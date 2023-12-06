阿嬌速瘦妙法 「超模奶昔」有幾掂？

要減肥成功，前提是要找到適合自己的方法。如果自問怕麻煩的話，瘦身方式當然愈簡單愈好。最近女子組合Twins宣布將舉辦演唱會而成為熱話，成員鍾欣潼（暱稱阿嬌）的超模奶昔（Smoothie，又譯果昔）減肥法便值得懶人參考，過程既冇難度又不複雜，她便曾以此快速減掉10公斤。到底靠這款果昔收身是否真的有效？找來Nutri Life智悅營養顧問中心註冊營養師楊靖彤（Karley）為大家教路，點飲Smoothie先最Work！

低熱量之選 有助速瘦 阿嬌於2021年參加內地真人騷時，便因雙下巴及肥腫身形成為話題，後來效法小紅書爆紅的「超模奶昔」，成功減去10公斤。「超模奶昔」就是以燕麥、水果及牛奶製成的代餐果昔，優點係集營養高、低熱量、高飽腹感於一身，而且做法簡單，只需把材料放進攪拌機打勻便可，不少外國著名模特兒便以此代替正餐來維持身材。Karley說純粹以熱量攝取角度，超模奶昔確有可取之處：「這種飲料含纖維、蛋白質和維他命等多種營養素，避免瘦身期間出現營養不良的情況。加上果昔通常熱量較低兼分量均一，有助控制每餐的熱量攝取。以一杯果昔為例，一般只有100至200卡，當攝取少過消耗的熱量時，身體會開始消耗體內脂肪來提供能量，從而達致快速瘦身效果，如果一日三餐都以此取代，一天的總熱量最多可減三分之一。」

味道單一 壓抑食欲 雖說「超模奶昔」有助瘦身，但Karley認為此方法同時隱藏體重容易反彈等問題，她解釋：「持續攝取低熱量的果昔，每日攝取熱量若低過基礎代謝率，身體會進入『慳電模式』，新陳代謝會減慢，養成易胖體質。當回復正常飲食並進食高糖分、高脂肪的食物，便容易累積脂肪，造成減掉的體重很快回來的『搖搖效應』。」她續指停飲果昔後，應該諮詢註冊營養師建議，制訂合適自己的餐單，學習控制分量以維持體脂及體重，她補充：「超模奶昔減肥法其實是抑制食量，不建議長時間進行。另外，由於果昔是流質和軟身，嘴部肌肉缺乏運動的機會，未必能提供與正餐相同的飽腹感，加上味道單一、沒有口感，長期食用或會感到乏味，壓抑對美食欲望，令人更想吃香口食物，容易破戒。」

營養易不均 宜短期飲用 Karley亦表示，果昔比均衡正餐容易缺少膳食纖維及多種維他命，尤其缺乏鐵質，長期以果昔代替三餐，容易導致貧血、脫髮、內分泌失調、停經、皮膚老化和骨質疏鬆等，因此代餐果昔較適合短期內減重的人士，並強調不能代替所有正餐及作為唯一的營養來源，她說：「應為其中一餐的代替品，適量飲用幫助控制熱量攝取。同時，應確保攝取足夠的蔬菜、水果、全穀物和脂肪等其他食物，確保營養均衡。」她強調飲用代餐果昔前應先制訂自己的瘦身目標及考慮個人所需攝取的熱量，並盡量挑選天然成分，最好先諮詢營養師確保營養全面攝取。她又提到，患有高血糖、糖尿病的患者需注意果昔的含糖量，避免血糖問題惡化。而患有飲食失調、慢性疾病、正在餵哺母乳的女士和乳糖不耐症患者應避免以此方式收身。

精選健康果昔推介 如果想飲果昔減肥，又想飽肚有益，不妨試試Karley推薦的3款健康低卡果昔食譜，簡單易做，輕鬆炮製健康好滋味。

超級雜莓果昔

食材 (1人份）：

杏仁奶1杯（250毫升）、藍莓1/3杯（40克）、黑莓1/3杯（40克）、士多啤梨1/3杯（40克）、巴西莓粉1茶匙、低脂希臘乳酪150克、紅菜頭60克

做法：

1.藍莓、黑莓及士多啤梨洗淨，瀝乾。

2. 紅菜頭切粒。

3.將所有材料放入攪拌機中，攪拌至順滑，即成。

粟米紅蘿蔔牛乳

食材（1人份）：

脫脂奶1杯（250毫升）、紅蘿蔔半條（60克）、粟米120克、薑黃粉1/2茶匙

做法：

1.紅蘿蔔去皮，切粒。

2. 將所有材料放入攪拌機中，攪拌至順滑，即成。

香蕉朱古力燕麥果昔

食材 (1人份）：

原粒燕麥片3湯匙、中型香蕉（熟/急凍）1條、脫脂牛奶/高鈣植物奶1杯（250毫升）、無糖可可粉1湯匙、奇亞籽1茶匙

做法：

將所有材料放入攪拌機中，攪拌至順滑，即成。

勁多知名捧場客 不少蜚聲國際的超級模特兒對自身飲食都有嚴格規管，但卻不乏果昔的捧場客。當中包括鼎鼎大名的Gisele Bündchen、Karlie Kloss及Jasmine Tookes，不過要數最熱衷代表肯定是Sanne Vloet，她經常於社交媒體內上載跟果昔的合照，並教路以1/2根冷凍香蕉、1/2杯冷凍杧果、1杯冷凍菠菜、1茶匙亞麻籽、1茶匙瑪卡粉及1杯燕麥奶（或任何其他植物奶）來製作心水果昔，值得大家偷師。

撰文：李芷玲

部分圖片：互聯網

以水果作主要材料的「超模奶昔」做法簡單，並含有每日所需的營養，是大熱的減肥方法。 果昔的做法簡單，只需將材料放入攪拌機內攪勻便大功告成。 長期飲用乏味的果昔，容易抵受不住香口食物誘惑。 註冊營養師楊靖彤 香蕉 跟拍檔阿Sa（右）拍攝全新宣傳海報，兩位的狀態均大勇！ 飲果昔令嘴部肌肉缺乏運動機會，未必能提供與正餐相同的飽腹感。 果昔減肥不適宜長期進行，最好配合均衡飲食，補充果昔缺少的膳食纖維。 低脂希臘乳酪 Sanne Vloet曾在社交媒體甫文：「一日一果昔，醫生遠離我。」 阿嬌的「超模奶昔」以燕麥配搭水果及奶炮製而成。 相對正餐，果昔缺少多種維他命營養素，容易導致骨質疏鬆、皮膚老化等問題。 飲果昔時配合適量運動，瘦身效果更佳。 紅蘿蔔 貴為超級模特兒的Sanne Vloet，身形當然Fit爆。