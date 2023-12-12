商場真繽紛 盡情打卡賀佳節

Glom-Glom All The Way冬日享「樂」派對

聖誕節有乜好節目？賞燈飾、睇極光、探北極熊、逛聖誕小鎮……留港消費已可滿足晒所有願望，還可喚醒童心，刺激眼球，一於逐個商場打卡，體驗何謂真正的「繽紛」！

Glom-Glom All The Way冬日享「樂」派對 今個聖誕，利園區聯乘國際級插畫藝術家Jirayu Koo搞派對，人氣角色Glom-Glom將帶領各位潮人暢玩4大夢幻打卡點，包括設於希慎廣場中庭的「Glom-Glom光影樂團」，令人如置身巨大化的管弦樂世界！

The MOST Wintry Wonderland姆明雪國奇緣 馬鞍山MOSTown新港城中心還原超人氣姆明世界，帶來3.5米高充氣毛毛版姆明、5米高藍色尖頂「冬日姆明屋」等打卡位，還可欣賞姆明谷作者Tove Jansson的珍藏級漫畫手稿！

「Smurfs Up Christmas」聖誕主題活動 為慶祝《藍精靈》誕生65周年，東薈城名店倉變成聖誕村莊，以4米高「藍極光精靈」、 8米高「燈光動感聖誕樹」、「『蘑』幻迷離蘑菇屋」等裝置，讓大家感受藍精靈歷久不衰的魅力。

Foodie Adventure為食之旅 搞笑Sticker公仔奶龍，首次登陸香港，於樂富廣場打造3大「為食」打卡位，包括掛滿奶龍裝飾的聖誕樹、4米高充氣奶龍裝置，以及小朋友最愛的6米高巨型彈跳樂園，陪粉絲歡度佳節。

My Little Pony 40周年華麗聖誕派對 人氣角色My Little Pony為慶祝面世40周年，以3個具代表性的造型登陸荷里活廣場，粉絲可於「七色彩虹拱廊」、「閃爍夢幻聖誕城堡」和「浪漫星空館」打卡，還可於滾軸溜冰場大顯身手。

聖誕栽種園地「GROW with LOVE」 一眾迪士尼朋友進駐太古城中心的聖誕園地裝置，在9.5米高Mickey聖誕小屋下，引領大家踏上種植之旅，並可於「Chip'n Dale種子天幕」、「Donald灌溉水車」等互動區盡情打卡。

奇幻聖誕博物館 啟田商場與人氣親子樂園100Fun樂滿紛合作，利用超過30萬粒佳樂專積木砌出應節場景，當中可找到七大必逛錯視藝術角落、掛滿積木的聖誕樹和大量積木畫，場內更會舉辦DIY工作坊。

Merry Dreamscape:The Gifting Magic 聖誕老人聯同聖誕精靈來到ELEMENTS圓方，除了以投影形式訴說聖誕故事，還送上8米高超唯美聖誕樹和神奇魔幻盒子，配合燈光營造的閃爍效果，讓大家可拍下動人一刻！

沉浸式光影星願之旅「星語夜」 YOHO MALL於今個冬日相約大家踏上銀河星宿幻境之旅，打造了多個魔幻星空主題場景，像「星願琉璃隧道」、「星瀑の弦月」、「辰星の步道」等，讓人目不暇給。

荃新天地聖誕小鎮 5米高聖誕光影樹屋、12米高戶外聖誕樹、50米長超唯美浪漫飄雪樹燈長廊等多個打卡點齊集Citywalk荃新天地，同場更舉行歐美列車模型展覽，鐵道迷別錯過！

Christmas Candy Wonderland聖誕奇妙糖果之旅 如心廣場聯乘西班牙手工糖品牌PAPABUBBLE，打造以五感體驗為主題的節日裝置，包括7米高掛滿手工糖果的粉紅炫亮聖誕樹，更會送上荃灣首個戶外浪漫飄雪燈光匯演。

冬の浪漫奇緣 PopWalk天晉滙以溫馨木系裝置打造冬日小鎮，又於臨近將軍澳海濱長廊的Ocean PopWalk呈獻「聖誕三角小屋」、「紅の銀白聖誕樹」、「幻之光影走廊」等多個吸睛打卡位。

In-Between the Sky：A Festive Beacon 信和集團聯乘英國光雕投影之王Rupert Newman，於尖沙咀中心及帝國中心的「信和光影藝術幕牆」展出多媒體光影藝術作品。另外，尖東麽地里、銅鑼灣信和廣場及尖沙咀中港城大廈外牆亦會展出其動感視覺藝術。

冬日熊出沒@觀塘．7 Bears in Town 觀塘市中心YM2裕民坊和自由空間送上多個打卡位，包括5米高充氣毛毛版巨型北極熊、由超過1萬個汽水罐砌成的綠色聖誕樹，入夜後更會上演幻影極光秀。

The MOST Wintry Wonderland姆明雪國奇緣 My Little Pony 40周年華麗聖誕派對 Merry Dreamscape: The Gifting Magic Christmas Candy Wonderland聖誕奇妙糖果之旅 冬日熊出沒@觀塘．7 Bears in Town 聖誕樹、鐘樓加小木屋，來到位於The LOHAS康城的「樂趣夢幻精靈鎮」，將可感受到濃濃的節日氣氛！ 一列復古火車引領大家進入東港城的聖誕小鎮，更有機會跟巨大版IKEA FABLER小熊Say Hi！ 屯門海趣坊逾萬呎戶外空間化身聖誕小鎮，於指定日子及時間上演浪漫飄雪匯演，營造白色聖誕氛圍！ 「Smurfs Up Christmas」聖誕主題活動 聖誕栽種園地「GROW with LOVE」 沉浸式光影星願之旅「星語夜」 冬の浪漫奇緣 圍方聯乘香港芭蕾舞團呈獻的「胡桃夾子聖誕盛會」，當中又以8米高主題城堡最吸睛！ 充滿北歐氣息的「精靈鞋匠屋」空降德福廣場，加上舞台燈光的襯托，令人如置身童話世界。 Landmark North上水廣場除了變成歐式聖誕小鎮「Xmas Beauté Town」，還推出為毛孩而設的「聖誕毛孩Furry Pawty」！ Foodie Adventure為食之旅 奇幻聖誕博物館 荃新天地聖誕小鎮 In-Between the Sky：A Festive Beacon 設於青衣城的「『幻』影北極列車站」，以兒童繪本為設計藍本，進入車廂還能欣賞極光星空。 由PopCorn打造的「冬日甜蜜糖果屋」，結合實景與互動投影，是一個令人食指大動的奇幻世界。 港鐵旗下七大商場聯手呈獻「聖誕Fun享夢工場」，邀來本地原創機器人力克登陸杏花新城及綠楊坊，變身搶眼打卡及遊樂裝置。