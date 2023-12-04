IGable異國風情 細味特色饗宴

雜錦烤肉

（左起）羊架、肉眼、雞塊、免治羊肉餅和羊柳，加入橙汁、檸檬汁、乳酪和調味料醃過夜後炭燒，蒜蓉醬加蛋白和橄欖油拌勻作蘸醬，另可配傳統中東芝麻醬。

在香港這個石屎森林，擠迫的高樓大廈、繁忙的車道、肩碰肩的行人，偶爾會令人喘不過氣，偶然都想放鬆一下。近日城中有富異國色彩的新餐廳開幕，大家可瞬間去到黎巴嫩，感受中東花園的魅力，又或轉到另一國度，到達地中海享受度假風味。盡情打卡後，邊摸酒杯底邊歎地道菜，感受滿滿的異國情調，壓力全消。

尖沙咀：黎巴嫩後花園 繁忙的尖沙咀每天車水馬龍，想在街道之間找個公園或小空間抖抖都實屬不易，最近就有一個「後花園」開業，是一間黎巴嫩餐廳，店名法文指黎巴嫩街道，店內以城中後花園作設計藍本，再混合中東風格布置。走入餐廳，天花和牆壁掛滿色彩繽紛的仿真花卉和植物，花海之中配襯藍黃相間圓拱仿屋頂長廄，長餐椅配中東風的繡花圖騰腰墊和復古吊燈，恍如置身私人花園內。走入貴賓房，雲石圓枱配民族風坐氈，周邊有寶石綠色小圓椅，如走入異國的私人庭園開派對。

人氣中東烤肉 在這個異國空間內，行政總廚Maged Makram選用來自黎巴嫩的香料打造傳統美食，他指當地人喜用香料、橄欖油、水果和乳酪等入饌，菜式偏向健康美味。一道堂弄的Fattoush蔬菜沙律，將時蔬及石榴籽等加香料、石榴籽醬和彼得包等混合，酸爽又有口感。慢煮至軟腍的香烤八爪魚，配鷹嘴豆沙律和薯蓉，柔軟惹味。地道的烤哈羅米芝士，配車厘子番茄、開心果碎和紅石榴籽，鹹香開胃。

到黎巴嫩又豈能錯過著名的阿拉伯式香烤雜錦烤肉？餐廳以迷你燒烤爐奉客，內有不同部位的羊肉、牛肉和雞肉，肉類預先用果汁和乳酪等醃製，上桌時有濃郁的炭香，吃時蘸自家製蒜蓉醬或中東芝麻醬，配一杯紅酒最是美味。餐廳每日有神秘菜單，採訪當日就有重量級的羊肩。羊肩煮12小時後再烤，配中東風米飯和肉醬，啖啖肉令人滿足。雞肉乳酪煮飯是師傅小時候常吃的主食，米飯和乳酪醬、雞肉和松子等拌勻享用，乳酪和米飯相當夾。甜品方面，除傳統米布甸外，特別以本地西多士變奏出黎巴嫩法式多士，多士抹勻椰棗蓉，再加開心果和水果，即時將中東和香港的味道連接起來。

（查詢電話：2310 2922）

赤鱲角：繽紛地中海之旅 天氣愈冷，愈令人想念陽光與海灘。赤鱲角一間星級酒店地中海酒吧及扒房以冰和火作設計靈感，用上色彩繽紛的地磚和閃閃發亮的圓柱，再加上立體天花，令人猶如走到海天一色的地中海，讓人心情愉悅。若然想一嘗外國戶外用餐體驗，也可選擇在池畔旁邊吃邊賞景，充分感受度假氣息。

主廚Marco Bajma為餐廳打造集西班牙、意大利和法國的傳統地中海佳餚，讓客人的度假感覺更強烈。先以牛肉他他和意大利三色沙律打開序幕；緊接是到地中海必食的海鮮菜式，好似一道法式海鮮湯就選用普羅旺斯香料來烹調多款海鮮，用抹上秘製醬料的多士蘸湯汁吃，鮮味盡顯。意大利式水煮鱸魚是那不勒斯的著名漁夫料理，60年代最為流行，魚肉只加魚湯、番茄和葱蒜等炮製，原汁原味。

熟成法式牛扒 店內設置乾式熟成櫃自家熟成牛肉，好似法國夏洛萊牛肉味出眾，質感軟嫩有彈性，肉眼經21日乾式熟成後烤香，享用時可配多款醬汁。大廚建議配巴黎牛油汁來吃，認為牛油中的香草可提升牛肉的香味，外酥內軟。品嘗美食時可配特調雞尾酒，用熱帶水果加冧酒調配的Le Passionate，清爽消滯，以龍舌蘭、青檸汁和玫瑰花水調味的Mediterranean Buzz，迷人芳香。最後以大廚祖母食譜製作的獨門自家製提拉米蘇結束地中海之旅，令人回味無窮。

（查詢電話：3556 3218）

妙用中東香料 中東地區的菜式會用不同種類的香料配搭，為菜式加添獨特氣息。常用的鹽膚木果（Sumac）是在地中海生長的漆樹果實，味道酸澀，曬乾後磨粉，多作肉類醃料。中東七味粉常用於烤肉或醃肉，大廚指當地每個家庭或品牌都有自家食譜，他自己製作的七味粉就有月桂葉、芫荽、肉荳蔻、胡椒、肉桂、鹽膚木粉和胡椒等配搭。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

羊肩

用大蒜、迷迭香和橄欖油醃12小時再慢煮12小時後烤香；配菜有加入肉桂、開心果碎和薄荷炒香的黎巴嫩米，吃時蘸加香料煮的肉汁，肉味濃郁。 雞肉乳酪煮飯

米飯表面放上雞肉、乳酪醬、彼得包、松子和鷹嘴豆，拌勻吃鹹香入味。 乾式熟成法式肉眼扒

夏洛萊牛肉眼經21日乾式熟成再燒烤，肉味濃郁有彈性；配上自選巴黎牛油汁、紅酒汁、藍芝士汁或荷蘭汁等6款醬汁，味道得以提升。 用餐區色彩繽紛，無論是在酒吧飲酒，又或用餐都帶來滿滿的度假感覺。 Fattoush蔬菜沙律

堂弄沙律，雜菜加薄荷葉、石榴籽、鹽膚木粉、石榴籽醬拌勻，加入彼得包粒、芝麻和檸檬，清爽開胃。 行政總廚Maged Makram 西班牙海鮮飯

白米加高湯和番紅花烹調，配大蝦、青口和蜆肉，鮮味十足。 鹽膚木粉

帶酸澀氣息，通常用來醃肉，又或用來整醬汁。 香烤八爪魚

慢煮至入味的八爪魚，配用橄欖油、鹽膚木粉和牛油炒香的蒜頭、鷹嘴豆沙律和薯蓉等，柔軟而香口。 主用餐區以後花園作主題，天花有一片仿真花海，配中東風的擺設和裝潢，每個角落都是打卡位。 意大利式水煮鱸魚

魚肉加番茄和葱蒜及魚湯煮製，加點藏紅花和茴香調味，保留食材原味，是當地著名的料理。 中東七味粉

由不同香料和調味混合而成，每個家庭都有自己的食譜。