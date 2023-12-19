東京新地標！日本最高樓名店逐間掃

日本各地都有集購物、飲食、娛樂、服務於一身的大型綜合設施，要數近期最引人注目代表，非位於東京都港區虎之門及麻布台位置、佔地約8.1公頃的「麻布台Hills」莫屬，除了坐擁日本第一高樓夠晒矚目外，其商場部分有多達150間商店進駐，當中不乏大量星級人龍食肆及話題潮店，絕對值得探索一番！另外於代官山及涉谷亦分別有新開綜合設施「Forestgate代官山」及「Shibuya Sakura Stage」登場，兩者同樣蒲點多多，準備去東京玩的朋友必定要Bookmark！

麻布台：名店眾多 大飽口福 剛於上月底登場的麻布台Hills總建築面積達861,700平方米，集合了辦公室、住宅、酒店、文化設施及商場等多功能於一身。主要分為Tower Plaza、Garden Plaza及住宅區3大區域，焦點落在Tower Plaza，其主建築是樓高325米、共64層的森JP Tower，是現時全日本最高大廈！該大廈的B1層至4樓為Tower Plaza商場，內有59間店舖，2樓有14間時尚生活店舖，包括主打高檔及設計師品牌的精選店舖Le GRAND CLOSET de PARIGOT，還有服裝品牌UNITED ARROWS旗下女裝店及珠寶店舖Hirotaka高級珠寶系列等。3樓設有各種商店，當中的餐廳區有20家食肆和咖啡館，包括連續5年獲得米芝蓮一星的大阪人氣法國餐廳Liaison，及有印度料理店Ahilya和西班牙美食吧Carmen等選擇。而Garden Plaza區有80間店舖，當中有不少不能錯過的名店，例如位於神樂坂後巷的著名鐵板燒店「神樂坂鐵板燒中mura」便在此開設了分店，還有著名甜品師傅成田一世主理的Le Salon Privé、由跟隨日本頂級壽司廚師中澤圭二學習了16年的杣木辰茂擔任主廚的「寺子屋Sushi匠」等。另外，之前在台場的熱爆數位藝術美術館「teamLab Borderless」亦會移師到這裏，加上全球首家安縵（Aman）酒店姊妹品牌Janu Tokyo將於明年開業，教人十分期待。

代官山：名師打造 「木箱」建築 代官山最近亦有一座複合式設施Forestgate代官山登場，設施由「MAIN棟」和「TENOHA棟」兩幢建築物構成，其中由著名建築大師隈研吾操刀的MAIN棟，10層樓的建築像一個個木箱層層疊，同時被植物包圍。除了提供57戶出租住宅，亦有會員制的共享辦公室Business-Airport代官山，不過旅客最雀躍的是位於低層的商場部分，地庫1樓為佔地200平方米的大型高檔超市THE GARDEN自由之丘，1樓則主打咖啡店、餐廳，包括由代官山甜點名店Chez Lui打造的LA BASE de Chez Lui，售賣多款朱古力、糕餅、雪糕等。另外還有在日本極具人氣的Blue Bottle Coffee、全天候早午餐咖啡店MIDTREE、法式甜點PAYSAGE旗艦店等。時尚品牌則有日本古著品牌Ameri VINTAGE、展現日本工藝之美的金子眼鏡店，英國香氛品牌Jo Malone London等。而樓高兩層的木構建築TENOHA棟，其空間規劃以咖啡店和活動場地為主，暫時有花店及咖啡店進駐，建築頂部的露台更設置了花園和菜園，長成的香草和蔬菜會提供給咖啡店使用。

涉谷：再開發計劃 新賞櫻勝地 由日本東急集團主導的涉谷再開發計劃Greater SHIBUYA，當中一大商業設施是涉谷櫻丘地區的Shibuya Sakura Stage。該綜合設施佔地約16,970平方米，總建築面積約254,700平方米，由兩幢大樓組成，其中Shibuya Side的Shibuya Tower連接涉谷車站，樓高39層，高層位置將是辦公室，下層則是購物中心、娛樂設施、散步道等。另一座Sakura Side的Sakura Tower向櫻丘區域延伸，樓高30層，主要是高級住宅及服務式住宅。商店主要集中在兩幢大樓的低層，預計將開設約100間，並有全球首個「404 NOT FOUND」創作基地於明年7月在4樓開幕，以獨立遊戲創作者為中心，舉辦音樂、美食、藝術、娛樂等精彩活動。連接兩幢建築物的區域Nigiwai STAGE，裝上約970個小燈立體排列，並有旋轉樓梯Shibu S於晚上利用粉紅色燈光和曲面鏡面，營造出花瓣飄揚景象。現時大樓已竣工，各設施將分階段開放，並於明年夏季正式開幕。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

Tower Plaza商場內有59間店舖，包括餐廳、時裝店、大型書店等。 teamLab Borderless會移師到麻布台Hills，並有首度登場的新展品《Bubble Universe》。 由代官山甜點名店Chez Lui打造的LA BASE de Chez Lui，售賣多款朱古力、糕餅、雪糕等。 「TENOHA棟」頂部的露台設置了花園和菜園，長成的香草和蔬菜會提供給咖啡廳使用，實踐永續理念。 Sakura Tower內有服務式住宅，提供126間32至85平方米的客房。 精選店舖Le GRAND CLOSET de PARIGOT主打高檔及設計師品牌產品。 安縵酒店姊妹品牌Janu Tokyo將於明年開業。 入口處的CIRTY FLOWERS花店專門售賣略有受損、但依然盛放的棄置花朵。 Shibuya Sakura Stage是涉谷再開發計劃Greater SHIBUYA的其中一個重點設施，剛於11月尾竣工，明年夏季正式開幕。 以Shibuya的S為形象設計的粉紅色樓梯Shibu S，甚具未來感。 由杣木辰茂擔任主廚的「寺子屋Sushi匠」，以江戶前壽司馳名。 提供日常起居、工作和娛樂無縫連接生活方式的Forestgate代官山，圖為由隈研吾參與打造的「MAIN棟」。 3樓有採取會員制的共享辦公室Business-Airport代官山。 「404 NOT FOUND」創作基地將於明年7月開幕，舉辦音樂、美食、藝術、娛樂等活動。 設施中央的街道將種植多棵櫻花樹，稍後會成為賞櫻熱點。