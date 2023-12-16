鎖健皇牌系列有助健康

鎖健皇牌系列的骨健康及血管通於即日起至2024年1月15日，每買滿6盒送1盒、10盒送2盒、20盒送5盒、50盒送13盒、100盒送28盒。鎖健各專門店支持以電子方式支付；以每單計，每買滿$30,000送頂奢材質高級手挽袋或背囊袋1個 （價值$1,280）；買滿$50,000再加送豪華行李箱及袋1套 （價值$5,980）；多買多送，送完即止。並額外贈送以下1至3項優惠。分別是每買6盒送10粒裝骨健康或專家蟲草1樽，每單上限送4樽；數量有限，送完即止。以及購買任何產品滿10盒加送童樂樂酵素湯口服液或醒腦元氣湯口服液一盒（價值$598），滿20盒送2盒，每單上限送2盒；數量有限，送完即止。最後是所有產品買10盒起送血液八項測試（價值$128）及骨質密度測試（價值$68）現金券各兩張，多買多送，以上優惠與工展會同步。