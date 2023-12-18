佳節饗宴 浪漫有儀式感

香煎鮟鱇魚柳

時令新西蘭鮟鱇魚柳用牛油煎香，配用昆布木魚水煮的明太子醬、三文魚籽和燴茴香，香滑鮮嫩。

來到聖誕節，最具儀式感的慶祝活動首選聖誕大餐，雖然火雞是每年節日必備的傳統美食，但其實還有很多應節美饌選擇。今年既有精緻的新派歐陸菜，又有靚景配搭的西餐，部分主菜更以不同食材打造，讓大家在這個佳節，有全新的體驗。

創意歐陸菜 要數全世界最有聖誕節氣氛的地方，歐洲肯定是其中之一，傳統的節日餐點離不開火雞或蜜糖火腿等，來到銅鑼灣禮頓道一間歐陸餐廳，德國籍主廚Stanley Wong於12月24日至26日推出的6道菜「聖誕盛宴嘗味套餐」（需預訂）就打破傳統，選用時令食材之餘，再融入各地的調味和風格入饌，務求打破佳節不能沒有火雞的主流想法，為大家帶來不一樣的聖誕風味。

來到冬日，總喜歡一些暖胃的美食。頭盤的暖龍蝦沙律，半熟波士頓龍蝦肉塗上牛油低溫慢煮數分鐘，再配雅枝竹三食和沙律菜，吃時配乾葱油醋和紅酒醋醬，清新爽口。另一款傳統的德式蛋麵配洋葱醬和煙熏煙肉，表面倒滿熱溶的瑞士Raclette牛奶芝士，若想更豐富一點，還可升級加入白松露，風味更濃。

富亞洲風味 來到主菜，先來一道香煎鮟鱇魚柳，富牛油香的魚肉配日式風格的明太子醬和三文魚籽，惹味又添鮮。大廚指德國人於聖誕節，愛吃鴨多過火雞，以此作靈感設計的煎釀野鴨胸，改用中式手法處理，鴨肉經上皮和風乾，慢焗再煎香，配橙汁煮栗子和燴紅椰菜，中西合璧別富新意。甜品則是法式烤聖誕蛋糕，蛋糕切片蘸蛋漿煎香，猶如法式多士，配紅酒啤梨和肉桂雪糕，為這頓大餐驚喜作結。

（查詢電話：2884 2603）

高空靚景有情調 聖誕節除和親友共聚，亦是情侶甜蜜過二人世界的好日子。銅鑼灣另一間多國菜扒房位於大廈頂層，居高林立看到城市建築物和璀璨燈光，別有一番味道。餐廳設有戶外位置，涼風送爽，用餐特別有情調。餐廳於12月24日及25日推出聖誕5道菜晚市套餐，先以本地南瓜加牛奶製作的南瓜湯打開序幕，香滑的湯汁配烤杏仁香葱忌廉、羊奶芝士和烤葱享用，鹹中帶甜。緊接是雞肝醬配開胃的酸甜醬和法式牛油麵包，酸甜氣息平衡了雞肝醬的膩口感。

升級海鮮好滋味 第三道菜以海鮮為主，有肥美的英國Morecambe Bay生蠔，清甜的蠔肉配青蘋果木犀草醬，入口即溶。大家亦可升級選擇分量十足的海鮮拼盤，內有7款不同風味的魚肉及其他海鮮，配上風格各異的調味和醬汁，再來一杯白酒或香檳，鮮味滿滿。

主菜的選擇相當多，除有人氣的英國火雞片配煙肉香腸卷，愛肉味香濃的可選美國USDA極佳級牛柳及牛肋骨或傳統的威靈頓牛柳。較特別的紅酒煮大西洋鱈魚，魚肉加紅酒醃煮變成紅色，以牛尾肉和芹菜配搭，為幼滑的質感添上新味。甜品是黃金布甸配香料雪糕，聖誕布甸加入烈酒，配加檸檬汁煮過的黃金糖漿，層次豐富又有酒香。意猶未盡的話，還可以到戶外位置，點杯酒繼續慢慢傾，延續浪漫氣氛。

（查詢電話：2603 7181）

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

煎釀野鴨胸

鴨胸以麥芽糖和香料上皮和風乾，低溫慢焗30分鐘再煎香至上色，配焦糖香橙醬、橙味糖漬栗子和紅椰菜，嫩滑帶果香。 南瓜忌廉湯

歐洲牛油南瓜加香草、牛油、蒜頭煮熟打成蓉做湯汁，加楓樹糖漿、辣肉腸和忌廉調味，層次豐富。 海鮮拼盤

有檸汁芝麻醃生黃鰭吞拿魚、柚子線釣生鱸魚片、味噌芥末生挪威三文魚、柑橘日本生油甘魚片、英國Morecambe Bay生蠔配青蘋果木犀草醬、墨西哥辣椒生帶子及煮虎蝦。 Morecambe Bay生蠔配青蘋果木犀草醬

生蠔於淡水湖入海口交界生長，肉質肥美清甜，加點醬汁吃，微酸果香令生蠔更添清鮮。 暖龍蝦沙律

波士頓龍蝦起肉煮至半熟，塗上暖牛油低溫暖龍蝦肉待5至6分鐘，雅枝竹則打造成脆片、蔬菜件和蔬菜蓉三食，配紅黃菜頭及沙律菜，清爽開胃。 法式烤聖誕蛋糕

煎香的聖誕蛋糕配用八角、肉桂等醃煮的紅酒漬啤梨，再配香味十足的肉桂雪糕，冷暖交替富口感。 南瓜湯配烤杏仁香葱忌廉、羊奶芝士及烤葱

本地南瓜蓉加牛奶慢火煮滾，配塗上羊奶芝士的脆麵包，鹹香的葱粒和忌廉，提升了南瓜湯的甜。 黃金布甸配香料雪糕

檸檬汁加糖煮成黃金糖漿，聖誕布甸加入烈酒和堅果，拌糖漿吃，香甜美味。 德式蛋麵

自家製的蛋麵油潤煙韌，加入煙熏煙肉和牛油炒香，拌焦糖洋葱醬，上桌前倒入半融芝士，還可以按喜好升級加入白松露。 餐廳加入聖誕布置，用餐更添氣氛。 火雞片配煙肉香腸卷、蘿蔔及番薯蓉

原隻火雞切片，煙肉香腸卷為火雞肉加添鹹香，是傳統的聖誕料理。 於戶外位置用餐或小酌，氣氛十足。