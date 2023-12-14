Rainbow House荒漠中的彩虹

Rainbow House的構想，可令伊朗的盧特沙漠生色不少。（ig@studioedrisi）

飛沙走石、乾旱缺水、日夜溫差大……沙漠一向不宜居住，但這世界總有人嘗試開發各種可能性，像今次介紹的概念建築，無不以沙漠為建築物選址，當中又以Rainbow House最吸睛，給這片不毛之地帶來一道人造彩虹，說不定能令杳無人煙的沙漠變成度假好去處。

「C」形木紋別墅 Rainbow House是設計工作室Studio EDRISI的傑作，構思於伊朗盧特沙漠（Dasht-e Lut）興建的一幢豪華別墅。該處有壯觀的雅丹地貌群（Yardang Landform），遍布平行刻紋的岩石，能從其表面看到風的痕迹，因而被列為世界遺產。

Rainbow House採用典型的密斯‧凡德羅建築風格（Mies van der Rohe architecture style），「C」字形木製結構搭配三面落地玻璃，造型簡潔，表面的棕色條紋木板則與雅丹地貌相呼應。

人造沙漠彩虹 雨後彩虹在荒漠中甚為罕見，更何況盧特沙漠是全球最乾燥之處，但設計師運用自己的創意，以Rainbow House點綴這片乾旱之地。從預想圖可見，Rainbow House有一側玻璃和木材呈現紅、黃、藍、紫的漸變效果，顏色猶如彩虹，在一片黃沙中，特別搶眼，在陽光照耀下，表面像一層光澤籠罩，更顯瑰麗。另外，半邊有色玻璃可帶出濾鏡效果，讓屋內的人看到幻彩似的晴空。

由於別墅的格局方正，樓底又高，配合大面積的落地玻璃窗，令室內空間顯得寬敞，視野又開揚，加上客廳、飯廳、睡房等生活區一應俱全，絕對可成為一個舒適安樂窩。

同場加映

Earth BnB 出自設計師Yani Ernst的構思，從阿拉伯沙漠發現的岩石取得靈感，並以當地的沙土為物料，度假屋的牆身呈土黃色，跟周邊的沙漠景觀融為一體，蟬蛹似的造型則有助遮擋沙塵。內部布置方面，用上天然物料，大地色（Earth Tone）牆身富有質感，搭配同色系矮身家具和陶瓷擺設，觀感和諧，最緊要是窗台面積夠大，方便觀景，也有利引入自然光。

Aliens House 由LYX Arkiteker設計，以美國猶他州峽谷為據點的Aliens House，從沙漠的岩石造型獲得靈感，由兩個長短不一的圓角矩形結構組成，貌似兩塊巨大岩石疊加在一起。樓高兩層的它，室內面積達600平方米，空間寬敞，設施齊全，包括兩間套房、開放式廚房、用餐區、起居區、大陽台和一個戶外泳池。內部設計走簡約路線，大面積玻璃窗則有利室內空間與戶外環境無縫連接，方便住客欣賞周邊的沙漠景觀。

Casa entre las Rocas 由Urban Architectural Space Group Inc.設計的度假平房，擬建於美國加州Joshua Tree國家公園，以混凝土和泡棉打造，一身灰色，造型簡單，貌似一個堅固的水泥盒，總面積達242平方米，內有客廳、廚房、洗衣房、兩間連廁所的套房、戶外淋浴區等設施，布置以米色和大地色為主，配合從窗外射進來的自然光，營造出一種溫暖而舒適的氛圍。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

大屋一側呈現紅、黃、藍、紫的漸變效果，猶如一道彩虹。（ig@studioedrisi） 家具款式以矮身、粉紫色為主。（ig@studioedrisi） 看到Earth BnB的內部設計，可會令你聯想到經典角色聰明笨伯？ 曲面玻璃窗使室內與戶外景觀無縫連接。(C)2023 LYX Arkitekter 落地玻璃窗可令室內空間變得開揚。（ig@studioedrisi） 牆身呈土黃色的Earth BnB，跟沙漠環境融為一體。 Aliens House的設計靈感來自美國猶他州的岩石。(C)2023 LYX Arkitekter Casa entre las Rocas以混凝土和泡棉為物料，貌似一個灰色水泥盒。 半邊有色玻璃給晴空添加一層幻彩濾鏡。（ig@studioedrisi） 大面積窗台可引入自然光，令室內環境變得開揚，亦方便觀景。 內部設施齊全，包括一個戶外泳池。(C)2023 LYX Arkitekter 內部布置以大地色為主。