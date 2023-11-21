好食好住 酒店主題房豪歎過聖誕

想過一個氣氛濃厚的聖誕節，日本是不錯的選擇，不少酒店推出聖誕限定的住宿方案，別具心思的布置及驚喜服務，讓你的節日過得更盡興。例如東京灣便有酒店特設「聖誕樓層」，走廊及房間都是洋溢節慶氣氛的布置外，同時提供精心炮製的美酒佳餚於房內享用，冇人打擾下邊食邊欣賞醉人美景。另外橫濱及大阪的酒店亦各有與別不同的聖誕住宿計劃，為旅客打造難忘佳節！

東京：特製樓層 天花投影 位於東京都港區的InterContinental Tokyo Bay酒店，一大賣點是客房均可眺望東京灣海景或隅田川河景，入夜後美不勝收。該酒店於12月1至25日期間，18樓全層會變身期間限定的「聖誕樓層」，到處都添置了相關裝飾，讓你一出電梯就可感受到濃濃節日感覺。樓層的客房內則有聖誕樹、禮物及雪花投影燈布置，營造出浪漫氛圍。其他樓層（14至15層、20至24層）的河景雙床房則變身「白雪客房」，天花板上布滿雪花投影，就像走進童話世界一樣。聖誕住宿計劃方面，如果提早慶祝的話，可選擇12月1至21日推出的Early Christmas方案，住宿包含聖誕氣酒和酒店甜品師特製的原創聖誕蛋糕。另有在房內享用聖誕晚餐的Starlight方案，包括金目鯛及牛柳等菜式，同樣有聖誕蛋糕及氣酒附送，邊享用晚餐邊欣賞東京灣或隅田川的夜景，倍覺浪漫。還有另一個在房內享用特別晚餐及豪華早餐的Romantic Christmas方案，此方案也可用於設計師套房及客房，布置很有特色。聖誕樓層客房每晚房價¥57,000起（約HK$2,964）、連晚餐¥86,500起（約HK$4,498）。

橫濱：燈飾庭園 華麗巨樹 想足不出酒店都可欣賞到悅目燈飾的話，則不妨入住位於橫濱市的Hotel New Grand。該酒店於12月1至25日期間推出每日兩房限定的「Christmas Stay 2023～Cheers！～」 住宿方案，入住的客房坐擁橫濱港繁華美景，並擺放了聖誕樹和花環，甚有情調。與此同時，住客可獲贈由甜品師精心製作的聖誕蛋糕、由侍酒師精挑細選的香檳及一對精美的聖誕靴。更驚喜的是，酒店多處設有甚有睇頭的節日布置，例如位於酒店主樓的歐洲風庭園會化身為「光之庭園」，你可感受被15,000顆香檳色燈飾包圍的震撼，庭內無論是拱門及禮物擺設均閃閃發光。酒店內亦有兩個聖誕樹打卡位，一個在Tower館1樓大堂，放置了一棵由真正的冷杉樹打造而成的聖誕樹，用香檳色裝飾點綴，感覺華麗。另一個在本館2樓大堂，背景猶如聖誕老人的大宅，設有壁爐及書桌，以一棵超過3.5米高的聖誕樹為主角，旁邊有燈籠及禮物裝飾，絕對想先影為快。房價（2人1房，連早餐及晚餐）每位¥35,900起（約HK$1,867）。

大阪：打卡送禮 Snoopy贈興 想與聖誕老人見面的話，入住大阪的Imperial Hotel Osaka就有機會了！酒店於12月22至25日推出到聖誕老人房間見面及拍照的住宿方案，除可獲贈酒店專屬的熊啤啤公仔，你更可提前將禮物給酒店，讓聖誕老人親手「贈送」給你。除了入住外，凡惠顧酒店The Park餐廳的聖誕節自助晚餐，同樣可得到與聖誕老人合影及獲贈禮物機會。酒店設有大型的聖誕布置，例如1樓大堂設有金色花環和紅玫瑰聖誕樹，2樓大堂則有由1,001朵永生花玫瑰砌成的巨型圓頂裝飾，節日氣氛濃厚。你亦可將這個布置帶回家，因現場有微縮版發售，由50朵永生花玫瑰砌成。另外，酒店於12月1至29日亦提供「門僮Snoopy Chirstmas Stay」住宿方案，於超大的套房內，無論是大大個毛公仔、地氈、毛巾、抱枕甚至浴袍等，都有門僮Snoopy的身影。第二天早上則可享用Room Service早餐，當中包括可愛的Snoopy麵包，住客更可獲得56cm高的門僮Snoopy公仔。聖誕老人房間見面及拍照住宿方案房價¥64,000起（約HK$3,328）、Snoopy住宿方案¥160,000起（約HK$8,320）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

白雪客房的天花板上布滿雪花投影，感覺夢幻。 選擇Starlight方案，可於房內享用豐富聖誕晚餐，包括金目鯛及牛柳等菜式。 住客可獲贈聖誕蛋糕、香檳及精美的聖誕靴。 本館2樓大堂打造了一個聖誕老人大宅空間，設有壁爐及書桌，並放置了超過3.5米高的聖誕樹。 2樓大堂則有由1,001朵永生花玫瑰砌成的巨型圓頂裝飾。 設計師套房及客房空間感更大，設計甚具特色，例如設有框架床、寬敞的梳化床等。 Romantic Christmas方案除了晚餐外，還提供豐富早餐。 酒店的歐洲風庭園會化身為「光之庭園」，以1萬5千顆香檳色燈泡裝飾，閃爍繽紛。 Imperial Hotel Osaka推出到聖誕老人房間見面及拍照的住宿方案，小朋友最開心！ 酒店提供期間限定的Snoopy住宿方案，於超大的套房內周圍也是門僮Snoopy的蹤影。 除了客房布置講究，還有東京灣海景或隅田川河景相伴。 橫濱市Hotel New Grand推出每日兩房限定的「Christmas Stay 2023～Cheers！～」 住宿方案，窗外可看到迷人的橫濱港景色。 Tower館1樓大堂設置了一棵由真正的冷杉樹打造而成的聖誕樹，用香檳色裝飾點綴，感覺華麗。 1樓大堂設有金色花環和紅玫瑰聖誕樹。 住客可獲得56cm高的門僮Snoopy公仔。