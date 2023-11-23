MOONSTONE海上變色龍

概念遊艇「Moonstone」的設計靈感源於月光石。©2023 Oceanco

超級遊艇的船體一般以淨色為主，最常見是純白、珍珠白、象牙白等等，但無論選用哪一款，日子久了，難免會令人產生「悶」和「厭」的感覺。假如遊艇可以隨時變色，讓貪新鮮的船主可以每天換一款，豈不妙哉？像今次介紹的概念遊艇「Moonstone」，特別加入獨特的照明系統，令船體猶如變色龍，可因應周邊環境玩「變臉」，成為海上一道亮麗風景線。

貌似寶石 概念遊艇層出不窮，但說到變化多端，「Moonstone」可謂無出其右！這艘以月光石命名的遊艇，由知名荷蘭船廠Oceanco負責建造，外觀設計則由VAN Geest Design操刀。熟悉礦石水晶的朋友，相信不會對月光石感到陌生，呈半透明的它，可在不同光線下散發出波浪似的藍光，讓設計者受到啟發，希望為大海送上一枚亮眼的寶石。

先由「Moonstone」的造型說起，配搭鋁製上層結構的鋼製船體，長90米，除了有鋒利的垂直船頭，還有運動型遊艇的流暢線條，而最特別之處在於船側的刻面圖案，極具立體感，在陽光照耀下，銀白色表面會閃閃發光，讓人聯想到精細切割的寶石。

獨特照明 說到「Moonstone」的最大賣點，莫過於數百塊嵌入船體表面的三角形LED燈板，那是一套可單獨調節的尖端照明系統，由Temeloy Advanced Lighting Design開發，其原理是透過裝設於船身的魚眼鏡頭，捕捉日出、夕陽、夜空等不同時段的自然美景，並直接編程至燈光系統中，有需要時，它就會表演燈光騷，呈現預先拍攝下來的繽紛影像，就像給遊艇披上一套色彩繽紛的新衣裳。

值得一提，這些LED燈板是由上層建築頂部的太陽能電池板供電，一天的日光足夠其運作約3小時，毋須額外耗用化石能源，符合環保原則。

設施豪華 關於內部設計，Oceanco於近年主攻超級遊艇市場，「Moonstone」的布置與設施保持品牌一貫的豪華標準，多達4層甲板的生活空間，包括一間主人套房、兩間雙床客房、4間雙人套房，可輕鬆容納12至14位客人。

其他設施有健身室、電影院、發光泳池、按摩浴池、海灘俱樂部、直升機停機坪等等，完全符合超級遊艇應有的配置，給客人提供多元化的航海體驗。

規格表 長度：90米

寛度：15米

引擎：2 × MTU 20V4000 M73L

最高航速：18.5節

同場加映：其他特「色」遊艇

Espada 由意大利工作室Officina Armare發表的概念遊艇「Espada」，長度僅40米，4層甲板的總噸位亦不足300GT，卻已包括泳池、海灘俱樂部、酒吧等各項設施，可謂麻雀雖小，五臟俱全，足以給船主提供豐富的娛樂體驗。

值得一提，「Espada」的設計定位是要建構一個可移動的私人島嶼，從預想圖所見，船體的顏色近似湖水綠和Tiffany Blue，予人清新的感覺。

Nautilus 由Turquoise Yachts負責製造、DeBasto Design設計的「Nautilus」，屬於一艘探險遊艇，特別之處是船體顏色用上淡淡的櫻花粉，在日光映照下，像塗了一層胭脂！另一特點是甲板長達13.4米，可從容地存放12米長的附屬艇，這是62米長遊艇中少見的。除了探險，遊艇上有電影院、游泳池、桑拿浴室、健身房等設施，可給船主提供多種娛樂選擇。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

船體表面的三角形LED燈板可單獨調節，按船主的心情變色。 4層甲板包括多項豪華設施。 位於船尾的海灘俱樂部，設施齊全。 遊艇兩側的摺疊平台可擴大海灘俱樂部的空間。 船體設計讓人聯想到精細切割的寶石。 「Espada」的船體顏色近似湖水綠，猶如一個綠色小島。©2022 Officina Armare 遊艇總噸位不足300GT，但麻雀雖小，五臟俱全。 遊艇上有影院、健身室等休閒設施。 泳池牆壁的燈光可隨意調節。 上層泳池的玻璃底部起到天窗作用。 「Nautilus」的船體像塗了一層胭脂。©TURQUOISE YACHTS 2022 大面積玻璃窗令船艙環境顯得開揚。