養出韓風亮白肌 齊齊開P做主角

來到12月，又聖誕又除夕派對，除了揀選戰衣，化個靚妝都好重要。俗語話一白遮三醜，看大部分韓國女星皮膚白裏透紅，總會引來無數艷羡目光就知曉！網上搜羅了幾位人氣女韓星的美白偏方，以及韓國坊間大熱的三文治美白法，讓絲打們跟住打造亮白肌，齊齊成為派對焦點！

星級美白 IU 洗米水洗臉

IU除擁有好歌喉，一身白滑皮膚也相當養眼，她曾在節目中提到一個簡單的美白之法，就是用洗米水洗臉，每星期約2至3日就會用洗米水去除臉部角質。因為洗米水含礦物質和維他命B1和B2等，皮膚吸收了洗米水的營養變得白滑，又能收細毛孔。要留意是如果臉部有傷口，不宜使用洗米水洗臉，以免傷害皮膚。

孫藝珍 冰涼檸檬水

要數韓國近期最幸福的女星，去年榮升媽媽的孫藝珍肯定佔一席位。她除了火速修身外，皮膚更保持白滑誘人，有指她愛用檸檬水洗臉，將富維他命C的新鮮檸檬切片後，放入冰水浸約10至15分鐘，御妝後用來洗臉，再用檸檬汁拍打臉部加強吸收，加強美白效果。

李聖經 啤酒浸浴

身兼演員及模特兒的李聖經，除了有修長的身段，一身白滑肌膚同樣是焦點。她曾於韓國綜藝節目公開美白秘訣，就是浸泡啤酒浴。她認為啤酒蘊含抗衰老成分，入面的酵母對美白亦有一定作用，她會將啤酒加熱水浸浴，去角質又能達到保濕美白的作用。

坊間大熱 三文治美白法

美白除了名人藝人的星級方法外，韓國近年坊間亦流行三文治美白法，讓一眾女生趨之若鶩！首先是洗臉後，不要搽化妝水，直接塗上美白精華後按摩吸收，如果覺得自己臉部皮膚有待改善，可以再塗第二次再按摩。之後利用1至2個檸檬汁加2至3匙蜂蜜混合，配面膜紙或化妝棉做成DIY蜂蜜面膜，敷15至20分鐘。洗淨後再塗上美白精華重複按摩，以加強美白效果。網上不少絲打指效果明顯，但要留意，一星期最多只能做2至3次，以免過度刺激皮膚。

撰文：林佩婷

圖片：互聯網