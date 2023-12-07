Ocean Community 「浮」華水上行宮

「Ocean Community」可應對海平面上升的危機，把海洋變成宜居空間。（© Ocean Community, 2023）

受氣候變化影響，海平面持續上升，沿海地區有可能變成澤國，如何應對未來的潛在危機？這給一眾具前瞻性的設計師，提供了發揮創意的契機。正如今次介紹的非凡概念「Ocean Community」，既可作為度假遊艇，亦可形容為漂浮居所，獨特的「4+1」構思，有利內部布置變得靈活，令四海為家的生活更具可行性。

獲獎設計 由波蘭裔設計師Vojtek Morsztyn發表的「Ocean Community」，旨在為海平面上升所帶來的威脅，給出化危為機的方案，嘗試把海洋變成宜居空間，並曾贏得著名的紅點設計大獎（Red Dot Design Award in Transportation / Other Transportation Design）！

從預想圖所見，「Ocean Community」由4個獨立的漂浮屋（也可稱為遊艇）和一個對接平台組成。前者貌似一個個太空艙，內部分為兩層，面積約48平方米，可入住兩個人，上層為休息區，包括睡房與浴室，下層則為客、飯廳，其設施跟一個住宅單位無異。

自給自足 另外，這些漂浮屋可實現一定程度上的自給自足！首先，頂部採用封閉式設計，可更好地應對日曬雨淋，並裝嵌了太陽能電池板，為屋內設施提供永續能源；與此同時，雨水可以透過排水系統隔離，也可以被收集並輸送至地板下的過濾系統，再轉化為飲用水；其次，漂浮屋的表面安裝了大面積落地玻璃窗，方便欣賞海景之餘，也有利採光，減少照明需要，從而降低耗電量，而側面的「X」形輪廓，則可遮掩部分室內環境，確保住客的私隱，體現了設計師對細節處理的一絲不苟。

安排周到 至於跟漂浮屋對接的平台，被固定於海底，有助於穩定水流。它相當於一個小社區內的公共社交空間，又是整項構思的中心點，可為4個單位提供淡水、電力和回收廢物。順帶一提，各個漂浮屋於大部分時間都是處於靜止狀態，當住客需要其他服務，可通過應用程式發出請求，它就會在水上移動，再與「Ocean Community」的中心點連接，讓住客享用洗衣、購物、交通、娛樂等不同設施，安排周到。據設計師預期，這項構思希望於2035年實現，而每間漂浮屋的成本有可能低至15萬英鎊（約148萬港元）！

同場加映：可移動水上樂園 或許對某些人來說，以水上屋為家，始終不太接受，但把遊艇當成水上樂園，相信沒有人會抗拒吧！像以下介紹的遊艇，均以娛樂設施豐富作賣點，可讓大小朋友玩個不亦樂乎！

Titania

瀡滑梯的快感，很多人都試過，那麼從遊艇甲板瀡落海會否更好玩？由德國著名遊艇製造商Lürssen推出的「Titania」，就為大家提供了尋找答案的機會。船長73米的「Titania」，內有7間客房，可載12位客人，除了有泳池、健身房、影院、水療中心、酒吧等基本設施，其海灘俱樂部還可跟遊艇附帶的充氣玩意互相銜接，打造成一個大型水上樂園，當中包括滑梯、攀爬架、彈床等；另有一條長13米的充氣滑梯，從上層建築的頂層一直延伸至海面，讓客人可以嘗到最刺激的瀡滑梯體驗。

LOON

由美國船廠Newcastle Shipyards製造的「LOON」，長55米，總噸位1,100GRT，內部空間異常寬敞，設施包括客廳、用餐區、泳池、兩間與船體同寬的主人套房、4間連浴室的客房等等，可給12位客人提供最暢快的出海體驗。另外，「LOON」附有大量水上玩意，像香蕉船、滑水橇、獨木舟、浮潛裝備、充氣滑梯等等，而最大賣點莫過於船尾能加裝可移動式水下泳池，大大擴闊了玩樂空間。

撰文：何雨晴

固定於海底的對接平台是住客的共享空間。（© Ocean Community, 2023） 屋內有兩層空間，面積約48平方米，相當寬敞。（© Ocean Community, 2023） 遊艇有7間客房，可容納12位客人。（© MY-Titania） 主人套房與船體同寬，可提供舒適的居住體驗。（Superyachtsmonaco © 2023） 漂浮屋的造型有點像太空艙。（© Ocean Community, 2023） 「Titania」的充氣滑梯長達13米，刺激度可想而知。（© MY-Titania） 泳池、健身房、水療中心等設施應有盡有。（© MY-Titania） 3層甲板有多項娛樂設施。（Superyachtsmonaco © 2023） 室內布置採用莫蘭迪（Morandi）色系，設計風格簡約而優雅。（© Ocean Community, 2023） 海灘俱樂部可變成私人水上樂園。（© MY-Titania） 船長55米的「LOON」，跟「Titania」一樣備有一條長長的充氣滑梯。（Superyachtsmonaco © 2023） 船尾可銜接移動式水下泳池，增加玩樂空間。（Superyachtsmonaco © 2023）