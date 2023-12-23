MORGAN XP-1復古純電三個轆

全球汽車產業朝向電氣化，連擁有114年歷史、專門打造復古手工跑車的車廠Morgan也不例外。最近發表了一款由自家工程團隊研發、經歷12個月設計和打造的純電動實驗原型車XP-1（XP即Experimental Prototype縮寫），藉此向車迷傳遞未來品牌將會跟大隊踏上電動之旅。

手工跑車進化 XP-1走復古路線，驟眼睇與以往的Morgan手工跑車無異，但其實它的動力核心已由傳統內燃引擎，換成由電池、馬達和逆變器組成的純電動力驅動系統。不過實際電池容量、馬達功率輸出等規格，廠方一律沒有透露，畢竟此車僅屬一輛有助工程團隊日後開發首款量產電動車的實驗原型。經歷12個月的打造，接下來會用18至24個月進行全面測試。

原型車建基於Morgan最新應用在Super 3跑車身上的黏合鋁製超塑成型單體式底盤平台構建，不僅更輕、更堅固，並為座艙提供更多空間。採用前2後1車輪的「三個轆」布局，後輪近乎不外露；還整合了電池、馬達和逆變器的動力總成（Powertrain）置於後軸。車身設計經全面優化，包括為腳下的輪圈注入空氣動力學裝飾，目標風阻系數比Super 3還要低33%。而充電位設於面罩右上方，並在車頭加入LED充電顯示燈。至於兩座位車廂則盡量保持原廠風格，最大不同是不設波棍，並換上一塊可顯示電量和續航里程的電子儀錶。

同場加映：Tricera三輪概念 日系新潮流 另一邊廂，日本Yamaha Motor最近亦發表了一款造型時尚的純電三輪概念車Tricera，同是採用前2後1車輪的「三個轆」布局，不過明顯腳下的輪胎粗大得多。同樣是Open-Top設計，並完全省略了前擋風玻璃，如此自信是因為廠方設計團隊於車身巧妙地加入了一些空氣動力學細節，令行車時可有效將氣流引導，座席上的人完全不用擔心會強風撲臉。還採用不設車門的開放式設計，配上一對高度包覆的桶椅。廠方表示，Tricera以「令人興奮的城市出行」設計理念而開發，不僅提供開篷車無與倫比的自由感，還透過搭載後輪轉向系統提供靈動操控的駕駛體驗。於高速過彎時，後輪可跟着前輪同一方向轉動，帶來流暢的過彎穩定性；低速時，後輪則可變成與前輪相反方向轉，成就僅4.5米的最小迴轉半徑，靈活在人多車多的城市道路穿梭。值得留意是，駕駛者還可選擇手動模式，從而獲得更多駕駛樂趣。

本地車訊：i7 M70 xDrive強悍性能 王者駕臨 寶馬（BMW）繼今年中陸續交付i7 xDrive 60及i7 xDrive 60 M Sport Edition後，日前此純電豪華旗艦房車的頂級高性能版i7 M70 xDrive以年度壓軸身份駕臨香港。新車既是i7中的頂級旗艦，亦是芸芸純電BMW M系中最強型號，車載經優化的第5代BMW eDrive系統，前及後軸各配備一個高度集成電馬達、電子設備和傳動波箱的緊湊型電動四輪驅動系統。通過M系獨有配置及設計，能使電馬達的功率重量比推至2.41kW/kg。後軸馬達的最大輸出功率為360kW（約489hp），前軸馬達則為190kW（約258hp）；在Sport模式下能產出1,015Nm扭力，於M Launch Control或M Sport Boost功能啟動時，最大扭力更可達1,100Nm，完成0~100km/h加速僅需3.7秒。在如此強悍性能輸出下，車上的101.7kWh高壓電池組，能提供488~560km（WLTP）續航距離。

撰文：林登麗

車身設計經空氣動力優化，目標風阻系數比同廠跑車Super 3還要低33%。 電子儀錶以顯示電量和續航里程等行車資訊為主。 Open-Top加上不設車門設計，造型時尚前衞。 BMW Experience Centre體驗中心最近登陸K11 MUSEA，帶來全新試駕路線選擇及更便捷新車交付體驗。 發光一體式面罩上加入M系專屬徽章，強調其高性能身份。 充電位設於面罩，並在車頭加入LED充電顯示燈。 日系純電三輪概念車Tricera，雖然跟XP-1同樣採用前2後1車輪布局，但腳下的輪胎明顯粗大得多。 車頭巧妙地加入一些空氣動力學設計，令行車時可有效將氣流引導擋風。 中控台的曲面顯示屏連接配備QuickSelect功能的最新BMW iDrive 8.5系統。 兩座位車廂保持一貫Morgan風格，最大不同是不設波棍。 後輪轉向系統，於低速時後輪可變成與前輪相反方向轉，靈活過彎。 即日起至2024年1月8日，BMW全新i7 M70 xDrive於K11 MUSEA地下Promenade的「The Symphony of Joy」活動中展出。2023年12月23日至25日一連三日下午5時30分至晚上8時30分還有現場音樂表演。 行政後座空間具有最佳化傾斜功能，配以31.3吋BMW影院屏幕及環迴音響系統。