小雪將至 暖身防病知多啲

即將迎來傳統二十四節氣中的「小雪」，《月令七十二候集解》寫道：「十月中，雨下而為寒氣所薄，故凝而為雪。小者未盛之辭。」意謂氣溫逐漸下降，部分地區將迎來降雪，但雪量不大，有初冬之象。香港不會落雪，但明顯會變冷，表示真正踏入冬天，適當調節日常起居生活，有助身體更好地適應氣候轉變。找來健福堂註冊中醫師蘇敏婷與大家分享入冬的保養秘訣，包括暖身方法、飲食宜忌及按摩穴位，為冬天作好準備！

保暖頭部 足浴養生 踏入小雪，身體會將大部分能量用於保持身體溫度，導致防禦力變弱，容易被寒氣入侵，因此要多注意保暖防寒。蘇醫師表示首要注意頭部，她解釋：「因頭部表面覆蓋了很多微血管，在中醫冬季養生理論中首先保暖頭部，外出時可戴帽，收藏陽氣。」冬天陰盛陽弱，不妨多曬太陽，她說：「尤其以後背部，督脈巡行之處為主，以吸收自然界之陽。不方便外出的話可在睡前進行足浴，足暖則身暖，也會因而改善睡眠情況。」另外，冬季可按湧泉穴、大椎穴及足三里使身體和暖、改善手足冰冷等問題。

早睡晚起 多曬太陽 另外進入小雪後晝短夜長，天氣晦暗，可能會出現心情鬱悶的情況，蘇醫師建議要盡量使工作環境或家居光猛些，並進行適量戶外活動及聽節奏輕快的音樂來調節情緒，她說：「不妨在白天時進行戶外運動，振奮身體的陽氣。或者可以按摩一些疏肝解鬱的穴位如太衝穴、期門穴等。」她補充在起居作息方面，盡量做到早睡晚起，因為早睡可以令陽氣收斂，晚起即日出後起床，氣溫較高，從而可以防止寒邪容易入侵身體，避免生病。

按照體質 適當進補 冬天屬於閉藏之時，是適宜進補的季節。蘇醫師建議可根據自己的體質，進食一些滋補的食物，如經常感到疲倦、手腳冰冷的陽虛人士，可以進食羊肉和核桃等溫補的食物。而經常感到口乾、潮熱煩躁的陰虛人士，則可以進食枸杞子和鴨肉等。冬天可多進食一些根莖類食物，如白蘿蔔、番薯、薯仔等，例如蘿蔔具有清熱化痰、消積除脹之效，可平衡內熱。不過要避免進食性質寒涼的食物，如雪糕、冷飲和刺身等，以免傷及陽氣。

撰文：明藹寧

圖片：資料圖片

冬天要注意頭部保暖，外出時不妨戴帽。 每天做一次八段錦或五禽戲，或進行適當的拉筋，都可促進氣血運行。 潮熱煩躁的陰虛人士建議進食枸杞子、鴨肉等。 可用熱毛巾敷大椎穴（拇指位置），或在洗澡時用熱水沖洗，但患有心血管疾病的病人要注意時間不要過長。 盡量做到早睡晚起，早睡能令陽氣收斂，晚起氣溫較高，可以避免生病。 蘿蔔具有清熱化痰、消積除脹之效，可平衡內熱。 工作環境或家居光猛些，有助減輕或消除鬱悶感。 手腳冰冷的陽虛人士不妨多吃核桃。 註冊中醫師蘇敏婷