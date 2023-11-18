日系純電概念手波飄移快感

GAZOO Racing全新FT-Se概念跑車，配備前及後軸電馬達、後驅型智能AWD四輪驅動系統。

日系龍頭車廠豐田（Toyota）早前發表FT-Se純電概念跑車，引來車迷熱烈討論，皆因它有可能是未來的電動MR2或Supra。雖然廠方首席工程師Fumihiko Hazama已向海外媒體否認相關傳聞，但他透露此概念車有望於2027年量產，將擁有3秒內完0~100km/h加速的實力，引來各界關注。

FT-Se跑車 3秒內破百 全新FT-Se以性能跑車作定位，由廠方旗下高性能部門GAZOO Racing以「賽車技術為基礎製造更出色汽車」理念而設計。擁有寬而低矮的車身比例，銳利的線條加上前衞的輪廓，配上大進氣口、跑格輪拱、肌感頭尾沙板、性感豐臀、微翹鴨尾和空氣動力套件設計，造型動感迷人。廠方暫時未有交代其詳細動力數據，只知車上將搭載第3代更細小更高效的電池組。據首席工程師Fumihiko Hazama透露，此車配備前及後軸電馬達、後驅型智能AWD四輪驅動系統，0~100km/h加速可於3秒內完成。不過講到最大驚喜位，必定是廠方會將模擬手動波箱放到車上，以滿足追求駕駛樂趣及愛飄移的車迷。

新型軚環 賽道競技 競技向的兩座位車廂，配備一對Recaro特別為GAZOO Racing打造的碳纖賽車桶椅，腿部兩側採用3D打印立體蜂巢狀設計，有助減低激烈駕駛過程中膝蓋所承受的G-Force重力。錶台則用上極致簡約的零實體按鍵設計，同時不設中央多媒體資訊屏幕，只保留數碼化儀錶，所有調校設定全集中在附有一對觸控屏幕的新型軚環上。其左側屏幕可操作換檔、水撥、頭尾燈、駕駛模式等功能；右側屏幕用來調控音響及車廂溫度等，用意是希望駕駛者手不離軚便可直接操控，將注意力集中在前方路面。而且車載TRACK模式，選用時小屏幕會轉為顯示圈速計時、模擬手動波箱、Boost彈射、動態穩定調校等針對賽道競技而設的功能。

同場加映：LF-ZL豪華旗艦概念SUV 另一邊廂豐田旗下豪華汽車品牌Lexus也發表了純電概念LF-ZL，揭示下一代旗艦SUV由外觀內裝到製造技術以至隨車科技配置等的最新走向。它擁有5,300×2,200×1,700mm車身尺碼，建基於GigaCast一體化壓鑄技術製造的新世代模組化電動平台，置中的是下一代高性能電池，續航里程較現行純電動車型高近一倍。車身以兼顧到設計美學和空氣動力學平衡的「挑釁性簡約」（Provocative Simplicity）為主題，廠方目標是將風阻系數設置低於0.2Cd。長達3,350mm的軸距、全平地台和全景玻璃車頂，為4座位布局的車廂帶來寬敞的乘坐空間。

人車互動 智能體驗 內裝方面貫徹品牌的高級豪華路線，門板、中控台以至座椅廣泛採用竹纖維和織布等可持續物料鋪陳，更將氣氛燈元素融入其中。全數碼化智能駕駛艙，配備佔據三分之二個操控台的大型觸控屏幕組、數碼化後鏡、投射式儀錶及附設一對觸控小屏幕的新型軚環。軚環左邊一塊主要操作換檔、駕駛模式選擇及ADAS駕駛輔助系統等功能；右邊一塊則操控音響、溫度及人工智能等。值得一提是車載的Arene作業系統能透過將地圖和車載攝錄機及感測器數據與AI聊天功能結合，將車內與車外的數碼化資訊聯繫起來，增強人車之間的互動，例如當駕駛者在旅途中指向某個感興趣的景點時，顯示器便會即時提供資訊和語音導航，帶來智能化的駕駛體驗。

撰文：林登麗

據廠方首席工程師Fumihiko Hazama接受海外媒體訪間時透露，FT-Se將擁有3秒內破百的強悍實力。 錶台上不設實體按鍵及中央屏幕，只保留數碼化儀錶，所有操控調校全集中在新型軚環上。 LF-ZL旗艦純電概念SUV兼顧到設計美學和空氣動力學性能的平衡。 全新數碼化智能駕駛艙起用投射式儀錶及數碼化後鏡，大型觸控屏幕組由正中央一直延伸至副駕席。 「豐臀」加上微翹鴨尾和空氣動力套件的車尾造型，性感迷人。 一對碳纖賽車桶椅是Recaro特別為GAZOO Racing打造，腿部兩側加入3D打印立體蜂巢狀設計。 門板、中控台以至座椅廣泛採用竹纖維和織布等可持續物料。 處於TRACK模式時，軚環兩側小屏幕會直接顯示圈速計時、模擬手動波箱、Boost彈射、動態穩定調校等特殊功能。 嶄新設計的後趟門加上可90度打開的前車門、隱藏式門邊踏板及無B柱設計，前後排乘客都可輕鬆上落。 新型軚環左右兩側特設觸控小屏幕，左邊一塊負責操作換檔等功能，右邊一塊可調校車廂音響和溫度。