要防禿？先學懂洗髮

隨着年紀增長，每一條掉落的髮絲都令人心痛，相信不少人為了保護岌岌可危的頭髮而煩惱。雖然構成脫髮的原因多不勝數，但要防止掉髮卻可以由洗髮的正確方式着手！日本專門教授美髮知識的網上視頻Anakami，便找來美容師分享導致脫髮的洗髮壞習慣，若果你不自覺犯上的話，記得要從速戒掉！

水溫太高 用力過猛 不少人愛以水溫達39℃甚至逾40℃的熱水沖涼洗頭，但高溫下容易沖走身體油分，令頭皮失去必須的油分及皮脂，處於非常乾燥的狀態。美容師指出最佳洗澡水溫是接近人體溫度的37℃至38℃，即使天氣變冷，也盡量別超出40℃。另外，不少人洗頭時會大力抓頭皮，但其實指腹用力程度與乾淨程度並不掛鈎，而且用力過猛的話，頭皮的毛囊細胞有機會被破壞。正確方法是給予頭皮強壓，像是要把毛孔的髒東西擠出來般。由於頭皮也有肌肉，以給頭皮肌肉做按摩的心情去洗，能讓頭皮的狀況變得更好。

殘留髮精 自然慢乾 使用洗髮產品後必須將其沖洗乾淨，沖洗時間應比洗頭按摩時間長，因為殘留的物質可能會刺激頭皮，尤其是有機洗髮水的油性成分較多，未能洗淨有機會堵塞頭皮毛囊。要留意耳後、鎖骨這些部位若洗不淨的話，往往是頭皮、異味與加齡臭的元兇。另外，頭皮在濕的情況下容易孳生細菌，破壞毛囊健康。同時，頭髮在濕潤的狀態下毛鱗片會張開，此時髮絲十分脆弱且不耐摩擦，非常容易受損。因此，不管是長髮、短髮都應盡快使用風筒吹乾而非自然乾。

早上清洗 阻礙生長 有研究論文指出，早上洗頭比晚上洗頭的人更易禿頭。理由是休息時間乃頭髮成長的黃金時期，如果晚上不洗頭的話，附在頭髮上的灰塵、污垢，及頭皮分泌的油脂和汗水，統統會阻礙頭髮的成長。所以，無論你晚上有多累，都盡可能在頭皮洗乾淨的狀態下睡覺。就算你沒有外出、整日待在家裏，由於身體依然會出汗及有油脂分泌，所以還是每天洗頭比較理想。

撰文：何雨晴

部分圖片：互聯網