CHIRON SUPER SPORT 57 ONE OF ONE法式奢華

Bugatti早前受一位超級車迷委託，以經典的Type 57 SC Atlantic（1936）為藍本，定制全球僅此一輛的Chiron Super Sport 57 One of One。

法國手工超跑車廠Bugatti，早前為一位超級收藏家定制全球獨一無二的Chiron Super Sport Golden Era，引來車迷熱話；最近再應另一位超級車迷委託，定制全球僅此一輛的Chiron Super Sport 57 One of One，作為其太太的生日禮物。一如以往，廠方One-Off造價從不公開，只能說比兩年前發表、限量300輛的基本車型售價382.5萬美元（折約2,984萬港元）必定矜貴得多。

銀藍車身 經典致敬 這輛One-off超跑以搭載標誌性中置8.0L W16四渦輪增壓引擎的Chiron Super Sport為基礎，是廠方工程師與Sur Mesure高級個性化定制部門，按照客人大膽構想而打造的新作，其誕生是由一款有90多年歷史的經典車型Type 57 SC Atlantic（1936）而起。此經典是Bugatti創辦人Ettore Bugatti的兒子Jean Bugatti，於上世紀30年代操刀設計的Type 57眾多版本之一，現全球僅存3輛，其中一輛於美國加州奧克斯納德的Mullin汽車博物館珍藏。20年前，車主夫婦二人結伴到博物館參觀時，對身披銀藍色車漆的Type 57 SC Atlantic（1936）一見難忘，貼心的丈夫多年後向廠方提出定制一輛能讓太太每次坐上都會勾起甜蜜回憶的「太」座，兼向這一代經典致敬。

2.4秒破百 超卓性能 獨一無二的Chiron Super Sport 57 One of One車身銀藍色調跟原版完全相同，連面罩都沿襲自經典設計，這歸功於向來對細節一絲不苟的Sur Mesure團隊的執着和認真，特別帶着樣辦跟原車對比，觀察不同光線下的油漆效果；帶有拋光直柵和加厚中心脊柱的新設計直柵式面罩，更是忠於原版標誌性的現代詮釋。此外，腳下的五幅式Super Sport輪圈，特別採用跟原版輪圈相同的拋光鍍鉻與銀藍色配搭。自動升降大尾翼起用注入三道小背鰭的新設計，並於翼底手工繪上原版輪廓線和「57 One of One」字樣。而每個入風口、管道和散熱氣口設計亦經過仔細考量，以滿足這輛完成0~100km/h加速僅需2.4秒、極速達440km/h的1,600hp兇悍野獸，極高冷卻散熱效能和空氣動力學需求。

精緻工藝 氣派昇華 精緻工藝於氣派豪華車廂內進一步延續，精挑細選別具南美牛仔風格的Gaucho皮革，以及經反覆手工拋光的光亮鋁合金鋪陳。左右內門板的皮革內飾，皆以閃電藍色繡線手工縫上Type 57 SC Atlantic輪廓線。更特別將家族藝術家Rembrandt Bugatti，著名「跳舞大象」雕塑通過精美刺繡工藝展現在兩座位頭枕上。不僅波棍台上，兩座位的腿側均特別鑲嵌上標有「57 One of One」字樣的飾板，強調跟Type 57的關係。團隊還將Jean及Rembrandt的簽名刻鑄在金屬門檻裝飾上，展現顯赫家族氣派。

本地車訊：bZ4X純電首作 趕及「一換一」出車 純電動車愈來愈受歡迎，日系大廠豐田（Toyota）最近終於出手，宣布在港推出旗下首款純電車型ALL-NEW bZ4X，「一換一」售價35萬港元有找，並可趕及明年3月「一換一」計劃屆滿前出車。受惠於eTNGA底盤及2,850mm長軸距設計，前後排乘客距離高達1,000mm，同時全景天幕連電動幕帶來開揚視野及寬敞車廂空間。不得不提其尾箱容量達441L，配合腳控電尾門及兩層底板，可同時擺放多件行李。作為廠方首款純電作品，bZ4X採用與Panasonic共同研發的電池，71.4kWh容量配以電池冷卻功能，續航力高達436公里；快速充電由10%至80%只需30分鐘。全新電能驅動系統最大馬力輸出203hp（150kW）、最大扭力266Nm；而煞車動能回收系統能讓駕駛者自由選擇動能回收時間，操控夠晒人性化。

撰文：林登麗

車身銀藍色調跟原版完全相同，這歸功於對細節一絲不苟的Sur Mesure團隊。 尾翼底部手工繪上Type 57 SC Atlantic輪廓線和「57 One of One」字樣。 波棍後方特別嵌入壓注了的「57 One of One」字樣的碳纖飾件。 配備20吋合金輪圈及一體式尾燈組合，左右獨立尾翼有效降低風阻。 自動升降大尾翼起用注入三道小背鰭的新設計。 座位腿側鑲有刻上「57 One of One」字樣的拋光金屬裝飾。 車廂廣泛採用Gaucho皮革鋪陳，左右兩邊門板更以閃電藍色繡線手工縫上Type 57 SC Atlantic輪廓線。 車廂多處以高級纖維織布包裹，配備7吋電子儀錶及12.3吋輕觸式屏幕系統。 腳下的五幅式Super Sport輪圈（右），特別採用了跟原版輪圈（左）相同的拋光鍍鉻與銀藍色配搭。 頭枕上的標誌性「跳舞大象」刺繡，乃是源自家族藝術家Rembrandt Bugatti的著名雕塑。 車身型格硬朗，一對四眼LED頭燈十分醒目，並提供全黑及5款雙色車身選擇。 441L特大尾箱容量連腳控電尾門，兩層底板靈活實用。