街渡「跳島遊」玩盡西貢海

西貢有不少隱世外島及漁村，惟不少都沒有公眾街渡到達，想到訪的話通常要包船或乘坐快艇。不過最近西貢碼頭新增前往滘西村及糧船灣的街渡航線，換句話說大家周末或假日前往兩島遊覽，就多一個便利又經濟的選擇。正在計劃郊遊的你，不妨考慮來個街渡「跳島遊」，一次過暢遊兩島的隱世打卡點。

滘西洲賞奇石 大型裝置打卡 全新滘西村及糧船灣街渡航線，可說是跟最近開幕的「西貢海藝術節2023」有一定關連，島上設置了多件別具特色的大型裝置，大家「跳島遊」時又多幾個打卡位。這條新航線逢周二至周日及公眾假期提供服務，每日有4班船於西貢碼頭開出（西貢海藝術節期間有特別加班船），停經滘西洲南面的滘西村碼頭，然後開往糧船灣，兩段船程均約30至45分鐘。若想一日玩晒兩島，建議先遊滘西洲再到糧船灣，因為就算玩晏咗，錯過了尾班船都可改由陸路乘車返西貢市中心。

滘西洲是西貢最大島嶼，島北除了有公眾高爾夫球場，南端還有歷史悠久的滘西漁民村（滘西村），下船後可到村內游走，3件不同藝術裝置《帆》、《曉看天色》及《織浪亭》會先後出現於各位眼前，大家還可順便一看浸在海岸邊的瑤柱石，沿山徑登嶺找天窗石及斜炮石等奇岩怪石，然後落滘西灣沙灘，於沙灘旁的隱秘小瀑布及水池打卡，甚或登上漁村對開海面的魚排體驗垂釣樂趣。

糧船灣遊村落 歎盡海鮮美食 至於糧船灣昔日是一個大海島，不過自從興建了萬宜水庫及東西壩後，它就跟西貢半島結連在一起。糧船灣最為人熟悉莫過於遠古時代曾有火山，現時島上四周的六角柱岩就是最佳佐證。糧船灣昔日亦是船隻避風兼補給糧水的海灣，這兒有四條村落，除了大家較熟悉的白腊，近南面的海岸還有北丫、東丫及沙橋村。街渡的落船位正是在北丫碼頭，大家下船後可由北丫開始漫步至東丫及沙橋村，期間《陸（六）分之一》、《動聽校園•糧船灣》、《致海》大型裝置會逐一恭迎各位。值得一提，在東丫村有兩間海鮮餐廳，一間每天營業，另一間僅於周六日營業，並在對開海域設有海膽養殖場，每年約3至6月海膽季就會供應海膽刺身及海膽炒飯等，為食一族屆時記得到訪。

西貢海藝術節2023

日期：即日起至2024年1月14日

船票：單程船票$65/位（設長者$2優惠）

備註：西貢海藝術節期間另提供包3程船的跳島船票$160/位

同場加映 免裝備無憂 西灣沙灘露營

12月的天氣乾爽清涼啱晒去露營，藍天體育會是坊間少有提供「免裝備無憂」露營體驗服務的機構，不單止有專人同行，一應露營所需裝備，以至露營期間的水上生態活動及BBQ晚餐等都會幫你預備好，對都市人來說極為方便。最近更推出西灣（大浪西灣）「免裝備無憂」露營體驗，在水清沙幼的沙灘上紮營，不僅可遠眺附近島嶼的海光山色，晚上抬頭更是一片無光害星空，清晨時有機觀賞到太陽從水平線緩緩升起的日出景致。

咖啡廳自助餐 換新裝重開

離西貢公眾碼頭僅6分鐘步程的WM咖啡廳，最近換上以「從日出到日落」為主題的橙色和木系啡色裝潢重開，提供海鮮盛宴自助晚餐及周末海鮮自助早午餐。首推以環球海鮮作主打的海鮮盛宴自助晚餐，由即開時令生蠔到波士頓凍龍蝦、法國麵包蟹等冰鎮海鮮，以至阿根廷紅蝦、三文魚、油甘魚等刺身任君品嘗。若是蟹粥迷，便不可錯過於星期六日供應的周末海鮮自助早午餐，生滾活蟹粥充滿蟹黃的滑順粥底加上鮮甜蟹肉，滋味爆燈。

年度最壯觀 雙子座流星雨

流星雨現象會於每年不同時間上演，踏入12月輪到堪稱是年度最壯觀的雙子座流星雨登場。是次雙子座流星雨的活躍期於12月4日至20日，預計高峰期於12月15日凌晨3時。根據太空館資料，今年預想的觀測條件極佳，只要天氣狀況良好，每小時最多可看到150顆流星在天空出現。雙子座流星雨的流星相對明亮，數量多且穩定，不妨到西貢東壩等熱門地點觀測啦！

撰文：林登麗