Amethyste具潛質超級遊艇坐享水下風光

「Amethyste」長52米的船體有超過三分之二隱藏於水平線之下。（c Elena Nappi）

近在咫尺的海洋世界，千奇百趣，卻有80%以上的領域未被人探索過，難怪許多人對於潛入水世界趨之若鶩。像今次介紹的概念遊艇「Amethyste」，具有潛艇的特質，船體極深，大部分地方隱藏於水平線之下，換句話說，一次巡航已能同時體會水上馳騁與水下探秘的樂趣，可謂一舉兩得！

像海上紫水晶 海洋的美，除了一望無際的水平線和波光粼粼的海面，還有神秘莫測的水下世界。由設計師Elena Nappi構思的概念遊艇「Amethyste」，參考半潛艇的設計，好讓船主和乘客從不同角度發掘出海的樂趣，大開眼界。

先由外觀說起，以紫水晶命名的「Amethyste」，長52米，採用深排水型錐形船體，當中超過三分之二的船體隱藏在水平線之下，只有呈橢圓形的上層甲板及上層建築露出水面。船體的顏色為珍珠白併粉紫，頂部的玻璃天窗貌似經過切割打磨的紫水晶，使「Amethyste」成為海上一枚耀眼的寶石。

設水下休閒區 說到「Amethyste」的最大賣點，莫過於可以欣賞到水下風光，而為了實現這個初心，其甲板布局跟傳統遊艇幾乎是倒置的！露出水面的上層甲板，設有駕駛艙、私人Salon和陽光甲板，可以睇海景、聽海浪、吹海風；主甲板貼近水平線，除了有船員艙、起居空間外，兩側各有一個可摺疊平台，方便乘客進行水上活動；下層甲板則設有5間客房，還有一個可近距離觀賞水下景觀的休閒區。

值得一提，船上所有窗戶均會安裝特殊的遮光液晶電黏合膜，能按需要打開或關閉，以改變透明度，確保住客的私隱。

保護海洋生態 性能方面，「Amethyste」的航行速度預計不高於8節，以免對海洋生物造成太大干擾。船上配備Hydropack柴電混合動力發動機，分別由132KW柴油發動機和32KW電動發動機組成，可於航行過程中任意切換，以應付不同需要。另外，遊艇選用植物性MATROL-BI燃料，即使發生意外洩漏，它會在數天之內生物降解，不會留下任何痕迹，能夠更好地保護海洋生態環境。

同場加映

T55 SPORTIVA 由意大利品牌Tankoa建造的「T55 SPORTIVA」，長55米，其鋁製船體的外觀設計受賽車啟發，呈現流暢的運動線條。由於附屬艇存放區被移至船頭，給泳池、水療區、健身房等設施騰出更多活動空間，乘客可獲得舒適的度假體驗。另外，船上特設可伸縮桅杆，能作為放映屏幕的支架，令駕駛室前的戶外休息區可隨時變成露天電影院。至於「T55 SPORTIVA」的最大賣點在於海灘俱樂部，位於水平線以下，窗戶半淹於海水中，給這個巨大遊樂區帶來一道美麗的風景，乘客可在舒適環境下欣賞水世界。

Savannah 長83.5米的超級遊艇「Savannah」，由荷蘭船廠Feadship製造，流線型船體配搭海沫綠色，顯得格外輕盈。內部裝潢由CG Design負責，整個氛圍完全配得上華麗、優雅、舒適等形容，當中分設6間客艙，可供12位乘客入住，4層甲板則包括電影院、水療中心、泳池、按摩浴缸、戶外酒吧等設施。值得一提，「Savannah」榮獲多個遊艇史上的Number One，既是第一艘可節省30%燃油的混合動力遊艇，亦是第一艘配有水下觀察室的超級遊艇，人們置身室內也能跟海洋生物作近距離接觸。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

上層甲板設有駕駛艙、私人Salon、陽光甲板，景觀開揚。（c Elena Nappi） 主甲板兩側設有摺疊平台，可按需要擴大活動空間。（c Elena Nappi） 主人套房設有附帶按摩浴缸的私人露台。（c 2023 Tankoa Yachts S.p.A.） 一身海沫綠色的「Savannah」，曾獲World Superyacht Awards頒授年度機動遊艇獎。（c Feadship 2023） 以紫水晶命名的「Amethyste」，不但船體呈粉紫色，還裝上看似水晶的玻璃天窗。（c Elena Nappi） 客房位於下層甲板，窗外是深藍色的海底世界。（c Elena Nappi） 海灘俱樂部位於水平線以下，讓乘客可在舒適環境下欣賞水世界。（c 2023 Tankoa Yachts S.p.A.） 4層甲板包含電影院、水療中心、泳池等設施。（c Feadship 2023） 航速不高於8節，方便乘客欣賞水下生態。（c Elena Nappi） 「T55 SPORTIVA」的外觀設計受賽車啟發。（c 2023 Tankoa Yachts S.p.A.） 附屬艇存放區被移至船頭，令室內空間更寬敞。（c 2023 Tankoa Yachts S.p.A.） 深色玫瑰木地板，襯上具金屬質感的裝飾，成功營造出奢華感。（c Feadship 2023）