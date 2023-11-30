花樣臨海別墅Sea Tear House

「Sea Tear House」是一幢坐落於海岸邊的概念建築，設計極具未來色彩。

能否坐享無敵海景向來是豪宅定價的重要指標，而臨海別墅就更為吃香！既然佔盡地利，沒理由甘於平凡，甚麼樣的建築設計才匹配如斯美景？由Veliz Arquitecto構思的概念建築「Sea Tear House」，正正要為矜貴的海岸住宅地段錦上添花。

像海邊的野花 來自古巴的建築工作室Veliz Arquitecto，曾獲得業內享負盛名的「The Golden Trezzini Awards」，其設計風格以前衞見稱，而「Sea Tear House」亦不例外。它是一幢坐落於海岸邊的高腳別墅，貌似花瓣的上層建築，靈感源於四濺的水花，並由近似植物根莖的石柱撐起，造型極具未來色彩，從遠處望去，猶如一株株在海風中搖曳的野花，跟周邊的椰樹巧妙地融合在一起，成為海邊的一道美麗風景。

玻璃取代石牆 「Sea Tear House」是名副其實的近水樓台，而為了令觀景視野不被遮擋，上層建築棄用石屎牆身，改用全落地玻璃，令室內、室外空間打成一片，住客毋須走出戶外，隨時可欣賞波光粼粼的海景，亦有助採光，提升居所的開揚度。落地玻璃呈透黑色，不僅在視覺上富有質感，還能阻隔紫外線，減弱刺眼的強光，使屋內光線顯得更柔和。

採開放式布局 若嫌隔着玻璃看風景不夠過癮，大可走上屋頂，那是一大片綠色草坪，站在上面，視野更廣！室內設計方面，「Sea Tear House」採用開放式布局，獨特的花形結構起到間隔作用，屋主可根據自己的需要，隨時調整每個小型空間的用途。從預想圖所見，客廳、飯廳、睡房等生活區一應俱全，並以白色家具配襯黑色大理石地板，看似簡約卻又不失貴氣。

同場加映

White Shell - Melena House 在海邊遊玩，總會檢到一些奇形怪狀的貝殼，由敍利亞設計室工作Gravity Studio創造的概念建築「White Shell - Melena House」，其設計靈感就是源自於貝殼。從預想圖所見，這幢擬於度假勝地馬爾代夫興建的漂浮別墅，外觀呈白色，猶如一枚巨型扇貝！為了確保建築物的耐用性和穩固性，材質會以強化冷鋼，搭配鋁材和玻璃纖維面板。另外，「White Shell - Melena House」的生活空間分為3層，內有兩間客廳、3間睡房，還有兩個海中泳池呢！

Summer House 顧名思義，由設計工作室ANTIREALITY發表的概念建築「Summer House」，專為迎接炎夏而構思，它不但面向大海，還自設露天泳池。從預想圖所見，「Summer House」呈三角形，最大賣點莫過於屋頂的獨特設計，看上去有點像一個金色火鍋爐，當注滿水，就可供住客暢泳，配上虹吸式排水系統，能自由調節水位。雖然「Summer House」的居住空間只得一層，卻有齊客廳、飯廳、廚房、睡房等設施，並以可移動的幕牆分隔，加上三面外牆均為落地玻璃，令室內顯得開揚，亦有利屋主欣賞周邊的景色。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

上層建築以水花四濺為設計靈感，從屋頂的形狀可看出端倪。 高腳設計可大大減低建築物被海嘯摧毀的風險。 這幢一身白色的漂浮別墅，擬於度假勝地馬爾代夫興建。©2021 Gravity Studio 受惠於三面落地玻璃，屋主能飽覽周邊景色。©Anti Reality 「Sea Tear House」的不規則造型，有助保留海岸的原有生態。 「White Shell - Melena House」的造型猶如多枚巨型貝殼堆疊而成。©2021 Gravity Studio 「Summer House」的最大賣點莫過於屋頂的露天泳池。©Anti Reality 全玻璃外牆令室內跟戶外空間打成一片。 別墅分為3層，設計開揚。©2021 Gravity Studio 雖然是單層建築，內部設施卻是應有盡有。©Anti Reality