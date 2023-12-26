貪靚必住！護膚品牌聯乘酒店主題客房

期間限定住宿計劃「Yojiya Beppin Room Stay」的客房裝潢散發和風懷舊氛圍，無論食、玩及扮靚都照顧周到。

日本酒店經常跟不同單位合作炮製住宿項目，除了客房有驚喜主題裝潢，更帶來多種額外體驗。新鮮熱辣最近京都便有老字號護膚及化妝品品牌與酒店推出聯乘住宿計劃，將品牌的代表性元素融入房間布置之中，並提供全新護膚系列試用，更準備了富心思的懷舊遊戲，帶來非一般住宿享受。另外京都清水及大阪難波的酒店同期亦跟護膚品牌有搞作，貪靚一族絕對想先住為快！

京都祇園：懷舊布置 又玩又食 相信不少香港人對有百多年歷史的京都護膚及化妝品品牌Yojiya不感陌生，旗下的面油紙曾經是港人必買的手信之一。最近品牌與「OMO5京都祇園 by 星野集團」合作，即日起至明年3月10日推出期間限定住宿計劃「Yojiya Beppin Room Stay」。客房布置呈現京都的優雅和風懷舊氛圍，並於房內放置了日本新年例必進行的傳統紙牌遊戲「始遊歌牌」及對戰遊戲「投扇興」等，甚至有作為舞台道具的小鼓作裝飾。此外，位於京都市內的Yojiya Café甜點師傅為今次住宿計劃設計了「慶祝甜點」，更準備了京都吉祥飲料大福茶和玉露。不過焦點始終落在客房化妝間為住客準備的Yojiya全新護理品牌su-ha多達8款供試用產品，包括精華液、去角質乳液、保濕乳液等。su-ha具備低過敏性及成分簡單的特點，可透過「護膚表」找出適合個人皮膚的項目組合。愛美的住客，也不妨參加早上6時半出發、由酒店導賞員帶領下，參拜八坂神社境內以供奉美麗之神而聞名的「美御前社」活動。房價（2人1房）每晚每位¥16,000起（約HK$880）。

京都清水：舊學校改建 賞古塔美景 愈來愈多人選用有機護膚品，位於京都的「The Hotel青龍 京都清水」即日起至明年3月15日和日本有機化妝品先驅do organic合作推出住宿計劃。由小學建築重建而成的酒店支持永續發展，內部設計及措施都以當地社區和環境利益為大前提。於2008年面世的do organic主力開發永續性的產品，其宗旨之一是「善待皮膚、人類和地球」，基於兩者的品牌理念和品質標準有很多共通點，促成了這次合作。這個住宿計劃的客房為60平方米的高級塔景觀雙床房，採用現代風設計及簡約風格，全因窗外法觀寺八坂塔景色已是最好裝飾。每組住客可獲得一套冬季護膚套裝，包括浴鹽、潔面乳、卸妝油、乳液、潤手霜及化妝棉，並可免費使用酒店的私人浴池90分鐘。早餐是健康之選，有5款西式或兩款日式主菜供選擇。酒店設有景色優美的Lounge供住客使用，讓住客放鬆身心，享受京都的四季自然美景。房價（2人1房）每晚每位¥64,000起（約HK$3,520）。

大阪難波：置身法國 花香包圍 喜歡花的朋友，位於大阪難波的大阪皇家經典飯店（Hotel Royal Classic Osaka）最近與化妝及護膚品品牌歐舒丹（L'OCCITANE）聯乘的主題客房就啱晒你！即日起至明年3月31日期間，每日只有一間主題套房提供，十分搶手。房間為78平方米的套房，推開房門就像立即走進法國南部普羅旺斯的花園，周圍都放滿乾花裝飾，由花藝裝飾公司VALFLOR負責，以「令人感動的花卉」為主題而設計。在花藝設計師的悉心布置下，住客獲得與花為伴的特別住宿體驗。房內提供的沐浴用品是來自品牌大受歡迎的馬鞭草系列，清新的檸檬香味中帶有少許甜味，能使人放鬆身心。此外，每位客人都可獲得一套品牌HERBAE系列的身體和頭髮護理套裝，其香甜的氣味令人立即聯想到普羅旺斯的草原，感覺心曠神怡，將紓壓的感覺帶回家。可別錯過的還有酒店2樓Cafe Lounge KOAGARI即日至明年2月29日推出的「冬季下午茶套餐」，帶來士多啤梨與朱古力結合的多款甜點滋味，每位盛惠¥5,500（約HK$303）。房價（2人1房）每晚每位¥65,000起（約HK$3,575）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

房內放置了日本新年例必進行的傳統紙牌遊戲「始遊歌牌」及對戰遊戲「投扇興」等玩意。 住宿計劃住客可獲贈特色聯乘家居服。 房間面積夠大，放了睡床、梳化和茶几後還有很多空間。 住客可免費使用由禮堂改建而成、擁有超高樓底的私人浴池90分鐘。 放滿乾花裝飾的主題客房，教人聯想到法國南部普羅旺斯的花園。 Cafe Lounge KOAGARI正推出「冬季下午茶套餐」，帶來多款士多啤梨結合朱古力的滋味。 住客可試用Yojiya全新護理品牌su-ha的8款產品。 祇園町內雲集了許多日本甜點名店，購買喜歡的甜品後，可回到房中體驗茶會的樂趣。 每組住客可獲得一套冬季護膚套裝，包括浴鹽、潔面乳、卸妝油、乳液、潤手霜及化妝棉。 酒店設有景色優美的Lounge供住客使用。 無論窗台各床頭都放置了乾花裝飾，感覺放鬆。 Yojiya Café的甜點師傅為住宿計劃設計了「慶祝甜點」，包括紅豆抹茶羊羹、橙皮味的黃豆忌廉煎蛋卷及士多啤梨餡糰子。 住客可參加由酒店導賞員帶領下，前往八坂神社境內「美御前社」的參拜活動。 早餐是健康之選，有5款西式或兩款日式主菜供選擇，包括「京之和定食」或法式鹹薄餅。 酒店由建於1933年的清水小學校建築活化改建而成。 每位客人都可獲得一套HERBAE系列的身體和頭髮護理套裝，內有多達13件產品。