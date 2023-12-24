唔怕凍親！冬日保暖有辦法

氣溫急降，冷得人「騰騰震」，唔想凍親就要懂得保暖之道，去到室內外都要做足禦寒措施。今次搜羅了網上各大暖身貼士，如何着衫、蓋被、貼暖包、用暖爐才是正確方法？跟足以下方法這個冬天自然暖笠笠啦！

洋葱式層層穿衣 衫係人都識着，但要穿得暖就要有技巧，網上流傳的「洋葱式穿法」，顧名思義穿衣要像洋葱般層層疊上，每層衣服「各司其職」，內層是發熱內衣，用作散發熱力；中層是鬆身衣服，藉此保留空間讓熱力流通；外層則是普通外套或大褸再加頸巾作進一步保暖。若嫌以上穿法太擁腫，也可選擇「玉米式穿法」，即內層穿普通長袖衫，再加一件強大的防風防水外套，好處是方便快速切換，適合經常出入暖氣地方的人士。另外挑選發熱內衣也有竅門，其原理是吸收人體濕氣再轉化成熱量，因此內衣必須貼身，讓纖維盡可能吸收人體水氣，同時必須透氣，否則出汗會令纖維無法排走過多水分，最終反而令身體覺得更冷。

羽絨被直接蓋身 冬天睡覺，很多人都是先蓋薄毛氈再蓋羽絨被，但這次序其實大錯特錯！羽絨被內的羽毛是靠體溫膨脹來達致保溫功效，愈貼近身體保溫效果愈佳，因此應該直接將羽絨被蓋在身上，藉此鎖住溫度。至於毛氈則不要壓在羽絨被上，因為太重反而讓被內空間下墜；最好是將其墊在床上，在睡覺時減低背部熱能散失。

說到羽絨，自然會想起羽絨褸，成分主要有鵝絨及鴨絨兩種，其中前者較暖，買羽絨褸時要留意標籤有沒有寫明是「Goose Down」啊！此外蓬鬆度也是重要參數，數值愈高所含的隔熱空氣愈多，市面一般蓬鬆度550以上已經很不錯，而1,000蓬鬆度是最頂級，足夠應付雪地需要。

暖爐要靠牆擺放 買電暖爐最常問是怎樣才夠暖，事實上暖爐的發熱能力與體積沒有絕對關係，最重要是看Watt數。一般而言，1立方呎的空間就需要1 Watt熱力，一部1,500W至1,800W的暖爐已足夠香港大部分房間使用。至於充油式暖爐基本上葉數愈多就愈暖，一般香港客廳建議用5葉或以上，而房間用3葉就夠。另外暖爐應靠近牆壁或窗邊，利用其釋放的熱力阻隔外來冷空氣，令房間更加均勻地變暖！浴室寶方面，若空間容許，選擇天花式較佳，因為氣流效果最平均，熱力可擴散至整個廁所，而防水保護級別則愈高愈好，若浴室小又容易彈出水花，IP24（防水等級）是基本要求。

暖包貼近血管位 天氣寒冷又是暖包出場的時候，但原來貼的位置也很講究。人的血液會在45秒至50秒間環繞全身一周，在血液多的位置加暖可令身體快速暖和起來，建議把暖包貼在肚臍下方，而貼在腰間兩側、肩頰骨中間、後頸根部也有不錯的保暖效果。另外暖包的原理是靠鐵粉接觸氧氣來放熱，反覆搓揉只會加速其反應速度，但就會令持續發熱時間縮短，所以想長時間使用就不要猛搓了。特別一提，長時間使用暖包有機會令皮膚燙傷，所以不要把它們直接貼在皮膚上，最好隔着衣服或厚襪。對比起暖包，電子暖蛋的發熱時間更長，不過切勿長時間放在皮膚同一位置，這樣有機會造成「低溫燙傷」。

撰文︰陳志滔