全新體驗！玩轉啟德數碼藝術水族館

聖誕佳節就到，還未想好跟親朋戚友去邊處影相打卡？不妨到啟德一轉，該處即日至明年1月19日有全球首間數碼藝術水族館登場，以沉浸式互動體驗，了解於平靜深藍海面下埋藏的神秘世界，配合多種數碼藝術裝置，讓你見識海底生物不一樣的面貌。意猶未盡的話，更可以到附近的室內攀石場、射箭場，以及日光感超強的Cafe玩樂偷閒一番，令人盡情享受普天同慶的節日氣氛！

國際單位 破格設計 位於啟德、佔地3,000呎的海洋美術館（BLUTOPIA），由本地非牟利機構 A.L.A.N（Artists Who Love Animals and Nature）原創，項目總監林敏兒（Anita）稱這間水族館找來世界各地12個創作單位，以海洋科研數據為靈感，及利用全新沉浸式環境藝術和互動體驗裝置，打造出五大展區，她解釋：「分別有陽光區、慕光區、午夜區、深淵和海溝，各區展出不同作品，呈現海洋不同深度的環境特色」。展出的作品有不少驚喜之作，例如以針織藝術及混合實境（Mixed-Reality，簡稱MR）裝置組成的大型珊瑚礁作品《共生》，以印尼紗線及裝置製作的珊瑚礁色彩繽紛之餘，還可透過平板或MR裝置看到小丑魚、海葵、槍蝦與鰕虎魚於當中出沒。

教育展館 海底揭秘 其他展品方面，有會因應外來者移動發出不同光線的巨型互動光影裝置《萬色水母》、由德國藝術家Philipp Artus設計的沉浸式互動裝置《深海狂想》、大型聲音裝置《深洋之歌》，還有利用特殊濾鏡與白色LED屏幕互動，就能映照出埋藏在陸地下海洋世界的互動視覺裝置《神秘的海洋》，感受藝術與海洋生態訊息的共鳴。如果想發掘更多海底世界的秘密，則要參觀以「深海解密」為主題的教育展館。除了能認識全港唯一海洋科學研究所SWIMS之外，亦可以了解更多古怪有趣的海洋知識，包括海洋生物的性別迷思和共生關係，你可知道原來海馬只會由最強壯的雄性負責懷孕，從而繁衍出健康的後代？還有介紹世上最孤獨的「52赫茲」鯨魚等具啟發性的故事。

室內攀石 邊玩邊學解難 想趁假期帶小朋友去放電？需要運用體力和智力的攀石是個好選擇，位於新蒲崗的Just Climb是佔地5,000平方呎的室內攀石場，提供超過100條攀爬路線，設有不同程度的攀石課程，可循序漸進地學習攀爬技術，除了訓練體能，更可以提升解難能力，讓不同年齡人士都能享受抱石和頂繩攀登的樂趣。此外，攀石場不時會更換路線，以及舉辦大型攀石比賽，不論你是新手或是經驗老到的攀石高手，都能樂在其中。

超長靶道 考驗眼界 想考驗自己眼界及臂力的朋友，可到位於新蒲崗的Target × Archery射箭基地玩樂一番。面積約4,000平方呎的場內共設18條靶道，更是全港唯一提供30米遠射程的室內射箭場。可選擇傳統弓箭或反曲弓來挑戰近靶、18米及30米靶道。場內設備齊全，並設計成不同區域，包括有射箭區、休息區、射手準備區和器材調整區。此外，射箭場同時提供不同程度的課程，由初階到進階、親子班、一對一教授都有，大家可按自身能力選擇合適課程。

休閒寫意 型格咖啡店 想忙裏偷閒的話，港鐵啟德站附近的咖啡店GoodDay Solar值得推介。以淺灰色的水泥風為主調的店舖佔地2,500平方呎，擁有超高樓底及開揚景觀，更有三面超大落地玻璃窗，可邊感受冬日的暖陽，邊與好友享受悠閒時光。餐廳主打Fusion料理，提供多款食物，包括有漢堡包、意大利飯、三文治和甜品等，其中爽瓜瓜熔岩牛肉芝士漢堡包是該店的招牌之一，望落分量十足，厚實的肉扒選用美國牛肩肉打成，肉質鮮嫩多汁，混合粗粒花生醬，味道半鹹半甜，口感豐富。

撰文：李芷玲

部分相片：方偉堅