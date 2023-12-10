狗狗換季 型住過冬

走在時尚尖端的主人，換季時自然會緊貼潮流為愛寵添置最新服飾。真皮是冬季不可或缺的流行元素，毛孩亦可擁有專屬的真皮書包和型格Biker褸。喜歡於戶外玩耍的狗狗，則可換上超型的防水防污外套。還有嚴寒天氣必備的羽絨，新款更換上搶眼色系，讓寵物輕易成為街上焦點。

人寵共用 真皮書包 日本職人皮革品牌「土屋鞄製造所」憑藉製作小學生書包打響名堂，最近品牌推出首個寵物用品系列，將日本傳統小學生書包改良成寵物專用書包「Pet Randoseru」，棕色皮革別具質感，同時採取減壓設計讓寵物孭起來不會造成負擔，袋中更可放入零食和玩具等，讓牠們可以時尚地與主人散步；還能加購背帶組合成主人的斜孭袋，一袋兩用。其使用的鞣製皮革，紋理和色調會跟隨時間而變化，外觀別具味道。另有實用的「2-way寵物外出袋」及以真皮製作的狗狗頸圈和牽繩，全線產品於12月14日起發售。

衣着方面，又怎可缺少經典的Biker褸呢？表面是人造皮，內裏和衣領均為毛毛設計，超級保暖，背後還有扣位，可以扣着牽繩，備有粉紅色及黑色選擇。

功能性強 外遊必備 如果你經常帶毛孩四處玩，這款iDog出品的連身衣就非常適合。它具備防水、防污及防風功能，頸部和腰部特設索帶，可調校至合適尺寸，防止風雪入侵，讓毛孩的身體溫暖，無論在下雨天或雪地玩耍都冇問題。內裏則採用拉絨材料製成，十分保暖，前下擺的彈性設計令衣服更貼身，不易滑落及弄濕。更附設肚罩，狗女可用來遮着肚子。衣服剪裁舒適且保護性強，避免寵物被昆蟲咬傷。有粉紅、粉綠及卡其三色選擇，柔和色系增添可愛感。

閃爆羽絨 保暖出色 當氣溫急速下降時，最需要的是一件羽絨背心，但羽絨向來給人笨拙的感覺，怎樣的設計才能更具時尚感呢？來自美國加州的寵物品牌Maxbone，新出了一款閃亮羽絨背心，採用金屬藍色設計，猶如漆黑中的螢火蟲一樣鮮明出眾。填充物是不含任何動物成分的全素羽絨，保暖得來又不會過焗，加上剪裁舒適，寵物伸展都不會有所限制，在寒冷天氣下也能盡情奔跑嬉戲。喜歡低調點的話，另有啡色及白色可選。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網