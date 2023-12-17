子瑜都玩！禪柔運動打造迷人體態

坐在Pulley Tower上的Karen（右）以及導師Arisa（左）示範多個禪柔動作，讓大家也可潮跟女星們鍛煉體態！

現代人長時間低頭用手機、坐姿又不正確，造成體態歪斜、頸梗膊痛等問題。想擁有靈活迷人體態兼減少痛症，不妨試試近年興起的禪柔運動（Gyrotonic Expansion System），無論是K-Pop女團TWICE成員周子瑜、美國天后Lady GaGa抑或本地代表欣宜及彭羚均迷上此運動，並被不少物理治療師所推介。請來O:RIN原心身心整合工作室主理人Karen以及導師Arisa講解箇中原理兼示範幾款鍛煉體態的動作，大家不妨一齊動起來！

活動關節 360度伸展 禪柔運動是由匈牙利芭蕾舞蹈家Juliu Horvath於1970年代所創立，並在1980年代開始傳授。他因長年舞蹈生涯導致嚴重背傷及跟腱斷裂，最後悟出「傷於動作，治於動作」這個道理，終結合舞蹈、太極、瑜伽、體操等多種不同元素創出這套運動，特點是強調身體的流動性及呼吸，並正確伸延軀幹及四肢，從而活化脊椎動作和關節。另外，Gyrotonic的Gyro意指螺旋，tonic則是增強，禪柔運動可360度伸展筋膜，增加動作協調性及身體柔軟度，因此也被稱為脊椎螺旋運動。Karen謂禪柔與普拉提及瑜伽相比，更強調身體的整體性，並在擴張當中找到穩定：「瑜伽是拉筋然後維持姿勢，是靜態伸展。普拉提則用穩定姿勢加強肌力和強化核心肌肉。禪柔則着重活動關節，保持靈活度，是一種3D的動態拉筋，可以30分鐘不停的打圈。脊椎有了靈活度，身體柔軟度也會跟着進步。」

螺旋式動作 調整脊柱 禪柔運動分為器械禪柔（Gyrotonic）和墊上禪柔（Gyrokinesis）兩種運動方式，前者在機器上進行，後者則只需椅子和墊子便可，兩者都是透過螺旋式的動作活化脊柱、增加關節的活動空間並強化韌帶，動作包括前彎、後仰、旋轉、側彎、繞圈等。器械禪柔共有5款器材，較常見的是Pulley Tower，特色是以鉛塊為阻力並透過輪軸拉動的方式來牽動，利用多面向、螺旋性的3D空間來活動關節、強化韌帶、提高脊椎的活動度。另外4款器材分別是Jumping Stretching Board、Leg Extension Unit、Gyrotoner及Archway。Karen表示，器械禪柔的可動性較高，但並非所有人都可天天上堂使用器械，為了避免運動習慣斷斷續續，在家中可Keep住做墊上禪柔，利用有節奏且連貫的動作，增加身體動作幅度和功能性力量，維持可動的幅度。

適合任何年齡 痛症人士復健 禪柔運動有許多好處，最明顯是可以提高身體的柔軟度和力量，通過特別的伸展動作和特殊的練習器材，鍛煉身體各個部位，尤其是核心肌肉、脊椎和關節，令脊椎柔韌挺拔，整個人變靈活，能預防運動傷害之餘，還可以促進新陳代謝和脂肪燃燒。此外亦有助改善彎腰駝背、骨盆不正等問題，令體態變漂亮，Karen進一步說明：「禪柔運動有助放鬆繃緊肌肉，亦能訓練脊椎靈活度，如初級動作Arch and Curl，在手、腳和腹部動作帶動下，擴展上背、捲曲和伸展脊椎，有助糾正不良姿勢。」另外，這個運動強調身體的自由流動，有助增強肺功能和心血管健康。Karen表示由於禪柔以呼吸、身體控制和專注力為基礎，一踏上器材，內心會平靜下來，有助放鬆身心、緩解壓力和焦慮。加上禪柔運動不分年齡、性別及水平，包括長者、孕婦，甚至有脊椎問題或需要復健的人亦無礙，基本上任何人都啱玩。

教練示範 器械動作 Karen和教練Arisa利用Pulley Tower及Jumping Stretching Board兩款常見禪柔器械，示範幾款相關動作，完成後當堂感到身心放鬆呢！

