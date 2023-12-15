冬季限定飽覽「深」紅美景

踏入冬季，又是觀賞紅葉等季節植物的好時機，若果無時間飛往日韓等地，到深圳觀賞也是上佳選擇。深圳各區都有特色公園，當中寶安區梧桐島能讓人飽覽落羽杉一片火紅的美景。至於福田區紅樹林生態公園及龍華區觀瀾河濕地公園，則分別有冬日限定的蘆葦與異木棉自然景觀，值得大家假日北上舒展身心。

寶安區：落羽杉天空之鏡 梧桐島是一個人工生態公園，從福田站坐地鐵11號轉1號線至固戍站，全程約1小時。全島佔地8.6萬平方米，由春島、夏島、秋島、冬島4個島嶼組成，四處種滿落羽杉，樹高可達40米，每逢秋冬日子，葉片落下前由綠轉黃、再由橘色轉為紅，令整個島都沉浸在異色水彩畫之中。島中央是2萬平方米的湖泊，湖面倒映落羽杉恍如天空之鏡；而湖上更有鴨、鵝等棲息，拿起麵包碎瞬間就能引起小動物注意，場景有趣。

除了自然美景，梧桐島還是一個辦公區域，湖泊被24幢建築物圍繞，並按二十四節氣由春分至冬至命名，靠着棧道串聯起來，走過如同經過了一次四季交替。湖上有一家「孔鏡茶室」，兩旁被落羽杉圍繞，簡約裝潢走中式風格，內外俱禪意十足。入內可泡一壺香茗，三五知己圍爐煮茶，茶食包括柿子、番薯、綠豆餅等。

福田區：蘆葦古拍熱點 落羽衫以外，蘆葦也是深圳冬季限定美景，福田紅樹林生態公園是欣賞蘆葦的熱門景點。從福田站乘3號線至益田站D出口再步行，全程只需27分鐘，相當就腳。公園總面積約38公頃，屬全國唯一位於城市腹地的國家級自然保護區，跟香港米埔自然保護區只有一河之隔。沿着入口處的紅雨湖棧道慢行，可看到大片蘆葦隨風搖曳，風景如詩如畫，難怪吸引不少人「古拍」取景。

公園集科普教育、海濱文化、自然生態及休閒遊憩為一體，建有「生態浮島」種植各種水生植物，又有畫滿水鳥飛舞的「彩繪廊道」，想了解紅樹林濕地及沙嘴村歷史可參觀科普展館。而公園屬國家級鳥類保護區，每年有近10萬隻、超過200個品種的候鳥前來過冬，是觀鳥愛好者的勝地。公園足夠遊覽大半天，黃昏是最佳拍攝時間，之後不妨到鄰近的「同仁四季椰子雞」醫肚，椰子雞肉質鮮嫩，臘味煲仔飯油香四溢，實屬寒冬暖胃美食。

龍華區：偽櫻花浪漫大道 每年10月至12月是異木棉的花期，異木棉別名美人樹，由於花冠呈淡紫紅色，所以又叫「偽櫻花」。觀瀾河濕地公園是深圳觀賞異木棉的著名地點之一，從深圳北站乘地鐵4號線，在竹村站落車再步行，全程約34分鐘。異木棉種植於觀瀾河兩岸，延伸約一公里，整條大道被粉紅色花海掩蓋，恍如童話國度。每逢周末吸引不少人前來打卡，更有少女特意穿起和服、水手服等，予人來到日本的感覺。

公園總佔地面積9.72萬平方米，分為人工濕地、生態氧化池、生態礫石床、生命之泉、生態堤岸及運管附屬設施，遊人可到觀景台一覽濕地公園全景。公園附近的永順街、望輝路此時也幻化成偽櫻花大道，分外浪漫，情侶們不妨一探打卡。賞櫻過後，可去同區「竹村鮮道」品嘗日式料理，全店設計走簡樸風格，主打菜式包括一口飯壽司、冰皮榴槤壽司及載有多款刺身壽司的大滿貫禮盒等，讓各位大快朵頤。

撰文：陳志滔