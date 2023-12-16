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精明消費必掃筍貨

買唔停手！（設計對白） 買唔停手！（設計對白）
買唔停手！（設計對白）
今屆工展會有琳琅滿目的筍貨，展場於不同日子，設有開鑼狂賞周（12月16至23日）、快樂購物度聖誕（12月24至31日）和閉幕優惠大激賞（明年1月1至8日）三大推廣，無論食材、生活家品和保健產品等均包羅萬有，最平$1起或低至0.01折，帶來超筍格價及優惠，讓大家盡情掃貨！
撰文：林佩婷　
攝影：胡振文
阿一「祿」福袋<br>原價：$502、優惠價：$1<br>每天提供數量：20份<br>攤位編號：6C44-45、56-57阿一「祿」福袋<br>原價：$502、優惠價：$1<br>每天提供數量：20份<br>攤位編號：6C44-45、56-57
阿一「祿」福袋
原價：$502、優惠價：$1
每天提供數量：20份
攤位編號：6C44-45、56-57
聚大金鳳泰國頂級香米福袋<br>原價：$50、優惠價：$2<br>每天提供數量：30份<br>攤位編號：1C01-02聚大金鳳泰國頂級香米福袋<br>原價：$50、優惠價：$2<br>每天提供數量：30份<br>攤位編號：1C01-02
聚大金鳳泰國頂級香米福袋
原價：$50、優惠價：$2
每天提供數量：30份
攤位編號：1C01-02
伊比利亞星西班牙橡果黑毛豬<br>手切風乾火腿片50個月（80克）<br>原價：$288、優惠價：$100<br>每天提供數量：20份<br>攤位編號：2B20伊比利亞星西班牙橡果黑毛豬<br>手切風乾火腿片50個月（80克）<br>原價：$288、優惠價：$100<br>每天提供數量：20份<br>攤位編號：2B20
伊比利亞星西班牙橡果黑毛豬
手切風乾火腿片50個月（80克）
原價：$288、優惠價：$100
每天提供數量：20份
攤位編號：2B20
Senac西班牙0%無酒精果味香檳（750毫升）<br>原價：$88、優惠價：$20<br>每天提供數量：20份<br>攤位編號：6C59Senac西班牙0%無酒精果味香檳（750毫升）<br>原價：$88、優惠價：$20<br>每天提供數量：20份<br>攤位編號：6C59
Senac西班牙0%無酒精果味香檳（750毫升）
原價：$88、優惠價：$20
每天提供數量：20份
攤位編號：6C59
東香醉地道米粉（0.4公斤）<br>原價：$26、優惠價：$1<br>每天提供數量：20份<br>攤位編號：2C34東香醉地道米粉（0.4公斤）<br>原價：$26、優惠價：$1<br>每天提供數量：20份<br>攤位編號：2C34
東香醉地道米粉（0.4公斤）
原價：$26、優惠價：$1
每天提供數量：20份
攤位編號：2C34
百利達富貴甜酒及喜拉茲甜酒套裝<br>原價：$861、優惠價：$99<br>每天提供數量：30套<br>攤位編號：6C63百利達富貴甜酒及喜拉茲甜酒套裝<br>原價：$861、優惠價：$99<br>每天提供數量：30套<br>攤位編號：6C63
百利達富貴甜酒及喜拉茲甜酒套裝
原價：$861、優惠價：$99
每天提供數量：30套
攤位編號：6C63
同珍古法套裝<br>原價：$76.5、優惠價：$35<br>每天提供數量：200份<br>攤位編號：1B01-02、25-26同珍古法套裝<br>原價：$76.5、優惠價：$35<br>每天提供數量：200份<br>攤位編號：1B01-02、25-26
同珍古法套裝
原價：$76.5、優惠價：$35
每天提供數量：200份
攤位編號：1B01-02、25-26
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