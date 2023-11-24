快閃扮歐遊異國「深」情

臨近年尾想來一趟歐洲之旅？但唔夠假期之餘，又怕飛長途機。其實近近哋喺深圳都可以來一趟「偽歐遊」，好似南山區「華匯文創」滿布歐陸式建築，非常適合打卡拍照；龍崗區「文谷莊園」主打大型風車及園林景致，活現荷蘭小鎮風情；而寶安區「曦城會」則採用西班牙別墅風格，處處洋溢着歐洲風情。

南山區：歐洲童話世界 很多港人都聽過深圳「世界之窗」，其實「華匯文創」就在它附近，原名叫「歐洲印象」，從福田站坐地鐵4號線及1號線到世界之窗站，車程38分鐘可達。雖然景區地方不大，但滿布歐陸式建築，例如門口的愛娜花園建有一幢幢色彩斑斕的歐洲小屋，小河旁是彩色長椅及粉色堡壘，另有哥德式教堂、英式電話亭、法式路邊咖啡廳及雕花樓梯等等，在藍天白雲映照下恍如進入歐洲童話世界。

此景區為免費開放，建議黃昏時段遊覽，拍攝人像時不用濾鏡已有很好效果；同時地板瓷磚及牆壁滿有復古懷舊感，隨便拍都有歐遊Feel。而且平日人流不多，內有客棧、酒吧、飲品店及紀念品店，慢逛非常愜意。這處更是婚攝熱門勝地，不少新人穿起禮服婚紗取景，令這裏更添浪漫氣氛。去到南山區，不妨到「Fannou House」來個歐式宮廷風High Tea，這間酒吧位於華僑城創意園，設有大量西洋古董及裝飾，下午茶提供各式咖啡、甜品及雞尾酒，配合暖和燈光恍如走進中世紀歐洲。

龍崗區：荷蘭花卉風情 「文谷莊園」位於深圳市龍崗區銀湖郊野公園內，在文博宮附近，從深圳北站乘地鐵5號線到長龍站再步行一會，全程只需30分鐘左右，都算就腳。莊園總建築面積超過7萬平方米，依偎在雞公山山脈，自帶人工湖泊，歐式建築群依山傍水佇立在山腳處。全長約500米的大街，兩旁盡是歐式閣樓建築及古羅馬雕塑，一步一風景，大橋盡頭是風車所在，四周被不同花卉包圍，滿載荷蘭風情，也是最多人打卡的熱點。

莊園區有部分別墅因違建而空置，褪色的牆身反帶有幾分懷舊感，予人神秘小鎮的感覺。猶幸日常有護林員維修清潔，所以還算乾淨，另有店舖如咖啡店等營業。值得一提是莊園內沒有大型餐廳，想「醫肚」可到同樣位於龍崗區的「BLUE CONCEPT Cafe&Farm‧關於藍」，這個布置如K-Pop MV場景的拍攝場地，設有鬱金香花園、繡球花小路及鮮花噴泉，猶如童話世界，客人可盡情打卡並享用各款輕食和飲品。

寶安區：西班牙式別墅 深圳寶安區設有一個大型的西班牙別墅區曦城，其會所「曦城會」是人氣打卡熱點，從深圳北坐5號線再坐車至曦城商業中心，車程約1個小時。會所位處別墅區最高點，建築面積約6,771平方米，明亮的橘黃色城牆與紅色瓦片，配合圓形塔頂、巨大拱門、鏤空陽台與開闊走廊，陽光映照下猶如西班牙古堡矗立於半山之間。這處雖然對公眾開放，但拍照時應盡量保持安靜，而附近有幾間餐廳，拍累了可以休息一下。

提起西班牙，寶安區壹方城是知名的「Brownstone」布朗石西班牙餐廳所在。它在全國均設有分店，既是餐廳又是酒吧，店內裝修以紅棕色為主調，牆上掛滿西班牙傳統藝術品及擺設，氣氛極佳。主打西班牙海鮮飯及西班牙風味烤羊架，前者有扇貝、黑虎蝦、龍蝦等海鮮，米飯入口鬆軟濃香；後者烤得入味，羊肉新鮮無羶味。惟假日去前記得訂位，餐廳會因應需要而布置座位呢！

撰文︰陳志滔

三角形屋頂與雅致露台，營造出歐洲異國風情。（相：小紅書@嘉嘉） 「Fannou House」內的環境用上中世紀古堡風格，裝修和吊燈別具味道。 「Brownstone」以紅磚風格展現西班牙情調，難怪成為網紅熱點。（相：小紅書@姚飯團團） 多彩建築物配合園林景致，充滿歐洲風情。（相：小紅書@橘子不是貓） 處處可見西方古羅馬雕塑，猶如去了一趟羅馬假期。（相：小紅書@嘉嘉） 滿布色彩斑斕的歐洲小屋，適合影相或散步談心。（相：小紅書@嘉嘉） 西班牙風格拍攝勝地，內裏還有仿安東尼‧高迪建築物。（相：小紅書@嘉嘉） 餐廳提供多款西牙班主菜、甜品及飲料。（相：小紅書@姚飯團團） 在餐廳內可跟羊駝及馴鹿影相及玩耍。（相：小紅書@嘉嘉） 「BLUE CONCEPT Cafe&Farm‧關於藍」備有多款西式輕食，必試各式水果茶。 綜合網友意見，黃昏5時左右是Magic Hour，點影都咁靚。（相：小紅書@嘉嘉） 整個區域都是橘黃色房子，隨便拍也很美。（相：小紅書@Liuy茶子） 主打荷蘭風情，標誌性的大型風車是打卡熱點。（相：小紅書@小龍寶寶） 餐廳定期更換花卉主題，當中包括法式風情等。（相：小紅書@minychung）