第57屆工展會超多優惠兼吃喝玩樂

好多精明的香港人購物必定格到最抵價，每年工展會正是大家最期待的掃平貨日子。第57屆工展會由即日至2024年1月8日（一連24日）在維園舉行，場內設有十個主題展區，集多個攤位及不同的推廣優惠、獎品、主題活動和娛樂等，為大家帶來連串精彩的吃喝玩樂體驗。

即場試飲試食 應屆工展會有超過900個戶外攤位，按類別分為香港名牌廣場區、食品飲料區、糧油麵食區、參茸海味湯料區、美容保健區、服飾精品區、生活家居區、社企區及推廣區；今年還新增「潮飲‧潮食區」，無論是日常生活需要的糧油雜貨、精選廚具家品、過節時必備的參茸海味和美容美妝等統統都搵得到。由於今年可以重新即場試飲試食，場內首次設有酒精類飲品攤位，提供紅白酒、手工啤酒、日本威士忌和雞尾酒等，讓大家邊逛邊歎美酒，更富氣氛。

多重激賞大抽獎 展會期間，除有「開鑼狂賞周」、「快樂購物度聖誕」和「閉幕優惠大激賞」的推廣外，還有多種優惠和抽獎活動，送出總值$400萬的豐富獎品。每日首1,000名購票入場者可獲精美禮品，會場內亦設有現場抽獎活動，入場人士以電子貨幣消費滿$300或以上（最多2張收據）可參加抽獎1次，消費滿$600或以上（最多3張收據）可抽獎2次；此外，填妥《消費指南》內的「工展每日開心賞」抽獎券即可參加抽獎，每日3名得獎者可分別贏取$1,000獎品；入場券內的「投票贏巨獎」抽獎券，讓大家有機會贏取價值約$75,000的獎品。即日至2024年1月4日，經工展會App參加「幸運大激賞及終極大激賞」，有機會贏取總值$10萬名貴家電及保健品等。自問無抽獎運的話，只需要用指定濾鏡拍下工展會現場實景，上傳至社交平台限時動態，並標記@hkbpe，即可領取禮品1份，數量有限，送完即止。

多元化娛樂活動 為貫徹吃喝玩樂的目標，場內提供多項娛樂活動，最吸引首推工展小姐，今屆有9位候選的工展小姐爭奪三甲和不同獎項，在早前的新聞發布會上，2號的何佩樺率先奪得最合眼緣獎，其他獎項會由展期入場的持票人士於指定時間內投票選出。此外，其他精彩活動還包括粵劇、電台特備節目、武術、樂器演奏、歌舞表演，以及一系列以聖誕為主題的活動和攤位遊戲，勢必讓市民樂而忘返。

第57屆工展會 日期：即日至2024年1月8日

地點：銅鑼灣維多利亞公園

時間：12月16至22日、2024年1月1日至7日11am-9pm、12月23日至31日11am-10pm、2024年1月8日11am-8pm

門票：$8（身高1米或以下小童、65歲或以上長者、殘疾人士免費入場；除1月8日外，7pm後免費入場）

網址：www.hkbpe.com.hk

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文