過節後減肥妙法 營養師教食雞胸肉收身

大時大節興高采烈，難免會放縱一下口腹之欲，但之後卻要面對長胖了的煩惱！想重拾苗條身形但不想捱餓的話，便要挑對的食物來吃。含有豐富蛋白質並具飽腹感的雞胸肉一向深受健身和減肥人士歡迎，就連韓星鄭秀妍（Jessica）及朴寶藍亦以此瘦身！不過，要靠雞胸肉減磅的食用方法卻有一定的竅妙，請來營富坊註冊營養師朱德賢（Vivian）為大家講解箇中關鍵，並帶來相關瘦身食譜，讓你愈食愈健美。

高蛋白質 修復肌肉 許多人都喜愛食雞胸肉減肥，連韓星鄭秀妍也不例外，她曾經公開瘦身食譜，當中以糙米飯和烤雞胸肉為主，配合蔬菜沙律和堅果，再加上大量運動，多年來一直維持苗條身材。為何雞胸肉能有效幫助收身？Vivian解釋：「雞胸肉脂肪量較低，兼且是高蛋白質來源，並能增加飽足感，幫助消耗熱量之外，同時含有色胺酸，能輔助增加血清素、穩定情緒和維持好心情。」另外，她指出蛋白質是構成肌肉主要的原料，有助建構、修復肌肉組織及增強肌肉，而雞胸肉正好滿足了當中所需，她補充：「雞胸肉的蛋白質組成中，含有相當大量的支鏈胺基酸（BCAA），屬肌肉修復及生長過程中非常重要的胺基酸。」她續指，以每100克雞胸肉為例，含有多達31克蛋白質，而脂肪僅含有3.6克，對於瘦身人士來說是十分合適的食物之一。

簡單公式 計攝取量 雖說雞胸肉好處多，但Vivian指出，該款肉類缺少鐵質和微量元素，長期單一食用容易出現血氣不足、手腳冰冷、運動時沒有耐力和免疫力下降，並令身體缺乏如Omega-3等好油脂，導致皮膚乾燥，甚至脫髮。想知道自己每日最多可攝取多少蛋白質，可參考Vivian提供的公式，她說：「蛋白質攝取量為人體每日所需能量約10至15%，一般人士每日需要蛋白質為0.8g×體重（kg），以一名重60kg的女士為例，每日需要約50g蛋白質。如果是健身人士，早期增肌時每日需要的蛋白質為1.5至1.7g×體重（kg），其後則建議1.2g蛋白質×體重（kg）。」她提醒蛋白質減肥法適用於突破減肥的停滯期，最多只能執行兩周；並表示蛋白質應平均分布在三餐及小食當中，以增加吸收率及肌肉的合成。

適當調味 烹調有法 對味道有要求的朋友，執行雞胸肉減肥法可能覺得難度高，一來肉質口感偏乾硬，二來味道偏單調，令不少人卻步及放棄。Vivian建議可加入乳酪及適量鹽和黑椒調味，亦可根據自己口味加入香草、五香粉等香料，再放入氣炸鍋或焗爐內烹調，就能煮出較鮮嫩多汁的雞胸肉。或者先用香草醃之再煎香，甚至加蔬菜一起快炒，同樣能增添美味。Vivian強調除了雞胸肉外，還有很多高蛋白質低脂之選，她舉例說：「例如去皮雞髀肉，每100克只有4克脂肪，肉質亦較嫩滑。另外雞蛋、豆腐、魚類和海鮮也是不錯的選擇。」她提醒食用適量的碳水化合物同樣重要，既能為身體提供能量，亦能幫助燃燒脂肪及增加肌肉合成。

女星力撐真係Work 除了Jessica，不少明星亦愛以雞胸肉控制身材，當中包括韓國實力派歌手朴寶藍，她出道前曾經參加選秀節目，並憑着紮實唱功獲得好成績，但由於沒有偶像般的苗條身材而飽受批評，因此積極瘦身，利用雞胸肉餐單加上大量運動，成功在4年內減去32公斤，勵志滿分！同為歌手的朴智敏（Jamie）亦以雞胸肉及椰菜花等為主食，並由專業教練協助下鍛煉身材，最終靠着堅持不懈的努力減下12公斤。

易煮美味食譜推介 如果還未知道應該怎樣烹調出滋味雞胸肉？不妨參考Vivian推薦的兩款雞胸肉食譜，美味易炮製，讓你大口吃肉也能輕鬆瘦身。

南瓜雞胸沙律

材料：南瓜（切片）1/6個、去皮雞胸肉120克、雜菜沙律1.5碗、毛豆1/4碗、車厘茄6粒

醬汁：鹽、黑椒、香草、檸檬汁適量、乳酪 1/2杯、橄欖油1茶匙

1.將毛豆蒸熟，車厘茄切半備用，並將醬汁材料加入碗中拌勻備用。

2.將南瓜、雞胸肉用鹽和黑椒調味後，放入氣炸鍋以180度氣炸15至20分鐘。

3.在碟中放上沙律菜、車厘茄、毛豆及南瓜，雞胸放面，按自己喜好加入預先調好的醬汁，即成。

蘑菇雞肉意大利飯

材料：蘑菇2碗、洋葱1/2個、意大利米1杯、雞湯1/2杯、清水1/2杯、雞胸肉140克、鹽適量、黑椒適量、番荽碎適量、帕爾馬芝士碎 40克

1.先將蘑菇切片、洋葱及蒜頭切粒；將雞胸肉切細粒，用鹽和黑椒醃約10分鐘。

2.將白米沖洗三次後，將之與雞湯、水放入電飯煲，再加入蘑菇、洋葱、蒜頭，按掣將米飯煮熟。

3.當電飯煲開始冒煙，打開煲蓋將雞肉放置在飯面再煮5分鐘，待雞肉熟透後加入番荽碎和芝士攪拌，即成。

撰文：李芷玲

部分圖片：互聯網

Jessica身形Fit爆，她經常在社交媒體上載露腰或露背照騷Quali。 註冊營養師朱德賢 豆腐、雞蛋和魚類等都是高蛋白低脂肪的食物。 適量的碳水化合物能為身體提供能量，幫助燃燒脂肪及增加肌肉合成。 朴智敏曾經狂減10公斤卻體重反彈，最終透過進食雞胸肉和進行大量運動減肥成功。 雞胸肉脂肪量較低，兼且是高蛋白質來源，並能增加飽足感。 若過量食用雞胸肉，會導致皮膚乾燥和免疫力下降等問題。 蝦和貝殼類的脂肪比雞胸肉更低，以蒸、烚或少油快炒方式烹調，不但味鮮，也相對健康。 進行蛋白質減肥法時，應攝取充足水分，除了能減低食欲之外，也能確保排便暢通。 南瓜雞胸沙律 雞胸肉含有大量的支鏈胺基酸，是肌肉修復及生長過程中非常重要的胺基酸。 進食雞胸肉時應搭配蔬菜及優質澱粉質，確保身體吸收所需營養外，還能增加每餐的新鮮感。 加入適量的調味料，能煮出較美味的雞胸肉。 朴寶藍雖然每日進食五餐，但每餐分量很少，由此控制飲食和保持營養均衡。 蘑菇雞肉意大利飯