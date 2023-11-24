冬日暖胃內地過江龍邊爐滋味

寶藏海鮮手工金盒

有扇貝、本地魷魚、珊瑚蚌、活鮑魚仔、白鱔、墨魚丸和海蝦，有2人或4人分量選擇，打開時還有煙霧效果，最啱打卡。

香港人四季都愛吃火鍋，踏入冬天，寒風起，吃火鍋更是名正言順。近日分別有泰式和台式過江龍火鍋店來港開店，無論是和朋友齊齊歎，又或一人獨食都冇問題，想打邊爐，隨時都得。

沙田：泰式夠惹味 香濃惹味的泰國菜，一向受港人歡迎，沙田新開的一間泰式火鍋店是來自上海的過江龍。新店用上多款泰國香料和高質食材打造特色湯底和配料。高質食材選擇多，愛海鮮的話，不要錯過「寶藏海鮮手工金盒」，打開寶箱，即見扇貝、活鮑魚仔和海蝦等多款海鮮，好適合打卡。想一次過品嘗不同的牛肉部位，建議點選集牛小排、牛板腱、肥牛和牛舌於一身的牛肉拼盤，其他還有雪花牛肉粒和黑毛豬腩等選擇，再加特色的手工竹笙蝦卷、手工韭菜餃和手打鮮蝦丸等，無論配秘製冬蔭功鮮蝦鍋、椰奶雞湯鍋或慢燉牛板腱清湯鍋，都各具特色及滋味。

火鍋以外，餐廳亦提供一系列泰式小食，好似用2小時醃製再脆炸的香茅雞翼，表面灑辣椒粉非常惹味。又或泰式手打蝦餅，以新鮮蝦仁加比目魚製作，蘸點甜辣醬品嘗，鮮香彈牙。其他還有炭燒豬頸肉和沙嗲雞肉串等選擇，吃時可配特調的「泰式杧杧碌碌」、「泰式手標啵啵奶茶」或「爆珠馬蹄椰子水」等，更可以來一口招牌椰皇凍作飯後甜品，清熱解膩。

（查詢電話：2618 0992）

尖沙咀：台式一人小鍋 突然想吃火鍋又約唔到朋友？冇問題，內地創立的台式火鍋品牌早前於尖沙咀開設香港分店，主打一人一鍋的台式火鍋，就算想獨食都冇問題。較特別是使用的鍋具為特製的大小鴛鴦鍋，小鍋為加入多款菇菌製作的養生菇菌鍋，另一邊可選昆布柴魚、胡椒豬肚、南洋咖喱、麻辣、金湯酸菜和脫俗番茄鍋，各有風味。

揀選湯底後，大家便可選擇心水套餐，好似「豪華老饕套餐」就有海鮮拼盤、美國牛肩小排和蔬菜拼盤，最啱大胃王。愛啖啖肉的話，可以選擇美國特選級牛肩小排作主角的「珍選牛肉套餐」。每個套餐均包括自助小料台、刨冰和茶飲，分量尚算豐富。大家亦可按個人喜好點選各式火鍋配料，餐廳亦特別為香港分店提供日本和牛胸小排，滿足牛魔王的欲望。另外，餐廳會提供鹽酥雞、台灣香腸和酥炸魷魚鬚等小食，配各式手搖茶或手工Q冰粉，充分感受台式滋味。

（查詢電話：2838 8835）

撰文：林佩婷

招牌雙拼湯底可選（左）香辛的秘製冬蔭功鮮蝦鍋和（右）清新的椰奶雞湯鍋。 珍選牛肉套餐

180克美國特選級牛肩小排加蔬菜拼盤，還有刨冰和茶飲等享用，啖啖肉最開心。 餐廳提供多款台式小食，包括鹽酥雞、酥炸魷魚鬚及台式香腸，伴台式泡菜和辣椒醬。 泰式小食有泰式手工蝦餅、炭烤豬頸肉、沙嗲雞肉串和香茅雞翼，惹味得很。 豪華老饕套餐

包括海鮮拼盤、100克美國牛肩小排和蔬菜拼盤，分量十足。 多款賣相精緻的特飲，配火鍋或小食都咁夾。 手工Q冰粉

Q冰粉加入小黃瓜和西瓜製作，清甜彈牙，刨冰台有不同的配料，讓Q冰粉更加美味。