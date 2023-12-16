今屆工展會有琳琅滿目的筍貨，展場於不同日子，設有開鑼狂賞周（12月16至23日）、快樂購物度聖誕（12月24至31日）和閉幕優惠大激賞（明年1月1至8日）三大推廣，無論食材、生活家品和保健產品等均包羅萬有，最平$1起或低至0.01折，帶來超筍格價及優惠，讓大家盡情掃貨！