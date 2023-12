CHIRON SUPER SPORT 57 ONE OF ONE法式奢華

法國手工超跑車廠Bugatti,早前為一位超級收藏家定制全球獨一無二的Chiron Super Sport Golden Era,引來車迷熱話;最近再應另一位超級車迷委託,定制全球僅此一輛的Chiron Super Sport 57 One of One,作為其太太的生日禮物。一如以往,廠方One-Off造價從不公開,只能說比兩年前發表、限量300輛的基本車型售價382.5萬美元(折約2,984萬港元)必定矜貴得多。

2.4秒破百 超卓性能

獨一無二的Chiron Super Sport 57 One of One車身銀藍色調跟原版完全相同,連面罩都沿襲自經典設計,這歸功於向來對細節一絲不苟的Sur Mesure團隊的執着和認真,特別帶着樣辦跟原車對比,觀察不同光線下的油漆效果;帶有拋光直柵和加厚中心脊柱的新設計直柵式面罩,更是忠於原版標誌性的現代詮釋。此外,腳下的五幅式Super Sport輪圈,特別採用跟原版輪圈相同的拋光鍍鉻與銀藍色配搭。自動升降大尾翼起用注入三道小背鰭的新設計,並於翼底手工繪上原版輪廓線和「57 One of One」字樣。而每個入風口、管道和散熱氣口設計亦經過仔細考量,以滿足這輛完成0~100km/h加速僅需2.4秒、極速達440km/h的1,600hp兇悍野獸,極高冷卻散熱效能和空氣動力學需求。