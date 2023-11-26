大帽山登頂 賞黃金芒草

踏入冬季，正式迎來芒草生長的季節，不少人都會想起大東山，但大東山路程不易應付，對於新手有一定難度，加上芒草旺季更會遇上人山人海，要影到一整片黃金芒草的靚相真是一點都不容易。但其實香港還有不少賞芒草勝地，例如今次介紹的全港第一高峰大帽山，路線相對簡單，行山新手都能輕鬆完成，最重要是，也有不遜於大東山的黃金芒草海，山上亦有其他靚景，例如山頂觀景台及狗尾草等，非常值得留影。

觀景台居高臨下 美不勝收 到大帽山欣賞芒草，來回需時約3小時，路段平坦易行，適合大部人周末郊遊，而前往大帽山郊野公園最簡單的方法，就是在荃灣西港鐵站出，於如心廣場巴士總站轉乘51號巴士在大帽山郊野公園站落車，惟需注意平日巴士班次較疏，一小時才有一班車。落車後向山下走約幾分鐘，便可看到大帽山郊野公園的入口提示，之後可以繼續沿斜路往上行約5分鐘到達扶輪公園，旁邊有小賣亭，是上山前的最後補給點，同時亦有洗手間。

準備好就可以正式出發，沿着平坦的石屎路一直走，大約40至45分鐘便看到停車場閘口前的「大帽山郊遊地點4號場」，即代表已經到達第一個景點─觀景台，景色開揚，沒有樹木遮擋視線，遊人可以從高處眺望遠方的石崗及八鄉，將附近一帶景色盡收眼底。旁邊有一塊約2米高「臥雲石」，如果想爬上石頭頂打卡就需要手腳並用，兼坐定定拍照，最重要的是注意安全。

開揚草田 絕美打卡位 再繼續往山頂前進！經過山頂停車場閘口繼續行約20分鐘，便可到達山頂「波波球」，即是天氣雷達站，是觀賞日出或日落的絕佳位置，途中會經過著名港版九曲十三彎的髮夾彎，沿路已經有一大片壯觀的狗尾草及芒草田映入眼簾，大家可以走在草田中間小徑，慢慢走入芒草之中，拍出恍如被芒草田淹沒的感覺，效果不錯。如果在黃昏時分登頂，日落餘暉把芒草照得分外金黃，是欣賞芒草的最佳時間，若下山時天已漸黑，記得帶同手電筒照明路徑，免生意外。提提大家，芒草最佳觀賞時間在每年10月至翌年1月期間，盛開期約為3個月，錯過了又要等下一年，大家記得把握賞芒的黃金時間！

同場加映 室內歷奇 攀爬樂園

位於楊屋道一個商場內的Triangle Plus是全港最大的室內歷險攀爬樂園，面積3萬平方呎，包含6大玩樂區域，包括抱石牆區、繩網樂園區、趣味攀岩牆、忍者樂園區、洞穴探險區、雲朵攀登及冒險小屋。4歲或以上的小朋友已經可以使用大部分設施，體驗做忍者的樂趣，亦可以鍛煉體能、腦筋及手腳協調等。家長不用擔心小朋友會發生意外，因為場內設有專業教練駐守並提供指導，提供安心又放心的玩樂環境。此外，如果已經是攀石高手又想挑戰自己，亦可以參加以比賽形式訓練攀岩運動，同樣有專業人士在旁協助，幫大家更容易達到目標。

雷射切割 送禮自用均宜

位於荃灣工廠區內的Nove Creation，主打客制化雷射切割工作坊，可以按照大家要求而訂製出獨一無二的精品，產品種類非常多元化，例如布袋、家具小擺設、門牌、手機殼或燈箱等；並有不同圖案畫風供大家選擇，包括有手繪雕刻、寵物彩繪及無臉畫等，工作坊可以說是完全客制化，由客人一手一腳製作產品，完成後成功感十足。工作坊亦提供來圖訂製服務，大家可以提供自己喜歡的圖案，或自己的繪圖給工作坊，再製作成不同產品。

超薄千層蛋糕 人氣高好評多

千層蛋糕一向受不少人喜愛，其中最重要講求皮薄、層層分明，在荃灣有兩間分店的cc_bakery則以0.01cm超薄班戟皮千層蛋糕為賣點，每件蛋糕以19至21層薄皮製成，並以少油少糖配方製作，甜而不膩，曾在一年內獲得超過500個好評。千層蛋糕口味眾多，包括日本焙茶、開心果及玫瑰牛乳等，其中伯爵茶蛋糕最受歡迎，有別於坊間做法，店主會把茶葉先浸泡24小時，隔出茶湯後加入忌廉製作，擁有濃厚的茶味同時帶有回甘餘韻。

撰文：李芷玲

相片：互聯網、部分由受訪者提供