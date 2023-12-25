派對後急救偏方 三招還原靚樣

繼平安夜之後又要準備聖誕節一連串派對狂歡，要連續捱幾晚夜雖然精神尚算頂得住，但皮膚已經捱唔住了！如果過兩日要返工，一臉殘樣點樣見人？這個時候，不妨參考網上皮膚急救偏方，由敷臉、按摩到食療一應俱全，讓各位的肌膚迅速回復光澤，還原靚樣有辦法。

第一招：韓系濕敷法 每逢感到臉部繃緊，又或者轉季乾燥不適，不少人都會敷番個面膜。韓國KOL「恩真Blaga」曾於社交平台拍片，介紹一個簡單方便的3天濕敷法，可迅速急救繃緊皮膚，就連暗瘡、臉部泛紅等症狀都搞得掂。方法很簡單，先拿超薄化妝棉沾滿有金盞花或玫瑰等成分的保濕化妝水貼在臉上，之後於化妝棉表面塗滿補水面霜，敷上10至15分鐘，翻轉化妝棉再敷10至15分鐘。除下化妝棉後，輕輕抹勻多餘的面霜和拍打臉部，便可解決皮膚內部乾燥的情況，即時感到肌膚有滿滿水分。完成後再加點補水面霜抹勻，因為皮膚已吸收大量水分，急救效果更佳；重複3天以上的步驟，便可讓肌膚回復水潤。

第二招：眼部按摩法 派對狂歡後除了皮膚變差，最明顯是黑眼圈和眼袋等問題統統現形，怎樣遮瑕都無用。這個時候除了敷眼膜，也可以為眼睛周邊作按摩紓緩。洗臉後輕抹點眼部精華和眼霜，順時針輕輕按摩，由眼頭輕移至眼尾略停頓按壓，重複做約5分鐘，可令眼睛回復神采。此外，用手指輕按眼頭下的位置數次，每次約10秒，之後分別以包冰的毛巾和不燙手的熱毛巾各自敷眼10秒，重複兩次，可促進血液循環，減少黑色素，改善眼袋和浮腫等問題。

第三招：食療輔助法 除了「外敷」，還可配合「內服」，令皮膚盡快回復最佳狀態。想防止皮膚老化，建議每天吃一個小型牛油果，它含豐富的奧米加三和奧米加六脂肪酸，可預防皮膚老化。至於維他命A可幫助皮膚鎖水保濕，吃多點南瓜或番茄，有助急救肌膚。含維他命E的堅果，可淡化色斑和抗氧化。至於士多啤梨和奇異果等含維他命C，具有美白作用。當然，飲多點水有助補水和排毒，同時少食高糖食物，以保持皮膚彈性。

部分相片：互聯網

撰文：林佩婷

恩真Blaga推介濕敷法

Step 1：將沾滿保濕化妝水的化妝棉貼勻臉部。 Step 4：最後搽補水面霜作結。 牛油果可抑制黑色素，但要留意脂肪含量較高，每日不宜吃過量。 Step 2：化妝棉搽勻補水面霜兩面各敷10至15分鐘。 為眼睛做按摩，除了能紓緩疲勞，還可讓靈魂之窗回復神采。 美味的南瓜含豐富維他命A，助皮膚鎖水和平衡油脂。 Step 3：撕下化妝棉輕拍至吸收。 以包冰的毛巾和不燙手的熱毛巾交替敷眼，對黑眼圈和眼腫有幫助。 多飲水有助排毒，同時為皮膚加添水分。