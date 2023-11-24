特色湯底愈滾愈香

香辣龍蝦雞煲

雞隻切件，加花雕、醬油和孜然粉等醃10分鐘，加西澳龍蝦和自家製香辣雞醬爆炒，再落雞湯熬煮，味道濃郁。（a）

吃火鍋，除了配料要新鮮，一個高質的湯底絕對是靈魂所在！好似港式的沙嗲鍋和芫荽皮蛋湯，又或滋補的花膠雞、胡椒豬骨又或人氣麻辣鍋都大受歡迎，坊間還有很多特色湯底，無論是高質的海鮮湯，又或滿滿亞洲風格的口味，都為食材錦上添花。

蝦蟹熬煮添鮮 香港人食火鍋，最鍾意揀手靚海鮮，如果想鮮上加鮮，用海鮮湯做湯底就鮮味幾何級倍升。好似旺角一間火鍋店就推出龍蝦和雞一同熬煮成湯底，海鮮香與肉香混合在一起，鮮甜美味。而尖沙咀一間高級火鍋店則以法國麵包蟹加貝類打造成海鮮湯底，大家可以先呷一口湯，才放入其他配料灼煮，愈滾愈鮮甜。

亞洲變奏風味 火鍋配料要講究，不少廚師都會發揮創意，好似利用亞洲的名菜作靈感，打造出與別不同的風味湯底，好似鰂魚涌一間主打東南亞風格的火鍋店就有娘惹喇沙湯底，以雞骨、蝦膏、蝦乾和東南亞香料熬煮後加入椰漿，香滑美味。旺角高級火鍋店則以新加坡肉骨茶作湯底，湯頭帶濃郁藥材香，打邊爐前記得喝一碗暖暖身先！

肉類和海鮮以外，素食者都可以細味冬日火鍋滋味。灣仔一間火鍋店近日推出的韓國火鍋美食盛宴，湯底有韓國泡菜年糕豆腐湯，煙韌的年糕和辛香的泡菜湯可以說非常匹配。火鍋料則有韓式炒粉絲素菜餃、韓式泡菜年糕餃和韓式辣醬粟米芝士餃等，享受不一樣的大韓滋味。

撰文：林佩婷

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法國麵包蟹及彩貝番茄湯

鮮番茄加多款香料炒香，倒入法國麵包蟹、花甲、洋葱和上湯煲煮，湯汁鮮甜，番茄的酸香令人相當開胃。（b） 娘惹喇沙

雞骨加蝦膏、蝦乾、香茅、南薑和泰國青檸等熬湯2小時，再放入蜆和大蝦，上桌前再倒入椰漿，帶來絲絲香滑口感。（c） 韓國泡菜年糕豆腐湯

以自家製泡菜、韓國粉絲、豆腐和韓國年糕製作，粉絲和年糕吸收濃郁的泡菜湯，香辛美味，素食人士也可享用。（d） 新加坡肉骨茶湯底

選用當歸、玉竹、白胡椒和黨參等多款中藥材和香料熬煮，最後加熟地和一字排骨煲成湯底，未吃火鍋前先喝一口湯，滋補養生。（a） 番茄牛尾湯

牛尾、番茄加肉桂、泰國羅勒、八角和乾月桂葉等香料加越式牛骨湯燜煮4小時，再加白蘿蔔和粟米煮成湯底，酸甜開胃。（c）