副刊

「瀛」格美女 平安夜鬥應節

今次為大家介紹3位過十萬Followers的網紅，歡度佳節的特別方法。 今次為大家介紹3位過十萬Followers的網紅，歡度佳節的特別方法。
今次為大家介紹3位過十萬Followers的網紅，歡度佳節的特別方法。
踏入平安夜，相信不少人已放緊聖誕假期，甚至飛往日本過白色聖誕。作為香港人「家鄉」的日本，當地IG Girls早已換上紅噹噹的聖誕裝束提早過節。今次為大家介紹3位過十萬Followers的網紅，歡度佳節的特別方法。同場仲會盤點東京必看燈飾熱點，想喺夢幻燈海學KOL打卡就千祈咪錯過！
最有才　AI自畫像
28歲的大石美樹出生於日本埼玉縣，卻在美國長大，說得一流口利英文，是名副其實的高材生。她擁有「海歸派」典型的清爽個性，經常於網上發布泳衣照，在可愛童顏及逼爆身材加持下，帶來天真與成熟的反差，成功俘虜一眾男士的心。雖然她的粉絲多數是男性，但曾留言：「我也想更受女性歡迎啊！」
她曾就讀芝浦工業大學的設計工學部，可見她對產品設計有着濃厚興趣。在學期間參與芝浦小姐大賽，更贏過和服小姐大賽，不時擔任寫真模特兒，部分更由自己親自操刀拍攝呢！臨近聖誕，她率先走到六本木新城的聖誕嘉年華，跟80萬顆燈飾打卡留念，仲與時並進製作AI聖誕自畫像，上佢IG就睇到有幾似樣。
大石美樹
吸睛度︰★★★
可愛度︰★★★★
性感度︰★★★★
IG:mikidelicious
追蹤人數：約14.7萬人
最哈韓　Gel甲新妝
小田愛實是一名出生於茨城縣的日泰混血兒，今年22歲，高中時以時尚雜誌專屬模特兒身份出道，2018年因演出愛情真人騷《戀愛周末寄宿》而備受關注。畢業後她成為另一雜誌的專屬成員，甫加盟即成為封面女郎，火辣身材加上型格外表，令不少粉絲直呼她已由少女蛻變成為女神。
雖然年紀輕輕，小田愛實已是一子之母，現時主力從事直播工作，她指：「不少人認為我是玩票性質而不願『課金』，雖然看起來我很愛玩，其實我是很努力很認真，所以希望大家多多支持。」熱愛韓國偶像文化的她，聖誕前夕穿上韓系時裝走到表參道拍照，仲特別為Gel甲換上冬季聖誕新妝呢！
小田愛實
吸睛度︰★★★★
可愛度︰★★★
性感度︰★★★
IG:maaaami79
追蹤人數: 約20.4萬人
最可愛　性感Cosplay
雨宮由乙花今年21歲，曾多次出演Abema TV的戀愛真人騷《今天我愛你》而廣受年輕人歡迎。個性坦率的她同時活躍於綜藝節目，經常向觀眾揭露模特兒界的愛情故事，更大方展露「肉食女生」一面，顛覆了日本傳統女性形象。她另有一個妹妹叫雨宮未苺，兩姐妹經常孖住出鏡，感情相當要好。
「斜槓族」成為年輕人新趨勢，雨宮由乙花亦身兼多職，既是一名鋼琴家，又是女性時尚雜誌的專屬模特兒，另外也是一名有逾十萬粉絲的Vlogger。最近她還推出自家服裝品牌，自己擔任生招牌作宣傳。聖誕前夕，她到了東京睇燈飾之餘，還穿起性感服飾Cosplay成聖誕女郎，粉絲們就大讚她可愛，大家覺得呢？
雨宮由乙花
吸睛度︰★★★★
可愛度︰★★★★
性感度︰★★★
IG:_pinkbunnygirl_
追蹤人數: 約15.5萬人
東京4大賞燈熱點
東京的聖誕節一向好氣氛，事關不少著名景點及商場都別出心裁地加入耀眼燈飾，即睇今年東京4大賞燈熱點！
藍色燈海
橫跨涉谷公園通與代代木公園的林蔭大道「青之洞窟SHIBUYA」，以往每逢聖誕節都吸引大批民眾朝聖，至今累計超過1,000萬人觀賞。今年兩旁筆直的櫸木掛滿77萬個藍色燈泡，綿延800米，每天下午3時開始亮燈至晚上10時，讓人置身於浪漫的藍色燈海之中。今年代代木公園更舉辦聖誕節市集，有美食、雜貨等近20個攤檔。
笑臉劇場
