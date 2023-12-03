轉季護膚 提防3大誤區

下星期已是「大雪」，意味着天氣會變得乾燥，易令皮膚出現痕癢、泛紅等問題，若護膚方式不當，將令肌膚問題惡化！以下是轉季護膚的3大誤區，只要及早糾正錯誤做法，擁有水煮蛋肌膚的願望不難成真。

誤區1：日日敷面膜？ 為了擁有透亮幼嫩的美肌，不少人會以敷面膜，給皮膚補水，甚至有人認為在天氣乾燥的冬季，有必要日日敷保濕面膜！原理上，敷面膜確實可瞬間令皮膚變得水潤，但次數過密，反而會對皮膚造成負擔。其次，敷面膜的時間也不是愈長愈好，因為當皮膚吸收了足夠水分，就會出現「回流」情況，即面膜倒吸皮膚的水分，導致愈敷愈乾。另外，面膜含防腐劑等化學成分，若皮膚每日接觸，有可能出現過敏、刺痛等不良反應！

正確做法：一般情況下，建議每星期敷面膜兩至三次，每次的時間不宜超過20分鐘。

誤區2：毋須搽防曬？ 炎夏的陽光「毒辣」，一般人進行戶外活動都會自覺地加強防曬，相反，冬天的陽光相對柔和，加上氣溫涼快，所以有些人誤以為防曬措施可有可無，殊不知紫外線無處不在，穿透性強，可對肌膚造成深層傷害，引致「光衰老」，繼而令皮膚鬆弛、失去彈性、長出皺紋等問題！

正確做法：需要堅持每日搽防曬的護膚習慣，讓面部、頸部及其他外露的身體部位免受紫外線的侵害，亦可選用含防曬成分的面霜。若進行戶外活動，配合使用太陽眼鏡、遮陽傘等工具，效果更理想。

誤區3：勿過度清潔？ 皮膚每日會接觸不同污染物，如塵埃、細菌、汗水等，可引致粉刺、暗瘡等問題，所以不少人會進行皮膚深層清潔，更習以為常，踏入冬天仍為皮膚頻密進行去角質清潔，問題是天氣乾燥時，皮膚較為脆弱，若過度清潔，有機會破壞角質層，導致水油平衡失調，使皮膚狀態更不穩定。

正確做法：在冬季，每星期進行一次深層清潔已足夠。

爆紅護膚法：早P晚R 最近在網上掀起熱烈討論的「早P晚R」護膚法，意思指按照日常作息使用相應成分的護膚品，就能獲得事半功倍的效果，當中的「P」是「Protect」（保護）的縮寫，「R」則是指「Recover」（修復）。具體做法是日間使用含防護成分的護膚產品，例如增強皮膚屏障功能的維他命B3、具抗氧化和促進膠原蛋白合成的維他命C等，好讓肌膚免受紫外線及污染物入侵；到了晚上，因肌膚會在睡眠時進入修復期，能更有效吸收護膚品，所以適宜使用含紓緩、修復功能的產品，例如刺激膠原蛋白增生的胜肽、有助美白淡紋的維他命A等。基本上，「早P晚R」適合所有膚質，大家可按自身膚質選擇合適的護膚品。

撰文：李芷玲

部分圖片：互聯網