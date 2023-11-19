馬國最Hit闖關遊戲襲港 激噴油漆勁High

The City Threat其中一個任務Security Breach，玩家要避免碰到激光，否則會被扣分。

香港人工作繁忙、生活忙碌，積聚不少負面情緒，不想壓力爆煲，適當的發洩相當重要。今次帶大家到觀塘，先玩來自馬來西亞的沉浸式任務遊戲，考驗你的反應及動作，闖關失敗的話更可一嘗被螢光油漆兜頭兜身噴射的快感！順便介紹該區食買玩攻略，無論是做文青學繪畫玩藝術，又或約齊朋友去Party Room玩到癲都得，想紓壓原來好簡單！

登陸觀塘 獨家任務 於今年5月在馬來西亞登場的任務遊戲Bomb Battle，集科技、動作、遊戲節目及逃脫遊戲等元素於一身，簡單講你要跟4至8個玩家合作完成闖關任務，失敗的話便要遭受油漆噴射。早前品牌登陸觀塘，並帶來The City Threat和The Assault兩款遊戲任務。先講特別為香港玩家設計的The Assault，要於1小時內完成4個任務，例如要在屏幕畫面中找尋隱藏炸彈的Find The Bomb，趁綠燈亮着時要按特定次序撳掣的Medusa's Gaze，透過聲音聲控微型球來解鎖的Scream It Out，及邊利用Valve控制器控制水位、邊解答6條數學題來停止炸彈計時器的Valve Breaker，關卡的元素十分豐富，而最後一關的遊戲時間取決於頭三個回合賺取的分數來決定，分數愈高時間愈長。若然失敗的話，就要立即戴面罩接受顏料洗禮！

閃避激光 拆除炸彈 另一款在馬國大受好評的The City Threat遊戲，規則、流程及懲罰大致跟The Assault相同。同樣要在1小時內闖4關，遊戲包括要將相同顏色點連接起來的Hue Nodes，避過激光兼按熄兩邊發光燈掣的Security Breach，需再次準確彈出已播出音樂的Voiceprint，及齊心合力亮起綠燈、改變電路路徑去拆除炸彈的Circuit Cracker。當中又以Security Breach最考身體靈活性及體能，稍一不慎便因身體觸碰到激光被扣分。加上每一關均限時兼要爭取高分數，為玩家多添幾分刺激緊張！就算闖關失敗了，被油漆噴射感覺也蠻爽的，畢竟闖關前已穿上全身防護衣和鞋套，可謂任噴唔嬲！值得一提係，所有玩家都可免費獲贈數碼相和遊戲片段留念。

同場加映 森林主題 綠意滿溢

現今的派對房間除了提供一處玩樂空間，布置亦愈見講究。位於觀塘開源道的Inforest Partyroom，內裏設有兩房間，均以森林作主題，其中一間加入樹葉和樹枝等擺設，牆身鋪上森林風格牆紙，周圍放置了羊駝等動物玩偶，配合燈光恍如走入森林內散步，適合6至11人聚會。另一間森林房可容納約20人，以夜景作主題，紫藍色主調配同色系的花卉和樹葉，加上燈效，氣氛浪漫。兩間房間都設有投射大螢幕和長枱，方便唱歌或玩遊戲，甚至打麻雀都無問題。另外房內預備了不同主題的燈座，想求婚可趁機揀Marry Me或Love款式，任君選擇。

WhatsApp：6107 0774

課室開餐 潮歎定食

想要獨特飲食體驗的話，不妨到觀塘鴻圖道的日作食堂Hibi Cafe。餐廳以懷舊復古的日本校園作主題，枱櫈選用日本九州楠木和北海道橡木打造，場內另有3張富自然氣息的一枚板餐桌，配復古的木櫃、黑板、報章雜誌架、昭和風裝飾品和植物等，令人猶如回到校園時。食物方面，包括有清爽的日式蟹籽蕎麥冷麵、清新的葱花蟹籽蟹棒雞柳炒飯和香脆的海鮮野菜天婦羅丼等。愛濃味的話，推介咖喱安格斯牛肉旋風蛋飯定食、和風厚切吉列北海道豚肉眼扒定食或溫泉玉子伴燒M5和牛前胸肉丼，除此之外，餐廳還有刺身和魚生丼選擇。

查詢電話：2865 3233

又畫又拍 熊仔上色

想尋找片刻寧靜，又或想發揮藝術細胞消磨時間，最近於觀塘新開張的安遇畫廊（Onair Gallery）可能會是你杯茶。該處將畫廊和影樓拍攝Studio結合起來，客人可選擇和朋友拍攝靚相後，便開始Art Jamming。在導師指導下，即使毫無繪畫經驗，都可以輕易上手，在畫布上創作作品。這裏同時提供流體熊DIY工作坊，讓學員自行調配顏色，然後為熊仔上色，大家可以選擇倒顏料的方法，將大量顏料倒落熊仔身上，暢快又治愈。驚一時錯手？唔使怕，課堂選用的塑膠彩具有覆蓋性，可以在同一隻熊上繼續創作，打造出獨一無二的流體熊。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

遊戲前玩家要穿上全身防護衣和鞋套，VIP玩家更配有限量版T-shirt。 Hue Nodes玩法係按同色的圓點連接解鎖，線路不能重疊。 熄燈後，顏料有螢光效果，記得打卡。 寬敞露台能一次過容納多人，更可舉行燒烤活動。 推介溫泉玉子伴燒M5和牛前胸肉丼，將蛋黃和米飯拌勻，配肉味香濃的和牛前胸肉，令人滿足。 每隻流體熊的配色都獨一無二。 進行Find The Bomb遊戲時，玩家要在屏幕的建築物內找尋炸彈，並即時拆彈。 玩Voiceprint會讓你聽3次音樂，在牆上按掣找到相應的音樂，找出正確順序後按確認。 綠色主調的日間森林房，散發生機勃勃感覺。 餐廳布置像間日本課室，而且更放有鞍馬跳箱。 3小時的Art Jumming，沉醉於繪畫世界，相當治愈。 壓軸的Valve Breaker玩家要在限時內解決6條計算問題，停止炸彈爆炸。 闖關失敗的話，會有顏料高速向玩家發射！ 浪漫的夜景森林主題房以紫藍色為主，最適合作主題派對。 人氣之選有咖喱安格斯牛肉旋風蛋飯定食，香滑蛋皮和咖喱汁拌米飯吃，惹味又嫩滑。 在導師指導下，輕輕鬆鬆就能打造出令人滿意的作品。