鍊車一族必去 日．美．印全新高卡車賽場

關閉的Palette Town經翻新後，將於12月17日有全新電動高卡車賽道City Circuit Tokyo Bay登場。

喜歡追求刺激及速度感的朋友，高卡車（又稱卡丁車）絕對會是你杯茶。其魅力在於，不論初哥或老手都能輕鬆一嘗賽車滋味！世界各地不少城市近年紛紛開設大型高卡車賽道作景點招客，新鮮熱辣日本台場將於12月17日有佔地11,000平方米、該國最大電動高卡車賽道之一City Circuit Tokyo Bay開業，規模誇張之餘，就連小朋友都可落場鍊車。另外美國新澤西州及印度內達鎮（Noida） 亦各有重量級高卡車場登場，令人蠢蠢欲動想鍊番轉！

日本：專業標準 投影學習 經常前往東京旅遊的朋友，應該對台場的綜合娛樂設施Palette Town不感陌生吧！該處於2022年8月關閉，經翻新後一部分成了City Circuit Tokyo Bay。新賽場是東京23區內唯一、也是日本以電動賽車為主的最大城市賽道之一。車場由TOM'S負責經營，該公司為日本頂級賽事「全日本高卡車錦標賽」的電動車類別開發車輛。設施內設有成人室外賽道和兒童室內賽道，兩者均使用專門開發的電動車進行駕駛，作為焦點的成人室外賽道規格符合專業賽車標準，並特別注重提高駕駛時間測量的準確性和可靠性，例如允許駕駛員在駕駛時檢查自己的單圈時間。兒童室內賽道則會利用投影技術，將正確的行駛路線投射到賽道上讓小車手從中學習，而且電動車不排放廢氣，所以不用擔心空氣污染。另外，車場不僅有真實的賽道，還有逼真的賽車模擬器，可與世界各地的賽車手在線競爭。場內計劃稍後會增添美食車、休息室和桑拿浴室，讓享受進一步升級。收費每位¥6,000（約HK$318）。

美國：多層賽道 二合為一 美國新澤西州Edison鎮近年開設了一個佔地12,170平方米的室內綜合娛樂中心Supercharged Entertainment，在眾多玩樂項目當中，焦點莫過於佔地達7,432平方米、堪稱為全球最大的室內多層高卡車賽場。賽場由兩條設計獨特的賽道構成，「1號賽道」長492米，最大軌道寬度為8米，共有5個左轉彎和8個右轉彎；「2號賽道」長度為543米，寬度與「1號軌道」相同，有8個左轉彎和4個右轉彎，兩條賽道共帶來10個高度變化。分別有「專業速度」和「半專業速度」兩種基本駕駛等級，前者專為15歲或以上有經驗的駕駛員設計，後者則為缺乏經驗的15歲以下人士而設。每場賽事體驗時間約為7分鐘，玩家使用時速逾70km/h的電動車於賽道飛馳，玩法並非跟同場玩家鬥快過終點，而是跟時間競賽，做出最快圈速。中心同時設有一個備有約230款遊戲機的遊戲廳、一個沉浸式虛擬實境區域，還有一間餐廳，保證玩得盡興。收費每場賽事US$29（約HK$226）。

印度：顧問出手 勁多急彎 想感受恍如一級方程式般的賽車興奮，則不妨前往距離印度首都新德里約30公里的內達鎮，當地開設了一個號稱全印度最大的室外高卡車賽車場Formula 11 Karting。這裏一大賣點是找來曾在6個一級方程式賽道工作過的國際顧問幫助設計了這條賽道，賽道佔地18,210平方米、長700米、寬8米，由11個甚富挑戰性的急彎及1條長直路構成。而且賽場通過與SODI World Series（SWS世界高卡車系列賽）合作，能夠使用裝上270cc本田引擎的最先進SODI RT10和SODI RT8高卡車，可以時速50km/h於賽道上狂飆，並配備自動轉發器、可顯示即時賽車數據的方向盤以及自動調速器，硬件規格相當一流。玩家聽完職員簡單的安全講解，便可戴上頭盔及手套落場，待調校好座椅和踏板後，便可在賽道上體驗高速飛馳的感覺。場地每日開放，由早上11時營業至晚上10時，每節體驗時間為10分鐘，收費每位印度盧比999起（約HK$100）。

撰文：林登麗

圖片：互聯網

成人室外賽道規格符合專業賽車標準，讓大家可盡情鍊車。 場內有逼真的賽車模擬器，可與世界各地的賽車手在線競爭。 15歲或以上有經驗的駕駛員可選「專業速度」駕駛等級。 佔地18,210平方米、700米長的賽道擁有11個刺激彎道及1條直路，規格屬一流標準。 高卡車設有可顯示即時賽車數據的方向盤。 賽場使用專門開發的電動車進行駕駛。 露天的休息室可飽覽賽場景色。 場內有兩層的電子遊戲區，有約230款遊戲機等着大家體驗。 賽道旁邊設有Cafe等設施，可以邊食邊睇賽事。 更衣室及裝備室布置相當講究。 兒童室內賽道會利用投影技術，將正確行車路線投影到賽道之上。 兩條多彎賽道佔地達7,432平方米，堪稱為全球最大的室內多層高卡車賽場。 坐落在美國新澤西州Edison鎮的Supercharged Entertainment大型綜合娛樂中心，佔地12,170平方米。 場內提供SODI RT10和SODI RT8高卡車，搭載本田270cc引擎，時速可達50km/h。