跟傳統遊艇幾乎是倒置的！露出水面的上層甲板，設有駕駛艙、私人Salon和陽光甲板，可以睇海景、聽海浪、吹海風；主甲板貼近水平線，除了有船員艙、起居空間外，兩側各有一個可摺疊平台，方便乘客進行水上活動；下層甲板則設有5間客房，還有一個可近距離觀賞水下景觀的休閒區。
值得一提，船上所有窗戶均會安裝特殊的遮光液晶電黏合膜，能按需要打開或關閉，以改變透明度，確保住客的私隱。
保護海洋生態
性能方面，「Amethyste」的航行速度預計不高於8節，以免對海洋生物造成太大干擾。船上配備Hydropack柴電混合動力發動機，分別由132KW柴油發動機和32KW電動發動機組成，可於航行過程中任意切換，以應付不同需要。另外，遊艇選用植物性MATROL-BI燃料，即使發生意外洩漏，它會在數天之內生物降解，不會留下任何痕迹，能夠更好地保護海洋生態環境。
同場加映
T55 SPORTIVA
由意大利品牌Tankoa建造的「T55 SPORTIVA」，長55米，其鋁製船體的外觀設計受賽車啟發，呈現流暢的運動線條。由於附屬艇存放區被移至船頭，給泳池、水療區、健身房等設施騰出更多活動空間，乘客可獲得舒適的度假體驗。另外，船上特設可伸縮桅杆，能作為放映屏幕的支架，令駕駛室前的戶外休息區可隨時變成露天電影院。至於「T55 SPORTIVA」的最大賣點在於海灘俱樂部，位於水平線以下，窗戶半淹於海水中，給這個巨大遊樂區帶來一道美麗的風景，乘客可在舒適環境下欣賞水世界。
Savannah
長83.5米的超級遊艇「Savannah」，由荷蘭船廠Feadship製造，流線型船體配搭海沫綠色，顯得格外輕盈。內部裝潢由CG Design負責，整個氛圍完全配得上華麗、優雅、舒適等形容，當中分設6間客艙，可供12位乘客入住，4層甲板則包括電影院、水療中心、泳池、按摩浴缸、戶外酒吧等設施。值得一提，「Savannah」榮獲多個遊艇史上的Number One，既是第一艘可節省30%燃油的混合動力遊艇，亦是第一艘配有水下觀察室的超級遊艇，人們置身室內也能跟海洋生物作近距離接觸。
撰文：何雨晴
圖片：互聯網
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：