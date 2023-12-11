時令中菜 喜迎冬至

臘味煲仔飯

本地老字號的臘腸、膶腸、臘肉和臘鴨肉鋪滿整個飯面，加入自家調配的煲仔飯豉油拌勻吃，餘韻香甜，和鹹香的臘味很夾。

有說「冬大過年」，一家人最緊要齊齊整整食餐飯，家中有老有嫩的多選擇中菜，今年不少餐廳推出主題菜單，更有餐廳推出全新的時令冬日菜式，大家可以選擇在私密空間歎高級時令菜餚，又或到星級中菜廳享用當季滋補暖身美食都一樣冇問題，讓大家食得高高興興。

中環：私房餐飲體驗 中菜講究不時不食，想吃最時令的菜式，就要識得選擇食材。中環一間新開的高級中式私房菜，餐廳劃分成幾間不同大小的房間，讓客人在獨立空間下用餐，私隱度夠晒高。每間房的裝修復古典雅，紅木家具配花紋牆紙、各式古董、畫作和水晶燈等，中西合璧，猶如置身在古老大宅內，相當有氣氛。行政總廚鍾嘉郁師傅會按每日供應的食材來設計菜式，標榜中式廚師發辦，無特定菜單，讓客人有獨特的私房餐飲體驗。

冬日滋補暖身菜 來到冬日，大廚特別設計了多款滋補菜式，暖身暖胃的太史五蛇羹，先用飯鏟頭、金腳帶、過樹榕、三索線和白花蛇五種蛇熬出蛇湯，之後再加上湯和金華火腿等熬煮，湯清味濃。最後加入蛇肉、陳皮和花膠絲等燴成羹；較傳統加芡汁埋芡略有不同，蛇羹不加芡汁，慢慢熬至濃稠，質感綿密。吃時配菊花和檸檬葉等，入口清香，層次複雜。而含豐富膠質的山瑞裙邊，一向是滋補的食材，將之切條和黑皮雞樅菌加油雞樅菌醬爆炒，油潤又有菌香。另一道經典的太史戈渣，為顧及大部分客人口味，以蟹肉代替雞子，香鮮軟綿。

講到冬日美食，相信羊腩煲必位列三甲，餐廳的雙冬羊腩煲，用上蒙古黑草羊腩，加入上湯和藥材熬煮3至4小時，再放入其他配料再熬半日而成。羊肉蘸腐乳享用，軟腍入味。另有寒冬必吃的臘味煲仔飯，特別選用深水埗老字號品牌的臘味，富油分而無油膱味，米飯淋點煲仔飯豉油拌勻吃，頓時滿嘴油香好滿足。

（查詢電話：3650 0066）

灣仔：季節星級美饌 灣仔一間五星級酒店米芝蓮二星中菜廳主廚洪志光師傅選擇多款應季當造食材，為客人打造冬日星級美饌。洪師傅指有些食材四季都有供應，但部分會於冬日更加好吃，如夏天鱔魚食欲不高，身形較瘦，但來到冬日會變得豐腴。又如因應冬季天氣乾燥，臘味口感更加乾爽，味道更濃郁。蔬菜的話首選冬日變得特別順滑綿密的芋頭和季節特有的栗子入饌，令菜式更添美味。

香辣香口的菜式一向受年輕人歡迎，麻辣菜更是開胃。平常選購的急凍牛尾，多已經事先去皮，但師傅設計的一道麻辣鮮牛尾，特別保留牛尾的外皮，再加車厘茄煲煮，車厘茄的酸香和麻辣的氣息互相平衡，牛皮亦加添口感。滷水、白滷水和蔬菜水混合，用來醃製15至16日大的雛鴿，經風乾、上皮再生炸，由於滷水加入蔬菜水，能令乳鴿肉更鮮甜，提升味道。平常吃臘味，最多是用來整煲仔飯或炒菜，師傅將之加蝦膠拌勻，釀在多士盒內油炸，再配荔芋蓉醬汁享用，香口無比。

甲魚配鮮當歸 除了創作菜式外，洪師傅也會在傳統菜式上略作改良，如坊間製作蛇羹時，大部分會先行蒸煮再拆絲，師傅則預先醃好蛇絲，烹調前汆水，和花膠絲、雞肉絲和蔬菜絲等加蛇湯燴煮，令蛇肉口感更佳。另一道荷香鮮當歸花雕蒸甲魚，特別選用帶點甜味的鮮當歸配味濃的甲魚，食材放在荷葉上蒸煮，上桌前噴酒加強香氣，滋味又補身，相信長輩必定滿意。

（查詢電話：2138 6808）

辟羶去腥有法 很多人對羊肉又愛又恨，喜歡牠的肉嫩多汁但又怕羶味，想辟羶除切走羊脂外，鍾師傅教用藥材煲煮亦得，如甘草、黃芪和紅棗等，尤其是黨參和羊肉很夾，辟羶之餘更惹味。至於甲魚，洪師傅指去丟內臟後，謹記切走身上黃色的膏，就可以去掉腥味。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

太史五蛇羹

蛇湯加金華火腿、老雞等熬煮，配五蛇肉、陳皮、花膠絲和冬筍絲等，慢慢煲煮至湯汁濃稠，伴以菊花、檸檬葉和薄脆等食用。 餐廳行政總廚鍾嘉郁師傅 錦繡蛇羹

蛇絲先醃至入味汆水，煲約6至7小時的蛇湯加花膠絲、雞肉絲、木耳絲、菇絲、筍絲和薑絲，埋芡後加蛇絲拌勻，令蛇肉口感更佳。 荷香鮮當歸花雕蒸甲魚

新鮮當歸片氣息較乾貨輕盈，味道較甜；甲魚燙熟去掉表層薄膜，兩者加調味和料酒拌勻，放在荷葉蒸熟後，噴點酒令味道更香。 羊肉加點黨參燉煮，辟羶提味。 味炒山瑞裙邊

每隻山瑞只有小量的裙邊，炒一碟就要使用約2至3隻山瑞，和黑皮雞樅菌加油雞樅菌一起爆炒，入味又彈牙。 餐廳備有不同大小的房間，中西合璧富韻味。 臘味糯米包

糯米浸泡後加水蒸熟，加入炒香臘味拌勻，再加入花生後用燒賣皮包裹成糯米飯糰，啖啖滿足。 餐廳主廚洪志光師傅 甲魚身上的黃色膏狀物帶有腥味，烹調前宜除去。 迷你木瓜盅鷓鴣燉螺頭

原個木瓜挖空放入湯料，然後燉煮3至4小時，清甜滋潤，冬天喝一盅最好。 麻辣鮮牛尾

鮮牛尾表皮炙燒，用刀刮除表面焦黑再擦洗，切件後煎香，加麻辣調味料熬煮；最後放入辣椒乾、薑和車厘茄煮勻，微酸能平衡辣味，牛尾彈牙入味。 生炸雛鴿

滷水加入用青紅椒和西芹等煲煮的蔬菜水，醃鴿子1小時，經風乾上皮再炸香，肉嫩鮮甜。 用餐區舒適寬敞，灰色和橙色拼湊而成，分外搶眼。