Arch and Curl

坐在平板上收實大腿及穩固上身，雙手扶着手柄，將上身向後彎做出動作（Arch），然後上身俯前，將扶手推向兩邊，再捲起上身（Curl）。另可以做出其他變化，如太極的8字形動作，一邊向外一邊向內，雙腳要鎖緊，並要收緊腹部，令上身得到平衡。

Spiraling Behind

收緊骨盆，脊骨保持挺直，背向轉盤。伸直手將一邊手柄推開，另一隻手曲起往下壓手柄，支撐脊柱的拉伸，頭部隨手部動作向上伸，做完重複另一邊。

Double Spiral

跪在板上，腳尖伸直掂地，雙手放在轉盤上，雙肩沉下及拱起臀部，伸展手臂將轉盤推出，頭部可順着拉伸。回到原點後做出拱背動作，腳背貼地。轉盤可順時針及逆時針重複進行。

坐在椅子 在家也能做 即使沒有器械，平時在辦公室或家裏，只要有一張椅子或墊子亦可進行禪柔運動，動作多為脊髓的放鬆及伸展。

脊椎後仰與前彎

先坐好，然後向脊髓前方伸展打開（Arch）。後回到中間，身體長高坐正，吐氣的時候，後方背部是延展開來的（Curl)。接下來將這兩個動作綜合在一起進行，先以長高動作進行，再做前方脊髓打開的Arch，然後身體像海浪一般做一個Wave向前，吐氣時慢慢的一節一節伸展後背及脊髓，並再次提高身體重複幾次動作。

作用：增加頸、胸、腰、脊椎前彎與後仰的活動度，以及改善坐姿。

給初學者的建議 如果是禪柔運動的新手，先從墊上練習開始，體會禪柔律動的感覺，在啟動核心力量的前提下活動脊椎，感受身體的張力跟柔軟。如果不了解這些基礎概念，比較容易練到腰痠背痛。此外，任何運動其實都很重視動作的準確性，禪柔也不例外，因此找個適合自己的專業教練非常重要，才能針對不同部位作出精確訓練。

女神勤做維持好體態 K-Pop女團TWICE成員周子瑜的纖腰加長腿相當吸睛，除了平日靠練舞維持體態，她亦有做禪柔運動來鍛煉，她常用的是Jumping Stretching Board，雙手及雙腳置於器材上的轉盤，先做出上犬式、開展胸腔的動作，然後雙腿往前一滑收縮腹部，鍛煉身體核心及肌力，連她也表示這個看起來很易的動作實際上是非常累。Lady GaGa也是禪柔運動的頭號粉絲，甚至於巡迴表演時會攜帶專屬的老師及器材。本地禪柔的「代言人」必定是彭羚，她至今已練了4年，並已考獲導師牌，更在家中添置了Jumping Stretching Board和Pulley Tower，並表示：「好過買手袋！」而欣宜亦在自己的頻道上載試玩禪柔動作的片段，一嘗在Pulley Tower上轉動手柄的滋味。

撰文：明藹寧

部分攝影：方偉堅

禪柔強調身體的整體性，並在擴張當中找到穩定。 Gyrotoner可以在不同的平面上進行髖部和肩部的關節運動，用於運動胸椎以及協調髖部和肩部。 Karen本身有關節腫痛問題，靠做禪柔運動得到改善。 Double Spiral Twice成員周子瑜身材得天獨厚，但亦靠做禪柔運動來鍛煉。 彭羚已考獲導師牌，更在家中添置器材，想幾時練習都得。 匈牙利芭蕾舞蹈家Juliu Horvath於1970年代創出禪柔運動。 腿部伸展器械Leg Extension Unit，其專利「凸輪機構」能使腿部伸長，活動髖關節和膝關節，增加這些關節周圍的穩定性和強度。 Arch and Curl 脊椎後仰與前彎 子瑜上載了使用Jumping Stretching Board做出上犬式、開展胸腔動作的片段。 欣宜在片段中體驗了Pulley Tower的滋味。 有兩個平行的滑軌、可放上轉盤並調節角度的Jumping Stretching Board，能做出多種動作，也可與朋友一起做，增添趣味。 採用階梯設計的Archway可讓使用者抓握懸吊，對抗地心引力之餘，以不同角度挑戰身體強度與穩定度，動作包括垂直、水平面、斜對角甚至倒立。 Spiraling Behind 禪柔運動的新手不妨先從墊上練習開始。 Lady GaGa於巡迴表演時會攜帶專屬的禪柔運動老師及器材。