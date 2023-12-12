apm聯手東歐插畫師打造極光小鎮　送聖誕冬日禮品套裝

為迎接冬日佳節，新鴻基地產（簡稱新地）旗艦商場apm將搖身一變成「聖誕極光冬日小鎮」，聯同東歐插畫師珍雅特卡奇，以充滿冬日色彩的極地文化為設計靈感，特別打造3,000呎的夢幻極光雪國，由其筆下的愛斯基摩家族及極地動物好友帶領大家暢遊鎮內的各個打卡位！其中的「愛斯基摩冰雪聖誕小鎮」四周布滿具濃厚節日氣氛的聖誕裝飾，配合現場音樂及燈光效果，再與海象及雪橇犬合照留念，一同享受愛斯基摩的冬日國度！另一焦點有「環迴沉浸式極光體驗」，大家可坐在玻璃小屋內的觀賞席，仰望窗外逾10米闊的LED弧形屏幕，沉浸式環迴欣賞幻影般的極光！其他景點如「冬暖夢幻傳統大宅」及「聖誕極地滑雪大挑戰」同樣睇頭十足。此外，憑指定消費金額即可參加『新地冬日消費大抽獎』，可贏取電動房車及最新型號智能手機，還有「平安夜感謝日」，全場逾千件潮流產品低至1元換購等，與顧客歡度多姿多采聖誕節！