未來「東瀛戰神」虛實兼備

配備蝴蝶門的Hyper Force，是一款既能滿足真實路面駕駛樂趣，又可體驗AR和VR賽車遊戲的高性能純電概念跑車。

為迎接日產（Nissan）成立90周年，早前廠方為車迷帶來5款Hyper系列概念車型，當中最矚目是以高性能純電概念超級跑車身份壓軸登場的Hyper Force。相信心水清的車迷一睇，已從車身輪廓及四圓尾燈等特徵，認出「東瀛戰神」GT-R獨有的DNA，再次掀起大家對次世代GT-R的熱切期待。

1,341hp強勁馬力 Hyper Force是一款超越未來移動性的純電概念跑車，既能滿足真實路面駕駛樂趣，又可為車主帶來虛擬賽車刺激快感。車載高輸出純電動力系統，配以最佳重量平衡的全固態電池，最大馬力高達1,341hp，加速精準迅捷。碳纖維輕量化車身，在先進的e-4ORCE全輪控制技術及強大的下壓力加持下，確保進出大小彎道都有出色操控。另一方面，藉着AR擴增實境和VR虛擬實境科技，駕駛者可變身玩家於虛實世界無縫駕駛。當跑車處於停止狀態，便可戴上VR頭盔進行遊戲駕駛體驗，展開計時賽或與線上玩家對戰；另可使用AR面罩在真實賽道與數碼化職業賽車手角逐爭勝，藉此提升駕駛技術。

優化空氣動力學性能 跑車低爬且進擊的造型，是由廠方與NISMO車隊共同開發，完美融合流暢的時尚曲線和大膽的幾何形狀，加上靈感源自GT-R的經典四圓尾燈設計元素，一睇就知性能唔嘢小。車身多處擾流設計，實現了前所未有的高空氣動力學性能。其中頭冚下的兩層空氣動力結構，能提供強大的下壓力和高冷卻性能，雙層後擴散器則能發揮最佳氣流控制；而輕質鍛造碳輪圈亦有助改善空氣動力學和制動冷卻表現。不過剛才提到的只屬「基本」，還有更多設計細節值得大家留意，所指的是於頭泵把兩側、頭沙板上及尾翼兩端的獨特主動式空氣動力設計，需要時相關擾流裝置會自動伸出及升起，配合全新開發的等離子致動器（Plasma Actuator），通過電極抑制並穩定四周氣流、提高抓地力及減少攻彎時內輪升力等。

隨駕駛模式而變色 4座位布局的車廂設計集競技感和科技感於一身，錶台採用與Polyphony Digital Inc.合作開發的多屏幕使用者介面。立體間紋鋪排的氣氛燈，由錶台伸延至門板及車頂，環繞整個駕駛艙。不僅燈光顏色會隨着所選駕駛模式「R」（Racing賽車）及「GT」（Grand Touring公路巡航）而改變，多屏幕使用者介面上的顯示亦有所不同。於「R」模式時，氣氛燈會轉紅，間紋立體視覺更強烈；多邊形軚環兩側四個屏幕會顯示輪胎抓地力、溫度、氣壓、煞車碟溫度、動力分配等賽車相關資訊。當切換至「GT」模式時， 氣氛燈轉為藍色，間紋立體感稍減，軚環兩側的四個屏幕將合併成兩個長直資訊娛樂介面，由一般冷氣及音響系統調校，到全球首創的懸掛及穩定器設定，都可在駕駛時輕鬆操作。車上還配備超級光學雷達LIDAR自動駕駛系統，以及一系列專為運動駕駛而設的傳感器，確保公路巡航和賽道馳騁的安全性。

本地車訊：全新i5純電房車 矚目抵港 寶馬（BMW）首代5系房車在1972年誕生，至今已進化全新第8代，並以純電驅動延續5系傳奇。早前全新i5矚目抵港，分別提供eDrive40、eDrive40 M Sport Edition及 M60 xDrive共3個版本。配備後軸電馬達的i5 eDrive40及i5 eDrive40 M Sport Edition，最大馬力同為340hp，最大扭力在啟用Sport Boost或Launch Control功能時可達430Nm，0~100km/h加速僅需6秒，極速193km/h，續航力達582km（WLTP）。至於i5 M60 xDrive作為BMW M GmbH的高性能車型，配備前後軸電馬達及M電能四輪驅動系統，最大馬力及扭力分別601hp和820Nm，3.8秒內可由靜止加速至100km/h，極速被電子鎖定為230km/h，續航力達516km（WLTP）。三版本均車載81.2kWh高壓電池，支援205kW功率的DC直流快速充電，30分鐘內可由10%提升到80%；若以11kW AC交流電中速充電至100%則需約8.25小時。

撰文：林登麗

雙層後擴散器有助獲得最佳氣流控制，尾翼兩端更注入了主動式空氣動力設計。 一對碳纖前座以賽車化桶椅設計，配備四點式安全帶。 立體間紋鋪排的氣氛燈，由多介面錶台一直伸延至門板及車頂，環繞整個駕駛艙。 BMW全新第8代5系房車，新增以純電驅動的家族成員i5，向前突出的新設計面罩，具有寬闊邊框及可選配Iconic Glow輪廓照明。 純電動力系統可輸出1,341hp最大馬力，頭冚下採用創新兩層空氣動力結構，提供強大的下壓力和高冷卻性能。 由底盤到車身結構，以至4座位布局的車廂，皆大量採用碳纖物料製造。 R模式：軚環兩側屏幕會以四屏幕分開形式，獨立顯示賽車相關資訊。 內裝全面升級，配備覆蓋整個錶台並一直延伸至門板的背光水晶飾面、帶QuickSelect功能的BMW iDrive 8.5系統、由12.3吋及14.9吋雙屏幕的一體式曲面屏幕組。 左右兩邊各一對大圓尾燈，靈感來自GT-R，但換上平面間紋式的劃時代設計。 頭泵把兩側及頭沙板上的獨特主動式擾流裝置，需要時會自動伸出及升起。 GT模式：四個屏幕合併成兩個長直資訊娛樂介面，氣氛燈會轉為藍色。 受惠於2,995mm長軸距，加上後座兩側的腰背區域承托設計延伸至車門，乘坐舒適度有所提升。