ERA概念車新「氫」世代

未計早已量產氫燃料電池車MIRAI的日系大廠Toyota，一些傳統車廠如BMW、Jaguar Land Rover、Hyundai等都追趕着這個新「氫」世代。最近廣汽（GAC）藉着發表全新ERA四驅跨界概念SUV，預示將會迎這股「氫」風而上。

氫能四驅跨界SUV 氫氣易燃且非常輕，不僅入氫時間和入油一樣快，燃燒時的作動反應比汽油更有效率，能量密度更是鋰離子電池200多倍，加上氫氣遇氧燃燒後只排出水蒸氣，而且已有方法利用太陽能從水分解出氫和氧，由提取到燃燒過程潔淨環保，被視為新一代潔淨能源。ERA正是為這股未「氫」之風而誕生的氫能四驅跨界概念SUV，建基於全新多能源平台架構，搭載氫燃料電池和雙後軸200kW分布式繞組電馬達，可輸出約540hp最大馬力，並擁有800km續航力。車長達5,413mm，並擁有244mm最小離地距，確保高路面通過性及多功能機動性。

未來科技設計美學 新車擁有獨特Boat Tail式車尾，呈現簡約時尚與創新科技完美融合的未來設計美學。在橫跨整個車頭的發光廠徽與日間行車燈及頭燈組中無縫融入感應器和攝影鏡頭。「側鏡」更加入全方位攝錄功能的鏡頭設計，而對開式車門配備了指紋鎖感應。幾何圖案設計面罩精緻之餘，亦有助增強散熱效果。頭尾泵把及側裙位置的空氣動力學套件，採用來自海洋再生塑膠和海藻生物基材料製成，可見廠方對可持續發展的重視。值得留意是尾箱門採用了獨特的上下打開設計，開啟時整個尾泵把自動往下移，形成一個不受Boat Tail式車尾及高離地距影響的開放式觀景空間。

豪華寬敞變形車廂 配備4座位及玻璃車頂的豪華車廂，採用以人為本的設計概念，同時受惠於3,132mm長軸距，提供寬敞的出行空間。一對前座椅在旅途中可旋轉至與後排梳化式座椅對坐，需要時還可升起隱藏在地台底的機關，用作腳托或額外電摺椅；同時原設於兩前座之間的中央控制台亦會隨之後移變成茶几，令車廂空間搖身一變成流動客廳。車廂鋪陳同樣兼顧到可持續發展的大趨勢，以座椅為例，起用以生物基菌絲體（Mycelium）製成的人造皮革包覆，不僅質料柔軟，且具生物可降解特性，實現由燃料到物料都朝着可持續未來發展。

本地車訊：MC20 Cielo超跑無預警抵港 瑪莎拉蒂MC20超跑的開篷版Cielo最近無預警抵港交付，它是一款配備創新電動可摺疊玻璃車頂的中置後驅硬頂開篷跑車，玻璃車頂以聚合物分散液晶（PDLC）技術製成，長909mm，闊615mm，通過輕觸中控屏的觸控鍵，可於閂篷狀態調校其透光度；亦可於車速低於50km/h開閂，過程僅需12秒。

開篷版另一賣點是換上全新數碼化駕駛模式選擇器，駕駛模式及懸架校準會於精巧小屏幕顯示，可選擇GT標準、Wet濕地、Sport運動、Corsa賽道及ESC Off駕駛模式。前3種模式只需透過轉動旋鈕切換，啟用Corsa賽道模式則需按住按鈕2秒；至於ESC OFF模式僅供選擇Corsa賽道模式後，通過觸控小屏幕便可把電子穩定控制關掉。跟MC20 Coupé版一樣，新車採用與意大利賽車製造商Dallara研發的全碳纖維車架，以及由F1技術發展而成的630匹Nettuno V6雙渦輪增壓引擎。儘管多配備了開篷機械組件，車重仍只有1,540kg；配合8前速雙離器傳動系統，0~100km/h加速少於3秒，極速逾320km/h。

撰文：林登麗

受惠於長達3,132mm的長軸距，加上不設B柱及採用對開式車門設計，帶來廣闊的進出車廂空間。 車頭發光廠徽與日間行車燈及頭燈組中無縫融入感應器和攝影鏡頭。 設於內門板上的車門開關，採用觸感操控設計。 軚環以至內門板飾件，均採用來自海洋再生塑膠和海藻生物基物料製造。 MC20 Cielo開篷跑車標準配備可調節透光度的電動可摺疊式玻璃車頂。 賽車化軚環不僅配備大型碳纖轉檔撥片，還設有Launch彈射起步功能鍵。 配備玻璃車頂的ERA，車長達5,413mm，並擁有獨特的Boat Tail式車尾設計。 鏡頭式「側鏡」支援全方位攝錄功能。 駕駛艙配備橫跨整個錶台的一體式屏幕，而中央控制台設有小型觸控面板。 車廂採用日出橙與日落紫作配色，座椅更以生物基菌絲體製成的人造皮革包覆。 尾沙板上方追加出氣口，藉增強引導流經沙板的氣流效果，最大限度地將熱空氣從引擎艙中抽出。 上下打開尾箱門設計，配合可自動往下移的尾泵把，能變出開放式觀景空間。 對開式車門的門把，配備指紋鎖感應。 需要時可升起隱藏在地台底的活動式機關，用作伸展腳托或兩張電摺櫈，變成流動客廳。 一對前座椅可旋轉至與後排座椅形成舒適的對坐布局，中央控制台後移則可變成茶几。 通過輕觸中控屏上的觸控鍵，只需12秒便可將玻璃車頂自動摺疊並藏於引擎蓋下方。