特色湯底愈滾愈香
吃火鍋，除了配料要新鮮，一個高質的湯底絕對是靈魂所在！好似港式的沙嗲鍋和芫荽皮蛋湯，又或滋補的花膠雞、胡椒豬骨又或人氣麻辣鍋都大受歡迎，坊間還有很多特色湯底，無論是高質的海鮮湯，又或滿滿亞洲風格的口味，都為食材錦上添花。
蝦蟹熬煮添鮮
香港人食火鍋，最鍾意揀手靚海鮮，如果想鮮上加鮮，用海鮮湯做湯底就鮮味幾何級倍升。好似旺角一間火鍋店就推出龍蝦和雞一同熬煮成湯底，海鮮香與肉香混合在一起，鮮甜美味。而尖沙咀一間高級火鍋店則以法國麵包蟹加貝類打造成海鮮湯底，大家可以先呷一口湯，才放入其他配料灼煮，愈滾愈鮮甜。
亞洲變奏風味
火鍋配料要講究，不少廚師都會發揮創意，好似利用亞洲的名菜作靈感，打造出與別不同的風味湯底，好似鰂魚涌一間主打東南亞風格的火鍋店就有娘惹喇沙湯底，以雞骨、蝦膏、蝦乾和東南亞香料熬煮後加入椰漿，香滑美味。旺角高級火鍋店則以新加坡肉骨茶作湯底，湯頭帶濃郁藥材香，打邊爐前記得喝一碗暖暖身先！
肉類和海鮮以外，素食者都可以細味冬日火鍋滋味。灣仔一間火鍋店近日推出的韓國火鍋美食盛宴，湯底有韓國泡菜年糕豆腐湯，煙韌的年糕和辛香的泡菜湯可以說非常匹配。火鍋料則有韓式炒粉絲素菜餃、韓式泡菜年糕餃和韓式辣醬粟米芝士餃等，享受不一樣的大韓滋味。
撰文：林佩婷
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