12月16日(六)
副刊
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月16日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
精明消費必掃筍貨
買唔停手！（設計對白）
今屆工展會有琳琅滿目的筍貨，展場於不同日子，設有開鑼狂賞周（12月16至23日）、快樂購物度聖誕（12月24至31日）和閉幕優惠大激賞（明年1月1至8日）三大推廣，無論食材、生活家品和保健產品等均包羅萬有，最平$1起或低至0.01折，帶來超筍格價及優惠，讓大家盡情掃貨！
撰文：林佩婷
攝影：胡振文
阿一「祿」福袋
原價：$502、優惠價：$1
每天提供數量：20份
攤位編號：6C44-45、56-57
聚大金鳳泰國頂級香米福袋
原價：$50、優惠價：$2
每天提供數量：30份
攤位編號：1C01-02
伊比利亞星西班牙橡果黑毛豬
手切風乾火腿片50個月（80克）
原價：$288、優惠價：$100
每天提供數量：20份
攤位編號：2B20
Senac西班牙0%無酒精果味香檳（750毫升）
原價：$88、優惠價：$20
每天提供數量：20份
攤位編號：6C59
東香醉地道米粉（0.4公斤）
原價：$26、優惠價：$1
每天提供數量：20份
攤位編號：2C34
百利達富貴甜酒及喜拉茲甜酒套裝
原價：$861、優惠價：$99
每天提供數量：30套
攤位編號：6C63
同珍古法套裝
原價：$76.5、優惠價：$35
每天提供數量：200份
攤位編號：1B01-02、25-26
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/副刊/odn-20231216-1216_00321_010/精明消費必掃筍貨
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc