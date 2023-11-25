D:X CONCEPT 跨界概念MPV「越」級旅伴

汽車設計跨界成風，大家最常聽到的是Crossover SUV，不過這股風潮近年逐漸蔓延至MPV。早前三菱（Mitsubishi）發表了一款糅合MPV及SUV兩大特色的全新概念車型D:X Concept，既有MPV便捷、舒適及寬敞車廂，同時兼備越野四驅SUV卓越操控性能，藉此向車迷預示未來Delica車系的設計方向。

空間寬敞 操控穩定 全新D:X Concept屬一款可以陪你展開冒險探索旅程的未來跨界MPV，其SUV般的卓越操控及穩定性，來自整合4WD電子控制四輪傳動、ASC車身動態穩定控制、AYC主動式彎道動態控制及ABS防鎖定煞車的S-AWC超級全時四輪控制系統，能在各種路況下掌控四輪動態表現。至於MPV般的大車廂空間，完全繼承自現行Delica D:5的先進Rib Bone Frame肋骨式圓形強化框架結構，成就高剛性的堅固車身架構之餘，同時為2+2+2座位布局的車廂帶來十足空間。至於動力方面，暫只知此概念車用上PHEV插電式混合動力系統，相關規格細節廠方仍未有透露。

前衞設計 型格頭燈 概念車不僅造型前衞，充滿未來感，更沿襲了Delica的「最大空間和安全性」設計理念，高離地距底盤設定，配以大型粗獷越野風格的部件，包括前後防刮保護板、側踏板、輪拱擋泥板及粗大越野輪胎等，確保於崎嶇路況也能安全可靠地盡展其越野本色。另一賣點是加入次世代Dynamic Shield車頭設計，深色透明面罩正中央設有發光廠徽，兩側特設由一條垂直投影雷射燈及一條橫置LED日間行車燈組成的T形頭燈組，其中垂直投影雷射燈射程遠且光束集中，即使在黑暗環境下於狹窄道路行駛也能照亮前方，為駕駛者帶來充足視野評估路況。

廣闊視野 智能互動 受惠於大擋風玻璃窗、透明面罩、幼細A柱連大角窗設計，配合「透明引擎蓋」技術經鏡頭和雷射偵測車頭底部的影像數據，如透視眼般將前方障礙物、前輪胎轉向角度等資訊呈現於大型顯示屏幕，帶來超廣闊駕駛視野。車上不同的設定、調校以至資訊搜尋等則交由語音操控系統代勞，駕駛者於旅途中可邊揸車邊與AI智能互動，輕鬆聲控操作，以獲得目的地路線資訊、天氣和其他訊息等。

同場加映：GR86 RZ 40周年限量版 向AE86致敬 為紀念GR86的鼻祖AE86誕生40周年，日本TOYOTA GAZOO Racing賽車部門特別以日規GR86 RZ高階版為基礎，打造出GR86 40th Anniversary Limited特別版。其車門底部加入「SINCE 1983 40TH」黑色專屬拉花，配搭僅提供白或紅選擇的車身顏色，讓人想起AE86的紅黑和白黑色調；另於包覆內門板的麖皮物料刺上紅色繡字。還特別將Brembo通風煞車碟和SACHS（ZF）避震加入選配清單之中。廠方預計MT手波及AT自動波共限量發售200輛。

撰文：林登麗

高離地距底盤設定，配以凸出又大型的粗獷越野風格部件，剛陽味十足。 一對前座椅可因應需要上下移動，以獲得最理想的「高眼位」視野。停車時更可向後旋轉，變成與中及後排乘客對座。 車載廠方與Yamaha合作開發的新一代音響系統，並於全車座椅頭枕內裝有喇叭提升3D音效。 提供手波及自動波選擇，限量200輛。 無B柱設計，配上可90度打開的前車門、可向後滑動打開後趟門，以及可自動翻出的門邊踏板，讓前後排乘客都可輕鬆上落。 繼承自現行Delica D:5的先進Rib Bone Frame肋骨式圓形強化框架結構，成就高剛性的車身架構。 GR86 40th Anniversary Limited特別版為紀念AE86誕生40周年而推出。 T形頭燈組的垂直投影雷射燈，射程遠且光束集中，即使在黑暗環境下行駛也能照亮前方。 大型顯示屏幕呈現車頭底部虛擬影像，加埋大擋風玻璃、透明面罩、幼細A柱連大角窗設計，帶來超廣闊駕駛視野。數碼化儀錶特設於八角形軚環正中央，顯示車速及波檔等行車資訊。 以日規GR86 RZ高階版為基礎打造，車身顏色提供白及紅兩種選擇。