東京巨蛋城由即日起至明年2月29日舉辦「WINTER ILLUMINATION」燈光騷，整個盛會以「笑」為主題，除設有15米高的巨型聖誕樹，3樓草地廣場還設置「劇場燈飾區」，布置了七彩笑臉燈飾，配合搞笑藝人閃爍不同笑臉，十分有趣。另設有半月形影子互動區，及以Tokyo Dome為背景的打卡拍照區，保證大家影到唔停手。
排行榜首
大井競馬場的冬季燈光騷「MEGA ILLUMI」是東京一大燈飾活動，連續3年榮獲「日本必看燈光騷」排行榜首位。由於佔地廣大，可容納大量布置，今年就有彩虹噴泉表演、長100米的夜櫻隧道、冬季限定紫藤花棚，以及最新光影互動設施等。場內餐飲選擇豐富，從日式咖喱到甜品小吃甚至啤酒都有。
耀眼繽紛
「丸之內Illumination」自首次開辦至今已超過20年，這條香檳金色大道全長約1.2公里，由樂町站到大手町站，沿路360多棵樹用上約120萬盞LED燈點亮起香檳金色，走在路中相當醉人。燈飾所用的能源都來自太陽光和風力，被認定為「日本夜景遺產」，屬東京最環保的冬季燈飾之一。
知多啲！日本傳統必吃炸雞和蛋糕？
日本聖誕的節日氣氛濃厚，當地有不少獨特的聖誕習俗，例如一定要吃炸雞，皆因日本人在明治時代已有聖誕節吃火雞的概念，然而當時火雞價值不菲，到70年代有連鎖快餐店以炸雞代替並大事宣傳，令這傳統保留至今。另一習俗是吃蛋糕，而且必須是忌廉蛋糕搭配大大粒士多啤梨，皆因紅白色正好代表日本喜慶節日。歌曲方面，山下達郎的《Christmas Eve》堪稱日本國民聖誕歌，這首發行於1983年的歌曲，曾被用作JR東海的「Xmas EXPRESS」廣告歌而大受歡迎。
撰文︰陳志滔
圖片：互聯網
戴埋聖誕帽去浸溫泉，看來阿妹想過一個冰火聖誕！戴埋聖誕帽去浸溫泉，看來阿妹想過一個冰火聖誕！
戴埋聖誕帽去浸溫泉，看來阿妹想過一個冰火聖誕！
雖然身材唔算勁，但健康膚色加上少少性感已經夠煞食。雖然身材唔算勁，但健康膚色加上少少性感已經夠煞食。
雖然身材唔算勁，但健康膚色加上少少性感已經夠煞食。
整條行人大道變身藍色燈海，美得叫人要屏息細看。整條行人大道變身藍色燈海，美得叫人要屏息細看。
整條行人大道變身藍色燈海，美得叫人要屏息細看。
活動期間不僅街道，整座城市都閃耀着香檳金色光芒。活動期間不僅街道，整座城市都閃耀着香檳金色光芒。
活動期間不僅街道，整座城市都閃耀着香檳金色光芒。
《Christmas Eve》是日本國民聖誕歌。《Christmas Eve》是日本國民聖誕歌。
《Christmas Eve》是日本國民聖誕歌。
12月初已到六本木新城睇燈飾，仲大讚勁有聖誕氣氛。12月初已到六本木新城睇燈飾，仲大讚勁有聖誕氣氛。
12月初已到六本木新城睇燈飾，仲大讚勁有聖誕氣氛。
特別為聖誕節做了假眼睫毛，仲喺IG做宣傳搵真銀呢！特別為聖誕節做了假眼睫毛，仲喺IG做宣傳搵真銀呢！
特別為聖誕節做了假眼睫毛，仲喺IG做宣傳搵真銀呢！
東京巨蛋城草地廣場鋪滿七彩笑臉燈球，使人會心微笑。東京巨蛋城草地廣場鋪滿七彩笑臉燈球，使人會心微笑。
東京巨蛋城草地廣場鋪滿七彩笑臉燈球，使人會心微笑。
士多啤梨蛋糕又紅又白，正好合乎日本傳統的喜慶顏色。士多啤梨蛋糕又紅又白，正好合乎日本傳統的喜慶顏色。
士多啤梨蛋糕又紅又白，正好合乎日本傳統的喜慶顏色。
聖誕前到表參道拍照，她指希望似足韓國偶像喎。聖誕前到表參道拍照，她指希望似足韓國偶像喎。
聖誕前到表參道拍照，她指希望似足韓國偶像喎。
年屆21歲，依然散發着少女迷人味道。年屆21歲，依然散發着少女迷人味道。
年屆21歲，依然散發着少女迷人味道。
冬季點燈騷活動舉辦至明年1月8日，跨年都去得。冬季點燈騷活動舉辦至明年1月8日，跨年都去得。
冬季點燈騷活動舉辦至明年1月8日，跨年都去得。
日本人聖誕必吃炸雞呢！日本人聖誕必吃炸雞呢！
日本人聖誕必吃炸雞呢！
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