跟劇迷打卡 遊大熱江門小城

最近，江門這座小城因為電視劇《狂飆》成為劇迷打卡好去處，而高鐵剛在10月開通湛江西線，現時由香港西九龍去江門只需約2小時，可以說是近日大熱、適合短途旅行之選！小城內有復古的赤坎古鎮，穿上旗袍游走其中，彷彿回到民國時期；也有猶如油畫的自然風光，既有春天的飽滿色彩，也有冬日的寧靜；還有充滿美式公路風的特色酒屋體驗。

復古風：穿越回民國小鎮 江門有着中國第一僑鄉的稱號，許多建築都是當時江門人離鄉別井到海外打工後寄錢回家鄉建設而成，這獨特的僑味也吸引不少電影和劇集取景，例如《讓子彈飛》、《一代宗師》和《狂飆》等。位處於江門開平，歷時5年活化的赤坎古鎮，有着370多年的歷史，只需乘坐高鐵至開平南站，再多十幾分鐘車程，就能穿越回民國時代，遠離都市煩囂。赤坎古鎮開放時間為上午9時至晚上10時，門票為60元人民幣（約HK$66），不過如果入住古鎮內的酒店就可免門票入場。

赤坎古鎮江水環繞，擁有600多幢依水而建的騎樓，展現出一道獨特的水鄉景象。此處有詩情畫意的小河拱橋；不用下江南便可乘搖櫓船欣賞水鄉風光；更可聽着一聲聲的鈴鐺響聲，乘坐叮叮車穿梭在古鎮的街道上感受百年歷史。除了這些經典打卡位外，還有更多則需要自己探索。不過，如果想要融入其中，不妨穿上旗袍，佩戴髮箍及珍珠飾品，再拎着小包，一派留洋歸國的大小姐風範，這樣無論何處都能搶盡眼球。入夜後，暖黃的燈飾更為古鎮添上些許浪漫氛圍。

新舊交融零違和 除了古鎮，江門處處也充滿懷舊氣息，非常適合以漫步街頭的街拍形式紀錄此時此刻。導航到興華星天地購物廣場，再步行50米直進街道，就到了三十三墟街，這裏是江門最早的商業區。站在舊時的青石板階梯上，擺出幅若有所思的神情，就能輕鬆拍出古與新的碰撞感。同樣位於蓬江區的啟明里，是一個百年僑村，現為旅遊休閒街區，有許多文創小店和特色餐飲，其中外牆色彩亮麗並畫着卡通熊圖案的熊一博物館，倚靠在路牌上就能拍出復古藝術畫風。

油畫感：走入畫內花海 江門除了有濃厚的懷舊氣息，還是欣賞自然風光的好地方。位於蓬江區港口一路的東湖公園，是屬於江門人最平凡又最夢幻的地方，可以享受悠閑寧靜的閑暇時光。近年，因為園內姹紫嫣紅的鮮花而被譽為江門版「莫奈花園」，成為小眾打卡點。東湖公園佔地53公頃，單是湖水就佔17公頃，分東湖廣場、內湖區、外湖區和北園區四大區域，全年早上6時開放至晚上10時30分，免費入場。

由公園東門入場並靠右側走約500米過橋後，就能看到一艘水中花船，棕黃色的木船上種滿了繡球花，有紅的、黃的、紫的、藍的，配上藍綠色的湖水和湖畔旁的野菊，這片花海美得好像一幅春日油畫，建議穿着奶油色的衣服，這樣無論是低頭俯嗅花朵，還是端坐在花海之中，都能輕輕鬆鬆拍出法式小清新。而位於東湖廣場的三角梅，更能襯得人面若桃花，人像寫真一流。

每年12月至1月，踏入江門新會區的石澗公園彷彿步進秋日童話世界，紅黃交錯的落羽杉與清淺的湖水相映襯，顯得格外柔美，難怪人稱江門九寨溝。漫步在水上棧道，隨手「咔擦」就完成一張橙紅色的照片。建議晴天下午前往，此時無論是順光、逆光都非常有電影感覺。

同場加映：周邊特色體驗 惹味老字號美食

說到江門，就不得不提到現時火遍大江南北、掀起芝士奶茶熱潮的「喜茶」。位於江門九中街的喜茶創始店有着當地限定的「芝芝柑普輕乳茶」，採用了江門特產小青柑和陳皮，再配上香濃的普洱，而上層的芝士奶蓋則撒上了提升風味的陳皮碎，入口不僅順滑還特別有層次感。此外，位於新會區西隅路的揚一牛雜是當地人的寶藏小店，特調的靈魂醬汁配上軟硬適中的牛雜，特別香口。而附近的甜味店則有和招牌小吃糖不甩，以及黑得發亮的新會特色司前溫蛋，選用獨特滷料滷製，入口後回甘。

加州公路酒屋

江門除了「古味」，還很有異國風情。位於江門開平水口衞浴博覽城三樓的曠野露營酒屋，散發濃濃的美國加州風，打卡一流。特別是傍晚時分，斜陽配上橙紅色的霓虹燈，整個畫面特別有氛圍感。而這間餐廳也別出心裁，將外景布置得如同美式公路風加油站，不妨穿上短袖上衣和下裝，露出身體的曲線，再戴上一副黑超，一手舉起加油槍，恍若荷里活電影裏的女殺手，不但火辣還很有殺氣。此外，也有很多汽車和機車愛好者會將愛車停在此處打卡，可以大飽眼福。營業時間是下午2時至午夜12時，千萬不要錯過這個帥哥美女聚集地。

撰文：何雨晴