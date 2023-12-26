「髮」現韓風 變身派對潮人

臨近新年，從來都是派對舉行的高峰期，愛美的女生沒理由想自己淪為被冷落的一群吧！除了揀套靚衫、化個靚妝外，髮型是否合襯也極為重要！未有頭緒的話，不妨參考近期韓國女團熱捧的髮型，簡單幾個步驟就能完成，再襯一個閃石妝，勢必能在派對中備受矚目！

大熱髮式：寶寶辮 數近期K-Pop女團成員中曝光率最高的髮型，非寶寶辮（Baby Braids）莫屬。Set頭時，只需在臉頰兩旁執起一小撮頭髮編成極幼辮子即可，無論是三手辮、四手辮抑或魚骨辮都得，細辮子可有效勾出臉部的線條，若稍微把頭髮夾捲，效果更自然。來自BLACK PINK的Rose和Jennie都是寶寶辮的支持者，前者試過在頭髮左右兩邊各紮一條細辮，後者曾在辮上加3個紫色蝴蝶結，跟身上的服飾堪稱絕配。至於來自NewJeans的Hanni，試過在兩邊頭髮各編3、4條辮子，帶出波希米亞風。

次熱髮式：高髮髻 放假懶得洗頭又怕被人看到頭頂上的頭油，Set一個Messy Bun（高髮髻）就最合適不過。相對於另一款懶人髮型Banana Bun（低髮髻），高髮髻可以予人清爽活潑的形象，像BLACK PINK的Lisa曾於時尚活動上以高髮髻示人，頭頂一個大丸子，配以黑色露肩裝及名貴珠寶，帶出公主般的高貴氣質。

不想把全部頭髮梳起，也可倣效Rose只將上半頭髮紮成髻，再加上髮飾，效果同樣優雅。

簡易之選 高辮綁蝴蝶

不懂得紮髻又不想披頭散髮，最簡單的做法是紮一條高馬尾，可帶出清爽、減齡的效果。不想太單調，可參考Jennie的做法，紮一條高馬尾之餘，再編成扭扭辮，亦可增加難度，編成三手辮、四手辮或燈籠辮，重點是在頂部及尾部加兩個大蝴蝶結，立即成為高貴的髮型，出席大場面也不失禮。

閃石髮夾

近年以Y2K風格掀起話題的韓國女團NewJeans，常以大髮夾作頭飾，自問紮頭髮零天分，大可倣效。首選奢華風的一字夾，可以在劉海兩側加兩個同款髮夾，已夠搶眼。另一做法是單側一字夾造型，在髮量較少的一邊加髮夾，於是另一邊的頭髮看起來會更豐盈。髮夾可以交叉或隨意排列，但切忌露出頭皮，夾好髮夾之後，宜將髮絲稍微拉鬆，並於髮際線位置拉出一些碎髮，那麼面形看起來會小一點。

冬日護髮貼士 踏入冬天，頭髮易出現乾旱、毛躁、掉落等情況，不想髮絲變「煩惱絲」，就要懂得如何正確打理秀髮。

1.注意洗髮時間，最好於晚上10時前，或早上起床後半小時才洗。

2.洗髮的水以和暖為佳，不宜太熱，以免對頭皮造成傷害。同樣地，使用風筒時，溫度不宜太高，並由髮根開始吹乾至髮尾。

3.雙手的食指至尾指微曲並排，由前額開始，沿頭部正中線，用指腹按壓頭皮，直至枕後髮際，接着按壓兩側的頭皮。按壓時，指腹能帶動頭皮輕微移動並有腫脹感，每次按2至3分鐘，早晚各一次。

4.梳頭應選用牛骨梳或木梳，避免使用膠梳，除了可減少靜電對頭髮的損害，亦可適度按摩頭皮。梳頭時，應由前往後緩緩梳理50次，之後反方向梳理50次，有助刺激頭部經絡氣血循環。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網