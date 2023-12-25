除夕倒數 賞煙花開Party迎2024

M5澳洲和牛炒野菌配乾葱黑松露紅酒汁

和牛牛柳煎香，傳統紅酒汁加入黑松露，牛柳蘸醬汁一起吃，肉味更濃郁。

2023年即將過去，今年最後一餐晚飯的安排必定是千挑萬選，最近兩間位於尖沙咀餐廳，安排的倒數節目相當豐富，想享用完晚餐看煙花盛放又得，食飽去除夕倒數派對狂歡亦得，無論是哪一個方案，都可讓你開開心心迎接2024。

無敵維港夜景 跨年倒數最熱鬧莫過於維港欣賞煙火音樂匯演，邊看煙花邊乾杯，氣氛一流。北京道一間位於高層的意大利餐廳，擁有高空的無敵維港景色，配上全落地玻璃窗，當煙花盛放，景色瑰麗壯觀。餐廳當晚推出兩款除夕晚宴，其中的6道菜除夕煙花晚宴（需預訂）由晚上9時開始，讓大家可以慢慢歎，邊食邊等待煙花發放。

海鮮風味頭盤 頭盤以海鮮為主，在傳統美食之中又加點新意。薄切海鱸魚片配啫喱狀的柑橘橄欖油和意大利番荽汁，再加點魚子醬和榛子碎，鮮香富口感。滑溜的吞拿魚他他配牛油果，特別在他他表面放上炸大葱絲和三文魚籽，加強造型和香氣。黃澄澄的扇貝藏紅花黑松露意大利飯，刨成細絲的黑松露和米飯拌勻享用，芳香撲鼻。

和牛滲松露香 想延續松露香氣，主菜可揀選厚切的M5澳洲和牛，嫩滑牛柳配黑松露紅酒汁，濃郁的肉味和松露相遇，滋味加倍。海鮮之選有香煎比目魚，魚肉先經慢煮再加牛油煎香，蘸微酸的水瓜柳檸檬汁享用，鮮而不膩。甜品以雙層朱古力餅配酸甜有致的蜜餞雜莓，72%朱古力蛋糕滲出微微冧酒香，香甜濃郁。飯後慢慢欣賞海景，等待煙花盛放的一刻，享受二人世界。若想熱鬧一點，可移師至上層的酒吧參加米蘭午夜除夕派對，DJ會無間斷播放音樂，再加上意想不到的娛樂節目，邊暢飲香檳邊觀賞煙花。

（查詢電話：2778 3255）

法日節慶晚餐 參加子夜的除夕派對狂歡前，當然要填飽肚，大可以來個豐盛晚宴。彌敦道一間五星級酒店法日餐廳將於12月31日晚推出8道菜節日菜式（需預訂），主廚William Lau選用來自世界各地的肉類和海鮮，打造一系列的美饌。頭盤以鮮味高湯慢火煨浸象拔蚌打開序幕，緊接有炭烤冰島海螯蝦配血橙荷蘭醬及飛魚高湯，鮮味十足。

輕呷一口芬芳的松露清湯後，可以選擇不同口味的主菜。炭烤慢煮幾內亞珠雞，柔軟肉質配車厘子蓉和南瓜蓉，帶來兩種不同的滋味。歐洲人於冬天愛吃野味，法國人多用鹿肉入饌，炭烤鹿肉再加上鵝肝，大廚更特意以甜中帶酸的香辛紅莓醬作平衡，油潤而不膩。大家亦可升級揀選M8和牛配Agria薯仔，油花均勻的和牛肉眼配日式蒜蓉燒肉醬，肉味突出，令人回味。

熱鬧美酒派對 為讓賓客狂歡盡興，酒店特別推出兩個跨年倒數活動，露天酒吧當晚9時推出除夕狂歡倒數派對，4小時的開放式酒吧可無限暢飲美酒，再加上現場DJ和樂隊表演，氣氛熾熱時更可在LED燈舞池上勁歌熱舞，熱鬧非常。另可選擇由晚上7時開始至凌晨1時的Ballroom Countdown Party，派對以「皇家賭場新年倒數」作主題，除逼真的環境外，還設置有俄羅斯輪盤、德州撲克和不同的攤位遊戲，緊張刺激又有機會贏大獎，同時，大家更可享用海鮮自助晚餐和暢飲美酒，邊食邊玩迎接2024年。

（查詢電話：2315 5885）

環球跨年食品 各國的新年飲食各有特色，如日本人會吃有多種配菜的御節料理、蕎麥麵和年糕等，寓意吉祥。丹麥和挪威則會吃花環蛋糕（Kransekage），蛋糕以杏仁膏、糖霜和蛋白等製作，層層疊成一個立體蛋糕，還會加入裝飾令造型更搶眼。至於法國人跨年，傳說會將家中的美酒全部喝光，代表新一年有好運。而西班牙人則在跨年鐘聲響起時，每響一下吃一粒提子，總共吃12粒才圓滿。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

吞拿魚他他配牛油果莎莎三文魚子大葱及香檸檬皮

傳統的吞拿魚他他加牛油果拌勻，面層放上似雀巢造型的大葱絲，還加點三文魚籽來增加視覺效果。 扇貝藏紅花黑松露意大利飯

意大利米加藏紅花水煮成意大利飯，配北海道帶子和黑松露享用，金黃搶眼帶香氣。 酒吧的「米蘭午夜除夕派對」，會有DJ播放音樂，氣氛熱鬧。 M8 Wagyu Ribeye

和牛肉眼蘸日式蒜蓉燒肉醬吃，油香肉嫩，伴以Agria薯仔製作的薯蓉和燒翠玉瓜，口感豐富。 宴會廳會以「皇家賭場新年倒數」為主題，讓大家玩不同攤位遊戲。 薄切海鱸魚配柑橘橄欖油、榛子及魚子醬

切得透薄的魚肉配打成啫喱狀的柑橘橄欖油，再加點綠色的意大利番荽汁，相當搶眼。 雙層朱古力餅配蜜餞雜莓

脆餅底配冧酒的72%黑朱古力蛋糕，伴酸甜的雜莓，質感濃滑。 Guinea-Fowl

炭烤慢煮的幾內亞珠雞配莫利洛黑車厘子和南瓜蓉，軟腍入味又帶點果香。 French Strawberry & Earl Grey

法國野生士多啤梨加杏仁和茉莉花製成雪糕，配傳統的瑪德蓮貝殼蛋糕，酸甜度剛好。 層層疊起的花環蛋糕，也可加不同的裝飾或國旗點綴。 香煎比目魚伴烤椰菜花蘆筍配水瓜柳檸檬汁

魚肉慢煮20分鐘，再用牛油煎香，和微酸的醬汁配搭，鮮味開胃。 無敵海景配盛火煙花，這個除夕夜必令人難忘。 Venison

炭烤鹿肉配香煎鵝肝、紫椰菜蓉及香辛紅莓醬，兩款食材和酸甜醬汁相輔相成，細膩富肉味。 露天酒吧會有人氣DJ打碟和樂隊表演，大家可邊飲酒邊跳舞，盡情狂歡。 日本人在除夕夜愛吃蕎麥麵，象徵新一年好運、長壽和健康。